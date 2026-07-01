НИКОЛАЙ III ГРАММАТИК

НИКОЛАЙ III ГРАММАТИК (Νιϰόλαος ὁ Γραμματιϰός; в ми­ру Ни­ко­лай Кир­ди­ни­ат) - пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский (c августа 1084 года).

Про­зви­ще Грам­ма­тик за­фик­си­рова­но в ви­зантийской ис­то­рио­гра­фии (Ан­на Ком­ни­на, Ио­анн Зо­на­ра).

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в пат­ри­ар­шей шко­ле в Кон­стан­ти­но­по­ле, был от­прав­лен с цер­ков­но-административной мис­си­ей в Ан­ти­охию Пи­си­дий­скую (пред­по­ло­жи­тель­но это бы­ла его род­ная про­вин­ция), там же при­нял мо­на­ше­ский по­стриг.

Ме­ж­ду 1071 и 1078 годами из-за турецкой уг­ро­зы пе­ре­ехал в Кон­стан­ти­но­поль, где ос­но­вал мо­на­стырь во имя Ио­ан­на Пред­те­чи, на­зы­вае­мый Ло­фа­ди­он. На Кон­стан­ти­но­поль­скую ка­фед­ру взо­шёл по во­ле императора Алек­сея I Ком­ни­на .

В де­ле митрополита Льва Хал­ки­дон­ско­го, ко­то­рый про­тес­то­вал про­тив по­ли­ти­ки кон­фи­ска­ции цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва, про­во­див­шей­ся имп. Алек­се­ем I с одоб­ре­ния пред­ше­ст­вен­ни­ка Николая III Грамматика - Ев­ст­ра­тия Га­ри­ды, Николай III Грамматик под­дер­жал им­пе­ра­то­ра. В конце 1094 года во Влахер­нах под пред­се­да­тель­ст­вом им­пе­ра­то­ра, Николая III Грамматика и пат­ри­ар­ха Ие­ру­са­лим­ско­го Си­ме­о­на со­сто­ял­ся со­бор, по­свя­щён­ный во­про­сам ико­но­по­чи­та­ния, в хо­де ко­то­ро­го про­изош­ло при­ми­ре­ние с митрополитом Львом.

В сентябре 1089 года в рам­ках пе­ре­го­во­ров императора Алек­сея I с Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью Николй III Грамматик со­ста­вил по­сла­ние па­пе Рим­ско­му Ур­ба­ну II, в ко­то­ром рас­су­ж­дал о воз­мож­но­сти объ­е­ди­не­ния церк­вей и, со­глас­но древ­не­му обы­чаю, про­сил от па­пы ин­тро­ни­за­ци­он­но­го по­сла­ния, ко­то­рое со­дер­жа­ло бы ис­по­ве­да­ние ве­ры.

Николай III Грамматк бо­рол­ся с ере­ся­ми, в т. ч. с бо­го­миль­ст­вом, из­дал различные ка­но­нические по­ста­нов­ле­ния, из ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­ны его от­ве­ты на во­про­сы афон­ских мо­на­хов о пра­во­вых ас­пек­тах бо­го­слу­же­ния, цер­ков­ных та­инств и др.

Исторические источники:

Darrouzès J. L’éloge de Nicolas III par Nicolas Mouzalon // Revue des études by­zan­tines. 1988. Vol. 46;

Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. P., 1989. Vol. 1: Les actes des Patriarches. Fasc. 2/3: Les re­gestes de 715 à 1206 / Ed. V. Grumel, J. Dar­rouzès.