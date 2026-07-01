НИКОЛАЙ КАВАСИЛА
НИКОЛАЙ КАВАСИЛА (Νιϰόλαος ὁ Καβάσιλας) - византийский богослов, учёный-энциклопедист, православный святой.
Из аристократической семьи. Имел по отцу фамилию Хамаэт (Χαμαετός), более известен под фамилией матери Кавасила.
Его дядя, брат матери Нил (в миру Николай) Кавасила (около 1300-1363 годов), в конце жизни архиеп. Фессалоникийский (1361-1363 годы), был одним из учителей Николая Кавасилы. Впоследствии самого Николая Кавасилы ошибочно считали архиепископом.
Учился в Фессалоники, затем в Константинополе. Получил энциклопедическое образование. Активно участвовал в политических и церковных конфликтах своего времени (гражданская война 1341-1347 годы, паламитские споры и др.), но отличался миролюбием, что ценили и его противники. Был близок к свт. Григорию Паламе и исихастским кругам (см. Исихазм), но сохранял дружбу и с перешедшим в католичество Димитрием Кидонисом. В 1345-1354 годы советник императора Иоанна VI Кантакузина. Будучи безбрачным, по-видимому, до конца жизни оставался мирянином. После низложения патриарха Константинопольского Каллиста I (1353 год) являлся одним из кандидатов на патриарший престол. После отречения императора Иоанна Кантакузина (1354 год) отошёл от публичной деятельности.
Николай Кавасила - автор св. 30 сочинений по богословию, философии, праву, естествознанию и др. Самое большое творение Николая Кавасилы - «О жизни во Христе» посвящено трём главным таинствам: крещению, миропомазанию и Евхаристии. По мысли автора, вся духовная жизнь христианина должна быть вписана в сакраментальную жизнь Церкви, средоточие которой - Евхаристия. Другое значительное сочинение - «Изъяснение Божественной литургии».
Николаю Кавасиле свойствен мистический реализм и отказ от аллегорического символизма. Согласно Николаю Кавасиле, обрядовый образ - «икона» не только побуждает пережить воспоминаемое событие истории спасения, но и реально приобщает к нему, готовя человека к соединению с Христом в таинстве. В связи с полемикой латинян против эпиклезы в греческой литургии Николай Кавасила сравнивал западные и восточные литургические чинопоследования. Не ставя под вопрос действительность римской мессы, он находил в ней соответствие греческой эпиклезе.
В трёх Словах на Богородичные праздники Николай Кавасила прославлял Богоматерь как человека совершенно безгрешного, «каким Бог хотел быть человеку в этой жизни». «Слово против пустословия Григоры» написано Николаем Кавасилой в защиту Григория Паламы от нападок Никифора Григоры.
В Предисловии к антилатинскому сочинению Нила Кавасилы Николай Кавасила поддержал его полемику против латинского учения Filioque. Н. К. принадлежат также 2 Слова на Страсти Господни, Слово на Вознесение, 7 похвальных Слов святым, 3 Слова толкований на видения пророка Иезекииля, 18 писем и др.
Тридентский собор Римско-католической церкви, вырабатывая антипротестантские постановления о таинствах, воспользовался учением Николая Кавасилы о Евхаристии. Растущий интерес к Николая Кавасилы определило «Евхаристическое возрождение» XX век.
Канонизирован Константинопольской православной церковью по просьбе Элладской православной церкви (1983 год); день памяти - 20 июня.
Сочинения:
Migne PG. T. 150. Col. 355–772. ’Αθῆναι, 2007;
Λόγοι. Θεσσαλονίϰη, 2006;
Семь слов о жизни во Христе... М., 2007;
Explication de la Divine Liturgie / Éd. S. Salaville. 2 éd. P., 2007;
La vie en Christ. 2 éd. P., 2009. Vol. 1–2;
‘Η Θεομήτωρ. 5 εκδ. ’Αθῆναι, 2010.