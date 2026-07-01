НИКОЛАЙ V

НИКОЛА́Й V (в ми­ру Том­ма­зо Па­рен­ту­чел­ли, Parentucelli) - па­па Рим­ский (с 1447 года).

Из се­мьи вра­ча. В 1417 году по­сту­пил в Бо­лон­ский университет, но вско­ре по­ки­нул его из-за не­дос­тат­ка средств, несколько лет ра­бо­тал до­маш­ним учи­те­лем в знат­ных фло­рен­тий­ских семь­ях. Вер­нув­шись в 1420 году в Бо­ло­нью, стал до­мо­пра­ви­те­лем и сек­ре­та­рём еп. Бо­лон­ско­го Ник­ко­ло Аль­бер­га­ти (с 1426 года кар­ди­нал), со­про­во­ж­дал его в мно­го­численных ди­пло­ма­тических мис­си­ях, уча­ст­во­вал в Ба­зель­ском со­бо­ре и Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ском со­бо­ре. В начале 1420-х годов по­лу­чил в Бо­лон­ском университете сте­пень ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия, ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. По­сле смер­ти Н. Аль­бер­га­ти (1443 год) слу­жил в Римской ку­рии, с 1444 года епископ Бо­лон­ский. В 1446 году в ка­че­ст­ве пап­ско­го ле­га­та в Гер­ма­нии су­мел скло­нить ко­ро­ля Фрид­ри­ха III Габс­бур­га и боль­шин­ст­во немецких кня­зей на сто­ро­ну па­пы Рим­ско­го Ев­ге­ния IV (про­тив из­бран­но­го Ба­зель­ским со­бо­ром ан­ти­па­пы Фе­лик­са V). За этот ус­пех был воз­ве­дён в кар­ди­наль­ское дос­то­ин­ст­во (декабрь 1446 год).

Став па­пой Рим­ским (из­бран на кон­кла­ве 6 марта 1447 года; интронизован 19 марта 1447 года), Николай V су­мел пре­кра­тить схиз­му в Рим­ско- ка­то­лической церк­ви, до­бив­шись от­ре­че­ния на почетных ус­ло­ви­ях Фе­лик­са V (7 апреля 1449 год) и са­мо­рос­пус­ка Ба­зель­ско­го со­бо­ра (25 апреля 1449 год). В 1448 году за­клю­чил с Фрид­ри­хом III Вен­ский кон­кор­дат, оп­ре­де­ляв­ший от­но­ше­ния Церк­ви Гер­ма­нии и пап­ст­ва до 1806 года, в 1452 году ко­ро­но­вал его им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии . Про­воз­гла­сив по­ли­ти­ку ми­ра, рас­пус­тил на­ём­ные пап­ские вой­ска, стре­мил­ся к под­дер­жа­нию дру­же­ст­вен­ных от­но­ше­ний с ев­ропейскими мо­нар­ха­ми и знат­ны­ми римскими се­мей­ст­ва­ми.

1450 год Николай V объ­я­вил юби­лей­ным го­дом (см. «Annus Sanctus»), что по­зво­ли­ло при­влечь в Рим боль­шое чис­ло па­лом­ни­ков со всей Ев­ро­пы, ук­ре­пи­ло его ста­тус как цен­тра Рим­ско-ка­то­лической церк­ви и уп­ро­чи­ло фи­нан­со­вое по­ло­же­ние Св. Пре­сто­ла. Николай V на­чал мас­штаб­ное строи­тель­ст­во в Ри­ме, пре­бы­вав­шем в пла­чев­ном со­стоя­нии: пе­ре­строе­ны и вос­ста­нов­ле­ны внеш­ние сте­ны, многие церк­ви, двор­цы (в т. ч. Свя­то­го Пет­ра со­бор и Ва­ти­кан­ский дво­рец), мос­ты и до­ро­ги, а так­же древне-римский ак­ве­дук Ак­ва-Вир­го. Николай V был стра­ст­ным биб­лио­фи­лом, соз­дал в Ва­ти­кан­ском двор­це об­шир­ное книж­ное со­б­ра­ние, для ко­то­ро­го при­об­ре­тал ред­кие ру­ко­пи­си (впо­след­ст­вии библиотека Николая V лег­ла в ос­но­ву фон­да Биб­лио­те­ки Ва­ти­ка­на). По­кро­ви­тель­ст­во­вал ху­дож­ни­кам и гу­ма­ни­стам (Л. Вал­ла, Л.Б. Аль­бер­ти, Фра Беа­то Анд­же­ли­ко и др.), ини­ции­ро­вал боль­шую про­грам­му пе­ре­во­дов с греческого языка от­цов Церк­ви и ан­тич­ных ав­то­ров.

В от­но­ше­ни­ях с Ви­зан­ти­ей тре­бо­вал со­блю­де­ния Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ской унии, от­ка­зы­ва­ясь в про­тив­ном слу­чае ока­зы­вать ей во­енную по­мощь. В 1453 году от­пра­вил на по­мощь оса­ж­дён­но­му Кон­стан­ти­но­по­лю несколько су­дов с про­до­воль­ст­ви­ем, по­сле взя­тия го­ро­да тур­ка­ми без­ус­пеш­но пы­тал­ся ор­га­ни­зо­вать кре­сто­вый по­ход про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии. Эта не­уда­ча и рас­кры­тый в начале 1453 года ан­типап­ский за­го­вор, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го стре­ми­лись ус­та­но­вить в Ри­ме рес­пуб­ли­ку, при­ве­ли к ду­шев­но­му кри­зи­су и рез­ко­му ухуд­ше­нию здо­ро­вья Николай V, ко­то­рый вско­ре скон­чал­ся.