НИКОЛАЙ V
НИКОЛА́Й V (в миру Томмазо Парентучелли, Parentucelli) - папа Римский (с 1447 года).
Из семьи врача. В 1417 году поступил в Болонский университет, но вскоре покинул его из-за недостатка средств, несколько лет работал домашним учителем в знатных флорентийских семьях. Вернувшись в 1420 году в Болонью, стал домоправителем и секретарём еп. Болонского Никколо Альбергати (с 1426 года кардинал), сопровождал его в многочисленных дипломатических миссиях, участвовал в Базельском соборе и Ферраро-Флорентийском соборе. В начале 1420-х годов получил в Болонском университете степень магистра богословия, рукоположен в священники. После смерти Н. Альбергати (1443 год) служил в Римской курии, с 1444 года епископ Болонский. В 1446 году в качестве папского легата в Германии сумел склонить короля Фридриха III Габсбурга и большинство немецких князей на сторону папы Римского Евгения IV (против избранного Базельским собором антипапы Феликса V). За этот успех был возведён в кардинальское достоинство (декабрь 1446 год).
Став папой Римским (избран на конклаве 6 марта 1447 года; интронизован 19 марта 1447 года), Николай V сумел прекратить схизму в Римско- католической церкви, добившись отречения на почетных условиях Феликса V (7 апреля 1449 год) и самороспуска Базельского собора (25 апреля 1449 год). В 1448 году заключил с Фридрихом III Венский конкордат, определявший отношения Церкви Германии и папства до 1806 года, в 1452 году короновал его императором Священной Римской империи. Провозгласив политику мира, распустил наёмные папские войска, стремился к поддержанию дружественных отношений с европейскими монархами и знатными римскими семействами.
1450 год Николай V объявил юбилейным годом (см. «Annus Sanctus»), что позволило привлечь в Рим большое число паломников со всей Европы, укрепило его статус как центра Римско-католической церкви и упрочило финансовое положение Св. Престола. Николай V начал масштабное строительство в Риме, пребывавшем в плачевном состоянии: перестроены и восстановлены внешние стены, многие церкви, дворцы (в т. ч. Святого Петра собор и Ватиканский дворец), мосты и дороги, а также древне-римский акведук Аква-Вирго. Николай V был страстным библиофилом, создал в Ватиканском дворце обширное книжное собрание, для которого приобретал редкие рукописи (впоследствии библиотека Николая V легла в основу фонда Библиотеки Ватикана). Покровительствовал художникам и гуманистам (Л. Валла, Л.Б. Альберти, Фра Беато Анджелико и др.), инициировал большую программу переводов с греческого языка отцов Церкви и античных авторов.
В отношениях с Византией требовал соблюдения Ферраро-Флорентийской унии, отказываясь в противном случае оказывать ей военную помощь. В 1453 году отправил на помощь осаждённому Константинополю несколько судов с продовольствием, после взятия города турками безуспешно пытался организовать крестовый поход против Османской империи. Эта неудача и раскрытый в начале 1453 года антипапский заговор, участники которого стремились установить в Риме республику, привели к душевному кризису и резкому ухудшению здоровья Николай V, который вскоре скончался.