НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (СТАРШИЙ)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Стар­ший) - великий князь из ди­на­стии Ро­ма­но­вых, российский государственный и во­енный дея­тель, генерал-фельдмаршал (1878 год), почетный член Пе­тербуржской Академии Наук (1855 год).

Сын императора Ни­ко­лая I, брат императора Алек­сан­д­ра II , ве­ли­ких кня­зей Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча и Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча, зять прин­ца П. Г. Оль­ден­бург­ско­го, отец ве­ли­ких кня­зей Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Млад­ше­го и Пет­ра Ни­ко­лае­ви­ча (1864-1931 годы, в 1904-1909 годы генеральный-ин­спек­тор по инженерной час­ти). В свя­зи с ро­ж­де­ни­ем сы­на, на­зван­но­го Ни­ко­лаем, с 28 ноября (10 декабря) 1856 года име­но­вал­ся Николаем Николаевичем Стар­шим.

С 1839 году учил­ся в 1-м ка­дет­ском кор­пу­се. Ко­ман­до­вал ди­ви­зио­ном лейб-гвардии Кон­но­го пол­ка (1851-1852 годы), 1-й бри­га­дой 1-й гв.кав. ди­ви­зии (1852-1854 годы), 2-й гв. кав. ди­ви­зи­ей (1857-1859 годы), Гв. ре­зерв­ным кав. кор­пу­сом (1859-1862 годы), Отдельным гвардейсим кор­пу­сом (1861 год, 1862-1864 годы). Генерал-ин­спек­тор по инженерной час­ти (1852-1891 годы, всту­пил в долж­ность в 1856 году, с 1863 года ре­аль­ное ру­ко­во­дство инжинерной ча­стью осу­ще­ст­в­лял Э.И. Тот­ле­бен). С на­ча­ла Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов со­сто­ял при вой­сках, ох­ра­няв­ших по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го мо­ря. Вме­сте с бра­том Ми­хаи­лом 27 сентября (9 октября) 1854 года от­ко­ман­ди­ро­ван императором Ни­ко­ла­ем I в оса­ж­дён­ный Се­ва­сто­поль. Уча­ст­ник Ин­кер­ман­ско­го сра­же­ния 1854 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), с 20 января (1 февраля) 1855 года за­ве­до­вал инженерными ра­бо­та­ми, ук­ре­п­ле­ния­ми и ба­та­рея­ми на Северной сто­ро­не Се­ва­сто­по­ля. Ото­зван 23 фераля (7 марта) 1855 года в Санкт-Пе­тер­бург в свя­зи со смер­тью от­ца.

При под­го­тов­ке во­ен­ных ре­форм 1860-1870-х годов [с 1855 года член Ко­мис­сии для улуч­ше­ний по во­енной час­ти, в 1862-1884 годы председатель Спе­ци­аль­но­го (с 1869 года Глав­но­го) комитета по уст­рой­ст­ву и об­ра­зо­ва­нию войск] пер­во­на­чаль­но раз­де­лял взгля­ды кн. А.И. Ба­ря­тин­ско­го , вы­сту­пав­ше­го про­тив уси­ле­ния вла­сти во­енного ми­ни­ст­ра в ущерб пол­но­мо­чи­ям глав­но­ко­ман­дую­ще­го, но в 1873 году под влия­ни­ем императора Алек­сан­д­ра II под­дер­жал ва­ри­ант ре­фор­мы во­енного министра Д.А. Ми­лю­ти­на. С 1855 года член Государственного со­ве­та. При под­го­тов­ке кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года при­мы­кал к кон­серва­тив­но­му боль­шин­ст­ву, но по пря­мо­му ука­за­нию великий кн. Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча го­ло­со­вал за пред­ло­же­ния Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий. Генерал-ин­спек­тор ка­ва­ле­рии (1864-1891 годы). Ко­мандующий (с 1864 года), глав­но­ко­мандующий (1867-1880 годы) гвар­ди­ей и Пе­терб. ВО.

В 1872 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Ос­ман­ской им­пе­рии, по­се­тил Кон­стан­ти­но­поль и Па­ле­сти­ну. В 1875 году из-за свя­зи с тан­цов­щи­цей Е.Г. Чи­сло­вой (1845-1889 годы) Николай Николаевич от­прав­лен им­пе­ра­то­ром в по­езд­ку на Кав­каз, а Чис­ло­ва с их об­щи­ми деть­ми вы­сла­на из С.-Пе­тер­бур­га (в 1883 году им по­жа­ло­ва­на фа­ми­лия Ни­ко­лае­вы).

