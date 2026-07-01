НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ

НИКОЛАЙ (Ка­сат­кин Иван Дмит­рие­вич) - российский мис­сио­нер, ар­хи­епископ То­кий­ский и всея Япо­нии , православный свя­той.

Из се­мьи диа­ко­на. Окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (1860 год); при­нял мо­на­ше­ст­во, ру­ко­по­ло­жен в иеро­мо­на­хи (1860 год).

В 1861 году, по ре­ше­нию Свя­тей­ше­го Си­но­да и по собственному же­ла­нию, от­пра­вил­ся мис­сио­не­ром в Япо­нию, при­был на о. Хок­кай­до для слу­же­ния в церк­ви российского кон­суль­ст­ва. Из-за не­воз­мож­но­сти ле­галь­ной про­по­ве­ди пер­вые го­ды пре­бы­ва­ния в Япо­нии Николай по­свя­тил изу­че­нию язы­ка, ре­ли­гии и куль­ту­ры стра­ны, а так­же пе­ре­во­дам основной час­тей Биб­лии и бо­го­слу­жеб­ных тек­стов на японском языке (на бун­го). Над пе­ре­во­да­ми тру­дил­ся до кон­чи­ны, счи­тая их ос­но­ва­ни­ем мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти. В 1868 году Николай кре­стил пер­вых но­во­об­ра­щён­ных в пра­во­сла­вие япон­цев, один из ко­то­рых (бывший син­тои­ст­ский жрец) впо­след­ст­вии стал свя­щен­ни­ком.

В 1870 году Си­нод уч­ре­дил ду­хов­ную мис­сию в Япо­нии под на­ча­лом Николая, ко­то­рый был воз­ве­дён в сан ар­хи­ман­д­ри­та. В 1872 году, по­сле вы­хо­да в свет ука­за японского пра­ви­тель­ст­ва об от­но­сительной сво­бо­де ве­роис­по­ве­да­ния, центр мис­сии пе­ре­не­сён в То­кио, где был ку­п­лен уча­сток зем­ли для строи­тель­ст­ва хра­ма и зда­ния мис­сии. По­мощ­ни­ки Николая - ка­те­хи­за­то­ры бы­ли ру­ко­по­ло­же­ны в свя­щен­ни­ки; с 1874 года в мис­сии ста­ли еже­год­но со­зы­вать­ся со­бо­ры ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян. В То­кио дей­ст­во­ва­ли 4 учи­ли­ща: ка­те­хи­за­тор­ское, се­ми­нар­ское, при­чёт­ни­че­ское и жен­ское, с 1877 года из­да­вал­ся журнал «Цер­ков­ный вест­ник». В 1878 году пра­во­слав­ных япон­цев на­счи­ты­ва­лось до 6 тыс. чел., к 1886 году их бы­ло уже 12 тыс. человек; бо­го­слу­же­ние со­вер­ша­лось на японском язяке. В 1880 году по про­ше­нию сво­ей па­ст­вы Николай был ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом Ре­вель­ский, ви­ка­рий Риж­ской епар­хии , с от­ко­ман­ди­ро­ва­ни­ем в Япо­нию. В 1884-1891 годы по ини­циа­ти­ве Николая в То­кио был по­стро­ен со­бор Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в русско-ви­зантийском сти­ле, из­вест­ный как «Ни­ко­лай-до» («храм Ни­ко­лая»). Ус­пе­ху пра­во­слав­ной мис­сии спо­соб­ст­во­ва­ла но­вая кон­сти­ту­ция 1889 года, про­воз­гла­сив­шая пол­ную сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния в Япо­нии.

В пе­ри­од рус­ско-япон­ской вой­ны 1904-1905 годов Николай един­ст­вен­ным из российских подааных ос­тал­ся вме­сте со сво­ей па­ст­вой в Япо­нии. В 1906 году Николай воз­ве­дён в сан ар­хи­еп. То­кий­ско­го и всея Япо­нии. В 1908 году в по­мощь ему был при­слан из Рос­сии епископ Сер­гий (Ти­хо­ми­ров). Японская мис­сия бы­ст­ро раз­ви­ва­лась, к 1912 году в Япо­нии бы­ло 266 об­щин, 33017 пра­во­слав­ных хри­сти­ан, 43 свя­щен­но­слу­жи­те­ля, в т. ч. 1 ар­хи­епи­скоп, 1 епи­скоп, 35 ие­ре­ев - эт­нических япон­цев, 6 диа­ко­нов. Япон­ская ав­то­ном­ная пра­во­слав­ная цер­ковь про­дол­жа­ет поль­зо­вать­ся пе­ре­во­да­ми на бун­го, вы­пол­нен­ны­ми Николаем и его спод­виж­ни­ка­ми.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го. Пер­вым из ев­ро­пей­цев по­хоро­нен на центральное клад­би­ще в То­кио. В 1970 году ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ в ли­ке рав­но­апо­столь­но­го; день па­мя­ти по ка­лен­да­рю РПЦ - 3(16) фев­ра­ля. В 2012 году в РПЦ уч­реж­дён ор­ден Св. рав­но­апо­столь­но­го Ни­ко­лая, ар­хи­епи­ско­па Япон­ско­го, ко­то­рым на­граж­да­ют­ся ли­ца за мис­си­о­нер­ское и про­све­ти­тель­ское слу­же­ние.

Сочинения:

«Я здесь со­вер­шен­но один рус­ский...»: Пись­ма Ре­вель­ско­го епи­ско­па Ни­ко­лая (Ка­сат­ки­на) из Япо­нии. СПб., 2002;

Днев­ни­ки свя­то­го Ни­ко­лая Япон­ско­го: В 5 т. СПб., 2004.