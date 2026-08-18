НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ

Император Всероссийский (20 октября 1894 года – 2 марта 1917 года) из династии Романовых. Великий князь (1868-1881), наследник цесаревич (1881-1894). Полковник (1892), адмирал британского флота (1908), фельдмаршал британской армии (с 18 декабря 1915 года).

Биография

Старший сын наследника цесаревича Великого князя Александра Александровича (будущего императора Александра III ) и Великой княгини (будущей императрицы) Марии Федоровны. Прапорщик (1875), подпоручик (1880), атаман всех казачьих войск (1881). Получил домашнее образование в рамках гимназического курса, в 1885-1890 годах прослушал курсы Академии Генерального штаба, государственного и экономического отделений юридического факультета университета. Лекции читали Н.Н. Бекетов, Н.Х. Бунге, К.П. Победоносцев, генералы Н.Н. Обручев, Ц.А. Кюи, М.И. Драгомиров. В 1884 году принял присягу наследника престола, поручик. Действительную службу начал в лейб-гвардии Гусарском Его Величества полку. Штабс-капитан (1887). Капитан (1891). Безусловным увлечением Николая II был флот, себя он считал прежде всего морским, а не армейским офицером. Флигель-адъютант, член Государственного совета и Комитета министров (1889). 14 ноября 1894 года Николай II сочетался браком с Великой княгиней Александрой Федоровной (урожденной принцессой Гессен-Дармштадтской Викторией Алисой Еленой Луизой Беатрисой). Отец 4 дочерей: Великих княжон Ольги (1895-1918), Татьяны (1897-1918), Марии (1899-1918), Анастасии (1901-1918), а также сына наследника цесаревича Великого князя Алексея (1904-1918).

Император и Русская православная церковь

Император Николай II отличался личной религиозностью, хотя отношения с церковными иерархами не всегда были простыми. По инициативе императора было совершено наибольшее для синодального периода число канонизаций святых: святителя Феодосия Черниговского (1896), преподобного Серафима Саровского (1903), святителя Гермогена Московского (1913) и др. Увлекался чтением беллетристики и исторических трудов, охотой, теннисом, фотографией, синематографом, автомобилями, в молодости – спиритизмом (см.: Мосолов А.А. При дворе последнего российского императора. М., 1993). Императорская семья обычно проживала в Александровском дворце (Царское Село) или Петергофе, в теплое время года – в Ливадийском дворце (Ялта). Обычный распорядок дня императора предполагал подъем и первый завтрак в 8 часов, чтение газет и информационных сводок в 9 ч., доклады и приемы в 10.30 (с перерывом на прогулку), семейный завтрак в 13 ч., приемы в 14 ч., вторую прогулку с 15-16 ч., деловые беседы или чтение вслух за чаем в 17 ч., продолжение работы с 18 ч., обед в 20 ч., продолжение работы с 21.30, сон с 24 ч. или позднее. Рабочий день Николая II официально длился 9-10 часов.

Внутренняя политика

Во внутренней политике придерживался консервативных принципов, унаследованных от своего отца. В первом публичном выступлении, подготовленном К.П. Победоносцевым и произнесенном 17 января 1895 года перед представителями дворянства, земств и городов, заявил: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный, покойный родитель». Во время коронационных торжеств 14 мая 1896 года на Ходынском поле произошла массовая давка, при которой погибли 1379 человек и были покалечены более 900.

Внешняя политика

Во внешней политике Николай II с 1895 года инициировал резкую активизацию дальневосточного направления, что привело к русско-японской войне 1904-1905 годов . По инициативе Николая II в 1899 году состоялась I Гаагская мирная конференция с участием 26 государств, на которой были приняты конвенции о мирном решении международных столкновений, о законах и обычаях сухопутной войны, о применении к морской войне начал Женевской конвенции 1864 года, а также декларации о запрещении на 5-летний срок метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов, о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы, о неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или сплющивающихся в человеческом теле.

