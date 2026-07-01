НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ
НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ (Николай Кребс) - немецкий философ, церковный деятель, математик.
Родился в семье зажиточного купца и судовладельца. Воспитывался в школе Братьев общей жизни в Девентере (Голландия), в 1416-1425 годы учился в университетах Гейдельберга, Падуи, Кёльна; доктор канонического права (1423 год). В 1425 году стал секретарём архиепископа г. Трир, затем настоятелем церкви Св. Флорина в Кобленце.
В 1433 году на Базельском соборе выступил сторонником верховной власти соборов, в трактате «О кафолическом согласии» («De concordantia catholica») доказывал подложность «Константинова дара», в сочинении «Об исправлении календаря» («De correctione calendarii») предложил проект реформы юлианского летосчисления. В дальнейшем, убеждённый в способности папы Евгения IV объединить западное и восточное христианство, перешёл на сторону папской партии и в 1437 году в составе дипломатич. миссии посетил Константинополь, где участвовал в подготовке договора об объединении католической и православной церквей перед лицом турецкой угрозы. В качестве папского легата инспектировал территорию Германии, пытаясь склонить нем. князей к подчинению Риму и вернуть в лоно Церкви мятежных гуситов. С 1448 года кардинал, с 1450 года еп. Бриксена (Брессаноне, Северная Италия). С 1459 года генеральный викарий папы Пия II (гуманиста Энея Сильвио Пикколомини).
Наследие Николай Кузанский насчитывает более 50 сочинений, преимущественно трактатов и диалогов, а также около 300 проповедей. В 1440 году он издал свой первый филосовский труд «Об учёном незнании» («De docta ignorantia»), за которым в течение семи лет последовали: «О предположениях» («De coniecturis»), «О сокрытом Боге» («De deo abscondito»), «Об искании Бога» («De quaerendo deum»), «О даре Отца светов» («De dato patris luminum»), «О бытии» («De genesi»). В 1450 году вышли в свет четыре книги под общим названием «Простец» («Idiota»), а в 1453 году - трактат «О мире веры» («De pace fidei»), где доказывалась возможность установления единой религии для всех народов при сохранении различия обрядов и местных верований. В 1460-1464 годы написаны трактаты «О бытии возможности» («De possest»), «О неином» («De non aliud»), «Охота за мудростью» («De venatione sapientiae»), «Игра в шар» («Dialogus de ludo globi»), «О вершине созерцания» («De apice theoriae»), «Опровержение Корана» («Cribratio Alkorani»). В его математических сочинениях рассматривались проблемы квадратуры круга, бесконечно малых, соизмеримости прямого и кривого и др.
Философско-богословская концепция Николая Кузанского складывалась в русле апофатического богословия (корпус сочинений Дионисия Ареопагита), он также воспринял идеи позднеантичного неоплатонизма (Прокл), Майстера Экхарта, Р. Луллия и др. Бог описывается у Николая Кузанского как «абсолютный максимум», взятый без каких-либо дополнительных определений и потому совпадающий со своей противоположностью - абсолютным минимумом. Будучи бесконечным, абсолютный максимум не допускает каких-либо увеличения или уменьшения, он может быть только единым, и его единство «несказанно превосходит всякое понимание», т. к. не противоположно ни разделению, ни множеству. Бог безусловно существует, поскольку является максимумом бытия, и всё, что только может существовать, дано в нём как актуально сущее, но в то же время Он и ничто из существующего, минимальное бытие, чистая возможность. О Нём правильно будет сказать, что «Он ни есть, ни не есть, ни - есть и не есть» («О предположениях», 5, 21). В Нём совпадают все противоположности, но так, что Он не является ни одной из них, Он – «противоположность противоположностей» (oppositorum oppositio). Свойства абсолютного максимума Николай Кузанский демонстрирует при помощи геометрических фигур. Если в своём конечном виде линия, треугольник, круг и шар являются противоположностями, то, будучи приведены к бесконечности, они совпадают друг с другом, превращаясь в одну-единственную бесконечную прямую. Так и Бог в свёрнутом виде заключает в себе все вещи, актуализируя в своём бесконечном бытии всё, что только может быть. Как таковой Он является простейшей сущностью всех сущностей и точнейшей мерой всех вещей. Поэтому познание любой вещи столь же ограничено для конечного разума, как и познание Бога. Человеческий разум, знающий только конечное и продвигающийся путём соразмерения неизвестного с известным, может лишь бесконечно приближаться к Истине - абсолютному совпадению разума и вещи (т. е. абсолютному максимуму), он относится к истине так же, как многоугольник - к окружности, в которую он вписан. Человеку доступно, однако, знание своего незнания («учёное незнание», «умудрённое неведение»), которое Николай Кузанский отождествляет с верой.
Отношение Бога к миру описывается у Николая Кузанского как «свёртывание» (complicatio) - присутствие всех вещей в Абсолюте - и как «развёртывание» (explicatio) - присутствие Абсолюта в них: «...творение… есть не что иное, как то, что Бог есть всё» («Об учёном незнании», II, 101). Это дало повод для обвинений Николая Кузанского в пантеизме (Иоганн Венк, «Невежественная учёность», 1442-1443 годы), которые были отвергнуты им в сочинении «Апология учёного незнания» («Apologia doctae ignorantiae», 1449 год): бесконечность Бога делает Его несоизмеримым по отношению к тварным вещам, поскольку между конечным и бесконечным нет пропорции, а всякое творение как приведённое из небытия в бытие по необходимости конечно. В процессе творения мира абсолютный максимум последовательно конкретизируется во множество конечных вещей, его первой эманацией является мир, или Вселенная, которая представляет собой конкретно определившийся максимум, ограниченный (contractum) совокупностью составляющих его вещей. Вселенная безгранична в пространстве и во времени, она не имеет ни центра, ни периферии и, следовательно, не может представлять собой систему концентрических сфер с Землёй посередине, как полагал Аристотель. Из-за отсутствия фиксированного центра все точки Вселенной абсолютно равноправны, а движение и покой - относительны, так что ни Земля, ни Солнце не могут занимать центр. положения, и они не покоятся, но пребывают в постоянном движении. Земля не уникальна, она ничем не лучше др. звёзд и не единственная населена разумными существами. Через принадлежность Вселенной каждая вещь присутствует в каждой, чем объясняется наличие в мире космической симпатии - той «чудодейственной связи», которая позволяет вещам воздействовать друг на друга на любом расстоянии.
Эти космологические выводы, вытекающие из учения Николая Кузанского об абсолютном максимуме, предваряли открытия Н. Коперника, Г. Галилея и И. Кеплера. Идеи Николая Кузанского о существовании бесконечного множества миров, населённых разумными существами, получили развитие у Дж. Бруно, а его внимание к методу предвосхитило методологию Р. Декарта. Работы Николая Кузанского не издавались в течение 300 лет (с 1565 по 1862 годы), и лишь в XX веке, начиная с Э. Кассирера, назвавшего философию Николая Кузанского отправной точкой всей философии Возрождения (1927 год), стали объектом пристального интереса и исследования.
Сочинения:
Opera omnia. Lipsiae, 1932–2010–. Bd 1–20–; Избранные философские соч. М., 1937;
Соч. М., 1979–1980. Т. 1–2; Philosophisch-theologische Werke (lateinisch-deutsch). Hamb., 2002. Bd 1–4;
О мире веры. М., 2006.