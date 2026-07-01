НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

Детские годы

Великий князь Николай Михайлович родился 26 апреля 1859 г. в Царском Селе в семье четвертого сына императора Николая I великого князя Михаила Николаевича (1832–1909). Мать Николая Михайловича – Цецилия Баденская, принцесса и маркграфиня Баденская, младшая дочь великого герцога Леопольда Баденского и Софии Вильгельмины Шведской, принявшая при крещении имя Ольги Федоровны (1839–1891).

После назначения великого князя Михаила Николаевича наместником Его Императорского Величества на Кавказе и командующим Кавказской армией в 1862 г. семья перебралась в Тифлис. Николай Михайлович получил домашнее образование.

Военная карьера

Будучи старшим сыном Михаила Николаевича и следуя традициям семьи, Николай Михайлович сделал блестящую военную карьеру. Участвовал в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. в чине поручика конной артиллерии. За храбрость, проявленную в боях, был награжден орденом святого Георгия IV степени.

Его дальнейшая карьера связана с командными должностями. В 1881 г. Николай Михайлович начал службу в лейб-гвардии Гренадерском полку. Спустя год, направлен в Николаевскую академию Генерального штаба. Прослужив 10 лет в Кавалергардском полку, командуя 16 гренадерским Мингрельским полком, в 1897 г. великий князь стал командующим Кавказской гренадерской дивизией. Окончил военную карьеру Николай Михайлович в 1903 г. в чине генерал-лейтенанта. После смерти отца в 1909 г. получил внушительное состояние, в частности, имения Грушевское и Боржомское.

Историк и коллекционер

Военная карьера не привлекала великого князя. Подлинной его страстью была любовь к российской истории, особенно периоду правления Александра I. Проводя исторические исследования, Николай Михайлович уделял внимание исследованиям биографического характера. Его перу принадлежат такие труды, как «Князья Долгорукие» (1902), «Граф Павел Александрович Строганов» (1903), «Александр I. Опыт исторического исследования» (1912), «Императрица Елизавета Алексеевна» (1908 – 1909) и др.

Великий князь был активным участником разных выставок. По инициативе С.П. Дягилева Николай Михайлович стал председателем выставочного комитета по подготовке грандиозной выставки в Таврическом дворце, которая действовала в период с 6 марта по 26 сентября 1905 г. На ней было представлено 2286 портретов, около 300 портретов так и не увидели посетители, поскольку не хватило места. Все портреты Таврической выставки были сфотографированы и частично опубликованы в издании великого князя Николая Михайловича «Русские портреты XVIII и XIX столетий» в 5-ти томах (1905–1909). Спустя 7 лет, в 1912 г. Николай Михайлович был избран почетным президентом выставки «Сто лет французской живописи (1812–1912)», организованной журналом «Аполлон» и Французским институтом в Санкт-Петербурге.

С 1906 г. Николай Михайлович начал увлекаться российскими и зарубежными некрополями, среди которых особое внимание великого князя привлекли три крупнейших – Московский, Петербургский, Парижский. Итогом их изучения стали: трехтомник с описанием Московского некрополя (1907 – 1908), четырехтомник, посвященный Петербургскому некрополю (1912 – 1913), и неоконченный том, описывающий русскую часть Парижского некрополя (1915).

Великий князь Николай Михайлович возглавлял Русское Историческое общество, а также руководил Русским Географическим обществом, Обществом защиты и сохранения памятников искусства и старины, в 1913 г. был избран почетным председателем Общества друзей Румянцевского музея.

Последние годы жизни

Отношения великого князя и царствующей семьи были натянутыми. Николай Михайлович являлся активным участником «великокняжеской фронды», организовавшей убийство Григория Распутина. После смерти старца великий князь был отправлен в свое имение Грушевское.

После падения монархии Николай Михайлович сразу же признал власть Временного правительства. Однако вскоре последовала его высылка в Вологду, а затем арест 1 июля 1918 г. После прибытия в Петроград Николай Михайлович содержался в Доме предварительного заключения. 9 января 1919 г. Президиумом ВЧК приговорен к расстрелу. Приговор был исполнен в последней декаде января 1919 г. По одной из версий, великий князь похоронен на месте расстрела в братской могиле вместе с еще тремя великими князьями – Георгием Михайловичем, Павлом Александровичем и Дмитрием Константиновичем. Сообщение о расстреле великих князей опубликовала 31 января 1919 г. «Петроградская правда». Реабилитация великого князя Николая Михайловича последовала только в конце XX в. постановлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 9 июня 1999 г.