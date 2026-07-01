НИКОЛАЙ (ЯРУШЕВИЧ)
НИКОЛАЙ (Ярушевич Борис Дорофеевич) - церковный деятель, митрополит Крутицкий и Коломенский.
Из семьи священника. Учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета (не окончил), окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1914 год). Принял монашество, рукоположен в иеромонахи (1914 год). Преподавал в Петроградской духовной семинарии (1915-1918 годы). Магистр богословия (1917 год).
Настоятель Петропавловского собора в Петергофе (1918-1919 годы), наместник Александро-Невской лавры (1919-1922 годы). В 1922 году рукоположен в епископы с титулом Петергофский, викарий Петроградской епархии, с 1935 года архиепископ. В 1923-1926 годы находился в ссылке в с. Усть-Кулом АО Коми (Зырян). В 1940 году назначен экзархом западных областей Украины и Белоруссии. В 1941 году возведён в сан митрополита, назначен митр. Киевским и Галицким, экзархом Украины.
С 1942 года управляющий Московской епархией [в отсутствие митр. Сергия (Страгородского) в связи с его эвакуацией], чл. Чрезвычайной государственной комиссии 1942-1945 годы по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Постоянный член Синода (1943-1960 годы). Возглавлял издательский отдел Московского патриархата (1943-1960 годы), член редакционой коллегии «Журнала Московской патриархии» (1943-1960 годы). В 1944-1960 годы митр. Крутицкий (с 1947 года титул - Крутицкий и Коломенский), управляющий Московской епархией. В 1944 году участвовал в передаче Красной Армии танковой колонны им. Дмитрия Донского, построенной на пожертвования верующих. В 1946-1960 годы председатель Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) Московского патриархата.
Николай был известен как выдающийся церковный дипломат и проповедник. В конце 1950-х годов в проповедях публично выступил против усиления атеистической пропаганды в стране, ознаменовавшего начало хрущёвских гонений на Церковь. Николай также взял на себя авторство речи, произнесённой патриархом Алексием I в 1960 году на конференции советской общественности по разоружению, в которой открыто говорилось о гонениях на Церковь в СССР. По прямому требованию председатель Совета по делам РПЦ В.А. Куроедова в 1960 году Николай был освобождён от должности председателя ОВЦС и, согласно собственному прошению, отправлен на покой.
Сочинения
Церковный суд в России до издания Соборного уложения Алексея Михайловича (1649 г.). П., 1917; Слова и речи, послания (1914–1957 гг.): В 4 т. М., 1947–1957; Слова и речи (1957–1960 гг.). СПб., 1994.