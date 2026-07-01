НИКОЛАЙ ИЗ ОТРЕКУРА
НИКОЛАЙ ИЗ ОТРЕКУРА (Nicolas d’Autrecourt; Nicolaus de Ultricuria, Altricuria) - французский богослов и философ, представитель оккамизма и средневековго номинализма.
Учился (1320-1327 годы) и затем преподавал в Сорбонне; в 1347 году решением папской курии его сочинения были публично сожжены в Париже. Декан собора в Меце (около 1350 года).
Главный трактат Николая из Отрекура (называемый по первым словам «Exigit ordo executionis» - «Порядок исполнения требует», опубликован в 1939 году) и его письма францисканцу Бернарду из Ареццо содержат радикальную критику аристотелизма, прежде всего понятий причинности (аналогично позднейшей эпистемологической концепции Д. Юма) и субстанции как ни логически, ни эмпирически не очевидных.
В своей полемике с идеями Аристотеля и его комментатора Аверроэса (Ибн Рушда) Николай из Отрекура частично опирался на традицию античного атомизма.
Сочинения:
Epistola // Lappe J. Nicolaus von Autrecourt: Sein Leben, seine Philosophie, seine Schriften. Münster, 1908;
Exigit ordo executionis (Tractatus universalis) / Ed. J. R. O’Donnel // Medieval Studies. 1939. № 1.