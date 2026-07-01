НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (СТАРШИЙ)
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Старший) - великий князь из династии Романовых, российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1878 год), почетный член Петербуржской Академии Наук (1855 год).
Сын императора Николая I, брат императора Александра II, великих князей Константина Николаевича и Михаила Николаевича, зять принца П. Г. Ольденбургского, отец великих князей Николая Николаевича Младшего и Петра Николаевича (1864-1931 годы, в 1904-1909 годы генеральный-инспектор по инженерной части). В связи с рождением сына, названного Николаем, с 28 ноября (10 декабря) 1856 года именовался Николаем Николаевичем Старшим.
С 1839 году учился в 1-м кадетском корпусе. Командовал дивизионом лейб-гвардии Конного полка (1851-1852 годы), 1-й бригадой 1-й гв.кав. дивизии (1852-1854 годы), 2-й гв. кав. дивизией (1857-1859 годы), Гв. резервным кав. корпусом (1859-1862 годы), Отдельным гвардейсим корпусом (1861 год, 1862-1864 годы). Генерал-инспектор по инженерной части (1852-1891 годы, вступил в должность в 1856 году, с 1863 года реальное руководство инжинерной частью осуществлял Э.И. Тотлебен). С начала Крымской войны 1853-1856 годов состоял при войсках, охранявших побережье Балтийского моря. Вместе с братом Михаилом 27 сентября (9 октября) 1854 года откомандирован императором Николаем I в осаждённый Севастополь. Участник Инкерманского сражения 1854 года (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), с 20 января (1 февраля) 1855 года заведовал инженерными работами, укреплениями и батареями на Северной стороне Севастополя. Отозван 23 фераля (7 марта) 1855 года в Санкт-Петербург в связи со смертью отца.
При подготовке военных реформ 1860-1870-х годов [с 1855 года член Комиссии для улучшений по военной части, в 1862-1884 годы председатель Специального (с 1869 года Главного) комитета по устройству и образованию войск] первоначально разделял взгляды кн. А.И. Барятинского, выступавшего против усиления власти военного министра в ущерб полномочиям главнокомандующего, но в 1873 году под влиянием императора Александра II поддержал вариант реформы военного министра Д.А. Милютина. С 1855 года член Государственного совета. При подготовке крестьянской реформы 1861 года примыкал к консервативному большинству, но по прямому указанию великий кн. Константина Николаевича голосовал за предложения Редакционных комиссий. Генерал-инспектор кавалерии (1864-1891 годы). Командующий (с 1864 года), главнокомандующий (1867-1880 годы) гвардией и Петерб. ВО.
В 1872 году совершил путешествие по Османской империи, посетил Константинополь и Палестину. В 1875 году из-за связи с танцовщицей Е.Г. Числовой (1845-1889 годы) Николай Николаевич отправлен императором в поездку на Кавказ, а Числова с их общими детьми выслана из С.-Петербурга (в 1883 году им пожалована фамилия Николаевы).
В связи с обострением Балканского кризиса 1(13) ноября 1876 года назначен главнокомандующим действующей армией (добился назначения начальником главного штаба армии ген. от инф. А.А. Непокойчицкого, а не генерал-лейтенанта Н.Н. Обручева, на чём настаивал Д.А. Милютин). В начале русско-турецкой войны 1877-1878 годов лично выбрал место для Зимницкой переправы 1877 года (награждён орденом Св. Георгия 2-й степени). После трёх неудачных попыток овладеть Плевной приступил по настоянию императора к регулярной блокаде города [после её завершения награждён орденом Св. Георгия 1-й степени]. На военном совете 30 ноября (12 декабря) 1877 года настоял на продолжении боевых действий и переходе через Балканы (награждён золотой саблей с алмазами и надписью «За переход через Балканы в декабре 1877 г.»). В Адрианополе 19(31) января 1878 года подписал с турецкими уполномоченными протокол о предварительных условиях мира и перемирии на выгодных для России условиях. Заняв пригороды Константинополя в феврале 1878 года, в дальнейшем, во время переговоров российского уполномоченного гр. Н. П. Игнатьева с турецкими представителями, ограничился военными демонстрациями и угрозой продолжить военные действия. По желанию Александра II после заключения Сан-Стефанского мира 1878 года подал в отставку с поста главнокомандующего, формально - «по болезни» [16(28) апреля 1878 год; впоследствии Александр II негласно обвинял Николая Николаевича в том, что тот не воспользовался возможностью взять Константинополь, что повлекло дипломатическое поражение России на Берлинском конгрессе 1878 года].
В 1880-х годов утратил влияние на инженерную часть и управление кав. частями, однако участвовал в различных военных комиссиях и был главным посредником на военных манёврах. В последние годы жизни страдал психическим расстройством.
Николай Николаевич принадлежали построенный для него и его семьи в Санкт-Петербурге Николаевский дворец (1853-1861 годы, архитектор А.И. Штакеншнейдер, с 1895 года в нём располагался Ксенинский женский институт, после Октябрьской революции 1917 года - Дворец труда), а также Чесменский конный завод в с. Чесменка Бобровского у. Воронежской губернии, обширные земельные владения в Минской и Гродненской губерниях. Он увлекался вопросами сельского хозяйства, участвовал в организации сельско-хозяйственных выставок, был покровителем Российского общества любителей садоводства, Русского общества акклиматизации животных и растений, Российского общества покровительства животным и др. В 1914 году установлен памятник Николаю Николаевичу на Манежной площади в Санкт-Петербурге (скульптор П. Каноника, уничтожен в 1918 году).
В 1881 году супруга Николая Николаевича - великая кн. Александра Петровна (1838-1900 годы) – покинула семью, в 1889 году основала в Киеве Покровский женский мон., приняла там постриг под именем Анастасии (Украинской православной церковью Московского патриархата 24 ноября 2009 года причислена к лику местночтимых святых Киевской епархии).
Исторические источники:
Скалон Д.А. Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 г. 2-е изд. СПб., 1892. М., 2007;
Скалон Д.А. Забытый фельдмаршал // Русская старина. 1907. № 11–12;
Скалон Д.А. На службе при великом князе Николае Николаевиче // Там же. 1909. № 5–6, 11–12; 1910. № 1–2;
Бартенев Д.В. Ординарцем у великого князя Николая Николаевича Старшего: (Из воспоминаний) // Русский архив. 1900. Кн. 1. Вып. 3;
Епанчин Н.А. На службе трех императоров: Воспоминания. М., 1996;
Витте С.Ю. Из архива С. Ю. Витте: Воспоминания. СПб., 2003. Т. 1–2;
Милютин Д.А. Воспоминания. 1868 – начало 1873. М., 2006;
Милютин Д.А. Дневник [1873–1890]. 2-е изд. М., 2008–2010. Т. 1–4.