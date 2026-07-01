НИКОЛАЙ КАВАСИЛА

НИКОЛАЙ КАВАСИЛА (Νιϰόλαος ὁ Καβάσιλας) - ви­зантийский бо­го­слов, учё­ный-эн­цик­ло­пе­дист, пра­во­слав­ный свя­той.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. Имел по от­цу фамилию Ха­ма­эт (Χαμαετός), бо­лее из­вес­тен под фамилией ма­те­ри Ка­ва­си­ла.

Его дя­дя, брат ма­те­ри Нил (в ми­ру Ни­ко­лай) Ка­ва­си­ла (около 1300-1363 годов), в кон­це жиз­ни ар­хи­еп. Фес­са­ло­ни­кий­ский (1361-1363 годы), был од­ним из учи­те­лей Николая Кавасилы. Впо­след­ст­вии са­мо­го Николая Кавасилы оши­боч­но счи­та­ли ар­хи­епи­ско­пом.

Учил­ся в Фес­са­ло­ни­ки, за­тем в Кон­стан­ти­но­поле. По­лу­чил эн­цик­ло­пе­дическое об­ра­зо­ва­ние. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тических и цер­ков­ных кон­флик­тах сво­его вре­ме­ни (гражданская вой­на 1341-1347 годы, па­ла­мит­ские спо­ры и др.), но от­ли­чал­ся ми­ро­лю­би­ем, что це­ни­ли и его про­тив­ни­ки. Был бли­зок к свт. Гри­го­рию Па­ла­ме и иси­ха­ст­ским кру­гам (см. Иси­хазм), но со­хра­нял друж­бу и с пе­ре­шед­шим в ка­то­ли­че­ст­во Ди­мит­ри­ем Ки­до­ни­сом. В 1345-1354 годы со­вет­ник императора Ио­ан­на VI Кан­та­ку­зи­на . Бу­ду­чи без­брач­ным, по-ви­ди­мо­му, до кон­ца жиз­ни ос­та­вал­ся ми­ря­ни­ном. По­сле низ­ложе­ния пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ского Кал­ли­ста I (1353 год) яв­лял­ся од­ним из кан­ди­да­тов на пат­ри­ар­ший пре­стол. По­сле от­ре­че­ния императора Ио­ан­на Кан­та­ку­зи­на (1354 год) ото­шёл от пуб­лич­ной дея­тель­но­сти.

Николай Кавасила - ав­тор св. 30 со­чи­не­ний по бо­го­сло­вию, фи­ло­со­фии, пра­ву, ес­те­ст­во­зна­нию и др. Са­мое боль­шое тво­ре­ние Николая Кавасилы - «О жиз­ни во Хри­сте» по­свя­ще­но трём главным та­ин­ст­вам: кре­ще­нию, ми­ро­по­ма­за­нию и Ев­ха­ри­стии. По мыс­ли ав­то­ра, вся ду­хов­ная жизнь хри­стиа­ни­на долж­на быть впи­са­на в са­кра­мен­таль­ную жизнь Церк­ви, сре­до­то­чие ко­то­рой - Ев­ха­ри­стия . Другое зна­чительное со­чи­не­ние - «Изъ­яс­не­ние Бо­же­ст­вен­ной ли­тур­гии».

Николаю Кавасиле свой­ст­вен мис­тический реа­лизм и от­каз от ал­ле­го­рического сим­во­лиз­ма. Со­глас­но Николаю Кавасиле, об­ря­до­вый об­раз - «ико­на» не толь­ко по­бу­ж­да­ет пе­ре­жить вос­по­ми­нае­мое со­бы­тие ис­то­рии спа­се­ния, но и ре­аль­но при­об­ща­ет к не­му, го­то­вя че­ло­ве­ка к со­еди­не­нию с Хри­стом в та­ин­ст­ве. В свя­зи с по­ле­ми­кой ла­ти­нян про­тив эпи­клезы в греческой ли­тур­гии Николай Кавасила срав­ни­вал западные и восточные ли­тур­гические чи­но­пос­ле­до­ва­ния. Не ста­вя под во­прос дей­ст­ви­тель­ность римской мес­сы, он на­хо­дил в ней со­от­вет­ствие греческой эпи­кле­зе.

В трёх Сло­вах на Бо­го­ро­дич­ные празд­ни­ки Николай Кавасила про­слав­лял Бо­го­ма­терь как че­ло­ве­ка со­вер­шен­но без­греш­но­го, «ка­ким Бог хо­тел быть че­лове­ку в этой жиз­ни». «Сло­во про­тив пус­то­сло­вия Гри­го­ры» на­пи­са­но Николаем Кавасилой в за­щи­ту Гри­го­рия Па­ла­мы от на­па­док Ни­ки­фо­ра Гри­го­ры.

В Пре­ди­сло­вии к ан­ти­ла­тин­ско­му со­чи­не­нию Ни­ла Ка­ва­си­лы Николай Кавасила под­дер­жал его по­ле­ми­ку про­тив латинского уче­ния Filioque. Н. К. при­над­ле­жат так­же 2 Сло­ва на Стра­сти Гос­под­ни, Сло­во на Воз­не­се­ние, 7 по­хваль­ных Слов свя­тым, 3 Сло­ва тол­ко­ва­ний на ви­де­ния про­ро­ка Ие­зе­кии­ля, 18 пи­сем и др.

Три­дент­ский со­бор Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, вы­ра­ба­ты­вая ан­ти­про­тес­тант­ские по­ста­нов­ле­ния о та­ин­ст­вах, вос­поль­зо­вал­ся уче­ни­ем Николая Кавасилы о Ев­ха­ри­стии. Рас­ту­щий ин­те­рес к Николая Кавасилы оп­ре­де­ли­ло «Евха­ри­стическое воз­ро­ж­де­ние» XX век.

Ка­но­ни­зи­ро­ван Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной цер­ко­вью по прось­бе Эл­лад­ской пра­во­слав­ной церк­ви (1983 год); день па­мя­ти - 20 ию­ня.

Сочинения:

Migne PG. T. 150. Col. 355–772. ’Αθῆναι, 2007;

Λόγοι. Θεσσαλονίϰη, 2006;

Семь слов о жиз­ни во Хри­сте... М., 2007;

Explication de la Divine Liturgie / Éd. S. Sa­la­ville. 2 éd. P., 2007;

La vie en Christ. 2 éd. P., 2009. Vol. 1–2;

‘Η Θεομήτωρ. 5 εκδ. ’Αθῆναι, 2010.