В свя­зи с обо­ст­ре­ни­ем Бал­кан­ско­го кри­зи­са 1(13) ноября 1876 года на­зна­чен глав­но­ко­мандующим дей­ст­вую­щей ар­мией (до­бил­ся на­зна­че­ния на­чаль­ни­ком главного шта­ба ар­мии ген. от инф. А.А. Не­по­кой­чиц­ко­го, а не генерал-лейтенанта Н.Н. Об­ру­че­ва, на чём на­стаи­вал Д.А. Ми­лю­тин). В на­ча­ле русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов лич­но вы­брал ме­сто для Зим­ниц­кой пе­ре­пра­вы 1877 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни). По­сле трёх не­удач­ных по­пы­ток ов­ла­деть Плев­ной при­сту­пил по на­стоя­нию им­пе­ра­то­ра к ре­гу­ляр­ной бло­ка­де го­ро­да [по­сле её за­вер­ше­ния на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни]. На во­енном со­ве­те 30 ноября (12 декабря) 1877 года на­сто­ял на про­дол­же­нии бое­вых дей­ст­вий и пе­ре­хо­де че­рез Бал­ка­ны (на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с ал­ма­за­ми и над­пи­сью «За пе­ре­ход че­рез Бал­ка­ны в де­каб­ре 1877 г.»). В Ад­риа­но­по­ле 19(31) января 1878 года под­пи­сал с турецкими упол­но­мо­чен­ны­ми про­то­кол о пред­ва­рительных ус­ло­ви­ях ми­ра и пе­ре­ми­рии на вы­год­ных для Рос­сии ус­ло­ви­ях. За­няв при­го­ро­ды Кон­стан­ти­но­по­ля в феврале 1878 года, в даль­ней­шем, во вре­мя пе­ре­го­во­ров российского упол­но­мо­чен­но­го гр. Н. П. Иг­нать­е­ва с турецкими пред­ста­ви­те­ля­ми, ог­ра­ни­чил­ся во­енными де­мон­ст­ра­ция­ми и уг­ро­зой про­дол­жить во­енные дей­ст­вия. По же­ла­нию Алек­санд­ра II по­сле за­клю­че­ния Сан-Сте­фан­ско­го ми­ра 1878 года по­дал в от­став­ку с по­ста глав­но­ко­ман­дую­ще­го, фор­маль­но - «по бо­лез­ни» [16(28) апреля 1878 год; впо­след­ст­вии Алек­сандр II не­глас­но об­ви­нял Николая Николаевича в том, что тот не вос­поль­зо­вал­ся воз­мож­но­стью взять Кон­стан­ти­но­поль, что по­влек­ло ди­пло­ма­тическое по­ра­же­ние Рос­сии на Бер­лин­ском кон­грес­се 1878 года].

В 1880-х годов ут­ра­тил влия­ние на инженерную часть и управ­ле­ние кав. час­тя­ми, од­на­ко уча­ст­во­вал в различных во­енных ко­мис­си­ях и был главным по­сред­ни­ком на во­енных ма­нёв­рах. В последние годы жизни страдал психическим расстройством.

Николай Николаевич при­над­ле­жа­ли по­стро­ен­ный для не­го и его се­мьи в Санкт-Пе­тер­бур­ге Ни­ко­ла­ев­ский дво­рец (1853-1861 годы, архитектор А.И. Шта­кенш­ней­дер, с 1895 года в нём рас­по­ла­гал­ся Ксе­нин­ский жен­ский институт, пос­ле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года - Дво­рец тру­да), а так­же Чес­мен­ский кон­ный за­вод в с. Чес­мен­ка Боб­ров­ско­го у. Во­ро­неж­ской губернии, об­шир­ные зе­мель­ные вла­де­ния в Мин­ской и Грод­нен­ской гу­бер­ни­ях. Он ув­ле­кал­ся во­про­са­ми сельского хозяйства, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции сельско-хозяйственных вы­ста­вок, был по­кро­ви­те­лем Российского общества лю­би­те­лей са­до­вод­ст­ва, Русского общества акк­ли­ма­ти­за­ции жи­вот­ных и рас­те­ний, Российского общества по­кро­ви­тель­ст­ва жи­вот­ным и др. В 1914 году ус­та­нов­лен па­мят­ник Николаю Николаевичу на Ма­неж­ной площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге (скульп­тор П. Ка­но­ни­ка, унич­то­жен в 1918 году).

В 1881 году суп­ру­га Николая Николаевича - великая кн. Алек­сан­д­ра Пет­ров­на (1838-1900 годы) – по­ки­ну­ла се­мью, в 1889 году ос­но­ва­ла в Кие­ве По­кров­ский жен­ский мон., при­ня­ла там по­стриг под име­нем Ана­ста­сии (Украинской пра­во­слав­ной цер­ко­вью Московского пат­ри­ар­ха­та 24 ноября 2009 года при­чис­ле­на к ли­ку ме­ст­но­чти­мых свя­тых Ки­ев­ской епар­хии).

Исторические источники:

Ска­лон Д.А. Пу­те­ше­ст­вие по Вос­то­ку и Свя­той Зем­ле в сви­те ве­ли­ко­го кня­зя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча в 1872 г. 2-е изд. СПб., 1892. М., 2007;

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