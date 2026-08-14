НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СТАРШИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

Великий князь, сын Николая I и младший брат Александра II, военачальник, главнокомандующий действующей армией на Дунае в русско-турецкую войну 1877-1878 годов.

Великий князь Николай Николаевич Старший с детства готовился к военной карьере. В возрасте 8 лет он был зачислен в 1-й кадетский корпус, с которым ежегодно проходил лагерные учения, однако образование получал дома. В 1846 году юного великого князя зачислили на службу подпоручиком гвардии. Он быстро двигался в чинах и уже в 1852 году получил чин генерал-майора. В том же году в.кн. Николай Николаевич Старший стал генерал-инспектором по инженерной части. В 1854-1855 годах он пробыл некоторое время в распоряжении князя М.Д. Горчакова и участвовал в обороне Севастополя, в том числе в сражении при Инкермане. В 1856 году произошло бракосочетание великого князя и принцессы Ольденбургской Александры Петровны.

Великий князь тяжело примирялся с переменами, которые начали происходить при воцарении Александра II. Он не сочувствовал реформам и благоговел перед памятью покойного Николая I. Впрочем он не пользовался влиянием в политических вопросах.

В 1862 году в.кн. Николай Николаевич Старший был назначен командующим Гвардейским корпусом и председателем комиссии для улучшений по военной части (в том же году переименованной в Комитет по устройству и образованию войск). Таким образом, с начала 1860-х годов великий князь стал играть важную роль в боевой подготовке и военных преобразованиях русской армии. Его положение было подкреплено назначением командующим войсками гвардии и Петербургского военного округа (в 1864 году, вследствие упразднения Гвардейского корпуса) и генерал-инспектором кавалерии. Все служившие при в.кн. Николае Николаевиче считали его необыкновенно внимательным, простым в обхождении и ровным начальником.

Семейная жизнь великого князя постепенно давала трещину. С 1865 года он состоял в связи с артисткой Красносельского театра Е.Г. Числовой, с которой он жил почти открыто. У них родилось четверо детей. Пятая дочь Галина умерла в младенчестве. Слухи об их связи угрожали престижу императорского дома, и в 1875 году Числова была выслана из Петербурга в Венден (Лифляндская губерния), где состояла под гласным надзором полиции. Лишь с воцарением Александра III великий князь и его любовница смогли воссоединиться. Их детям в 1883 году была пожалована фамилия «Николаевы» и дворянское достоинство.

Вершиной карьеры великого князя был пост главнокомандующего в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Назначение это состоялось 1 ноября 1876 года. Однако 8 декабря великий князь почувствовал сильные боли в желудке. Только в январе 1877 года Николай Николаевич почувствовал себя лучше, и через месяц был уже вполне здоровым.

На роль начальника штаба главнокомандующего намечался генерал Н.Н. Обручев, однако в.кн. Николай Николаевич наотрез отказался работать с генералом, подозревая того в либеральных настроениях. Своими помощниками великий князь выбрал генералов А.А. Непокойчицкого и К.В. Левицкого. Большинство современников и историков признают этот выбор неудачным.

Роль великого князя на посту главнокомандующего в войну 1877-1878 годов оценивается довольно неоднозначно. В связи с неудачами в армии распространилось сильное неудовольствие главнокомандующим и его штабом. После неудачи третьего штурма Плевны, великий князь высказывал мысль об отходе за Дунай и переносе кампании на 1878 год, однако это решение не было принято. Кампания продолжилась и принесла долгожданный успех, но влияние главнокомандующего на ход боевых действий было уже незначительным. Несмотря на неудачное в целом командование, следует отметить, что в.кн. Николай Николаевич Старший доверил ответственные операции талантливым командирам, генералам М.И. Драгомирову и И.В. Гурко.

По окончании войны против Турции великий князь Николай Николаевич получил звание генерал-фельдмаршала. Еще в кампанию 1877-1878 годов у Николая Николаевича сильно испортились отношения с племянником, ставшим в 1881 году императором Александром III. Влияние великого князя на военные дела в 1880-е годы было незначительным и, главным образом, сводилось к председательству в различных комиссиях, руководству на маневрах и инспекторским обязанностям в кавалерии.

Здоровье генерал-фельдмаршала сильно пошатнулось еще после войны 1877-1878 годов, и он много проводил времени за границей для лечения. В 1889 году, когда умерла Числова, состояние в.кн. Николая Николаевича резко ухудшилось, стали замечаться признаки психического расстройства. В следующем 1890 году после больших маневров в окрестностях Ровно с великим князем случился нервный припадок. Его перевезли в Алупку. 13 апреля 1891 года великий князь Николай Николаевич Старший скончался после тяжелой продолжительной болезни.