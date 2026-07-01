НИКОЛАЙ (ЯРУШЕВИЧ)

НИКОЛАЙ (Яру­ше­вич Бо­рис До­ро­фее­вич) - цер­ков­ный дея­тель, ми­тро­по­лит Кру­тиц­кий и Ко­ло­мен­ский.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом фа­куль­те­те Санкт-Пе­тербургского университета (не окон­чил), окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (1914 год). При­нял мо­на­ше­ст­во , ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи (1914 год). Пре­по­да­вал в Пет­роградской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1915-1918 годы). Ма­гистр бо­го­сло­вия (1917 год).

На­стоя­тель Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра в Пе­тер­го­фе (1918-1919 годы), на­ме­ст­ник Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ры (1919-1922 годы). В 1922 году ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­тулом Пе­тер­гоф­ский, ви­ка­рий Пет­роградской епар­хии , с 1935 года ар­хи­епи­скоп. В 1923-1926 годы на­хо­дил­ся в ссыл­ке в с. Усть-Ку­лом АО Ко­ми (Зы­рян). В 1940 году на­зна­чен эк­зар­хом западных об­лас­тей Ук­раи­ны и Бе­ло­рус­сии. В 1941 году воз­ве­дён в сан ми­тро­по­ли­та, на­зна­чен митр. Ки­ев­ским и Га­лиц­ким, эк­зар­хом Ук­раи­ны.

С 1942 года управ­ляю­щий Московской епар­хи­ей [в от­сут­ст­вие митр. Сер­гия (Стра­го­род­ско­го) в свя­зи с его эва­куа­ци­ей], чл. Чрез­вы­чай­ной го­су­дар­ст­вен­ной ко­мис­сии 1942-1945 годы по ус­та­нов­ле­нию и рас­сле­до­ва­нию зло­дея­ний немецко-фа­ши­ст­ских за­хват­чи­ков. По­сто­ян­ный член Си­но­да (1943-1960 годы). Воз­глав­лял из­да­тель­ский от­дел Московского пат­ри­ар­ха­та (1943-1960 годы), член ре­дакционой кол­ле­гии «Жур­на­ла Мо­с­ков­ской пат­риар­хии» (1943-1960 годы). В 1944-1960 годы митр. Кру­тиц­кий (с 1947 года ти­тул - Кру­тиц­кий и Ко­ло­мен­ский), управ­ляю­щий Московской епар­хи­ей. В 1944 году уча­ст­во­вал в пе­ре­да­че Крас­ной Ар­мии тан­ко­вой ко­лон­ны им. Дмит­рия Дон­ско­го , по­стро­ен­ной на по­жерт­во­ва­ния ве­рую­щих. В 1946-1960 годы председатель От­де­ла внеш­них цер­ков­ных сно­ше­ний (ОВЦС) Московского пат­ри­ар­ха­та.

Николай был из­вес­тен как вы­даю­щий­ся цер­ков­ный ди­пло­мат и про­по­вед­ник. В конце 1950-х годов в про­по­ве­дях пуб­лич­но вы­сту­пил про­тив уси­ле­ния атеи­стической про­па­ган­ды в стра­не, оз­на­ме­но­вав­ше­го на­ча­ло хру­щёв­ских го­не­ний на Цер­ковь. Николай так­же взял на се­бя ав­тор­ст­во ре­чи, про­из­не­сён­ной пат­ри­ар­хом Алек­си­ем I в 1960 году на кон­фе­рен­ции советской об­ще­ст­вен­но­сти по ра­зо­ру­же­нию, в ко­то­рой от­кры­то го­во­ри­лось о го­не­ни­ях на Цер­ковь в СССР. По пря­мо­му тре­бо­ва­нию председатель Со­ве­та по де­лам РПЦ В.А. Ку­рое­до­ва в 1960 году Николай был ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти председателя ОВЦС и, со­глас­но соб­ст­вен­но­му про­ше­нию, от­прав­лен на по­кой.

Сочинения

Цер­ков­ный суд в Рос­сии до из­да­ния Со­бор­но­го уло­же­ния Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (1649 г.). П., 1917; Сло­ва и ре­чи, по­сла­ния (1914–1957 гг.): В 4 т. М., 1947–1957; Сло­ва и ре­чи (1957–1960 гг.). СПб., 1994.