НИКОЛАЙ III ГРАММАТИК
НИКОЛАЙ III ГРАММАТИК (Νιϰόλαος ὁ Γραμματιϰός; в миру Николай Кирдиниат) - патриарх Константинопольский (c августа 1084 года).
Прозвище Грамматик зафиксировано в византийской историографии (Анна Комнина, Иоанн Зонара).
Получил образование в патриаршей школе в Константинополе, был отправлен с церковно-административной миссией в Антиохию Писидийскую (предположительно это была его родная провинция), там же принял монашеский постриг.
Между 1071 и 1078 годами из-за турецкой угрозы переехал в Константинополь, где основал монастырь во имя Иоанна Предтечи, называемый Лофадион. На Константинопольскую кафедру взошёл по воле императора Алексея I Комнина.
В деле митрополита Льва Халкидонского, который протестовал против политики конфискации церковного имущества, проводившейся имп. Алексеем I с одобрения предшественника Николая III Грамматика - Евстратия Гариды, Николай III Грамматик поддержал императора. В конце 1094 года во Влахернах под председательством императора, Николая III Грамматика и патриарха Иерусалимского Симеона состоялся собор, посвящённый вопросам иконопочитания, в ходе которого произошло примирение с митрополитом Львом.
В сентябре 1089 года в рамках переговоров императора Алексея I с Римско-католической церковью Николй III Грамматик составил послание папе Римскому Урбану II, в котором рассуждал о возможности объединения церквей и, согласно древнему обычаю, просил от папы интронизационного послания, которое содержало бы исповедание веры.
Николай III Грамматк боролся с ересями, в т. ч. с богомильством, издал различные канонические постановления, из которых наиболее известны его ответы на вопросы афонских монахов о правовых аспектах богослужения, церковных таинств и др.
Исторические источники:
Darrouzès J. L’éloge de Nicolas III par Nicolas Mouzalon // Revue des études byzantines. 1988. Vol. 46;
Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. P., 1989. Vol. 1: Les actes des Patriarches. Fasc. 2/3: Les regestes de 715 à 1206 / Ed. V. Grumel, J. Darrouzès.