На европейском направлении Россия придерживалась заключенного в 1891-1894 гг. военно-политического союза с Францией и одновременно стремилась сохранить стабильные отношения с Германией. При личной встрече Николая II и германского императора Вильгельма II 11 июля 1905 года на борту российской императорской яхты «Полярная звезда» у острова Бьёркё (Балтийское море, район Выборга) по инициативе Германии был подписан союзный договор, направленный против Британии. Договор противоречил принципам российско-французского союза и не обязывал Германию оказывать поддержку России в Азии и потому не соответствовал российским интересам. Под влиянием министра иностранных дел В.Н. Ламздорфа и председателя Совета министров гр. С.Ю. Витте Николай II вынужден был уклониться от ратификации договора.

Первая русская революция

В ходе Первой русской революции 1905-1907 годов Николай II вынужден был пойти на ряд важных политических и социально-экономических реформ (введение веротерпимости 17 апреля 1905 года, политических свобод и законодательного парламента 17 октября 1905 года, восстановление университетской автономии 27 августа 1905 года, аграрная реформа 9 ноября 1906 года и др.). С этого времени вмешательство императора во внутреннюю и внешнюю политику значительно снизилось.

Первая мировая война

С предъявлением австро-венгерского ультиматума Сербии 10 июля 1914 года Николай II считал необходимым поддержать Белград, но рекомендовать сторонам сдержанность и взаимные уступки. Николай II пытался подействовать на Австро-Венгрию через Вильгельма II, но получил жесткий отказ. 15 июля Николай II отдал приказ о начале частичной, а затем и общей мобилизации. В ответ 19 июля (1 августа) 1914 года Германия объявила России войну. Манифест об объявлении Россией войны Германии, составленный А.В. Кривошеиным и подписанный императором, последовал 20 июля 1914 года 24 июля (6 августа) Австро-Венгрия объявила войну России. 26 июля Николай II подписал Манифест о начале войны России с Австро-Венгрией. 20 октября 1914 года после обстрела германо-турецкими кораблями русских городов Причерноморья Николай II подписал манифест об объявлении войны Турции.

При всем желании возглавить армию во время войны император вынужден был пойти на уступки своему правительству, которое единодушно высказалось против этого, и 19 июля назначил Верховным Главнокомандующим вплоть до своего приезда в армию Великого князя Николая Николаевича (младшего). В августе 1914 года император поддержал общественную инициативу по созданию Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов, обеспеченных неограниченным кредитом казны. После оставления Варшавы (5 августа 1915 года) в ходе Великого отступления русской армии 1915 года принял решение возглавить ее, что вызвало резкое и открытое неприятие общественности и протест значительной части правительства (кроме премьер-министра И.Л. Горемыкина). Тем не менее, 24 августа Николай II подписал приказ о принятии им Верховного Главнокомандования (датирован 23 августа). В Высочайшем рескрипте было сказано: «Возложенное на Меня свыше бремя Царского служения родине повелевает Мне ныне, когда враг углубился в пределы Империи, принять на Себя Верховное командование действующими войсками и разделить боевую страду Моей армии и вместе с нею отстоять от покушений врага Русскую Землю». Главным лицом Ставки в период пребывания императора на посту Верховного Главнокомандующего был начальник ее штаба ген. от инф. М.В. Алексеев. В решения, принятые им по военным вопросам, император не вмешивался.

В 1915 году (с 24 августа) Николай II провел в Ставке 70 дней, в 1916 году – 264 дня, в 1917 году (до отречения) – лишь 4 дня (23-27 февраля). В Ставке обычный распорядок императора был следующим: с 11 ч. император знакомился с ходом военных операций, с 12.30 слушал доклады, с 13.30 принимал завтрак, с 14.30 совершал автопрогулки, с 18.30 продолжал слушать доклады, с 21 ч. общался со свитскими и пил чай, с 23 ч. работал с бумагами, в 24 ч. отходил ко сну. Рабочий день составлял около 6 часов, при этом он был более разнообразным, чем в мирное время. С 1915 года император доверял супруге принимать доклады министров, что усиливало ее политическое влияние. Однако оно никогда не было решающим.

9 февраля 1916 года император присутствовал на возобновлении сессии Государственной думы (это стало первым и последним ее посещением Николаем II). На рубеже 1916-1917 годов, в условиях «штурма власти», Николай II выступал против уступок либеральной оппозиции и отвергал любые призывы к проведению политических реформ (со стороны Великих князей Александра Михайловича и Кирилла Владимировича, М.В. Родзянко и др.), а также и к репрессиям в отношении оппозиционеров (с подобными предложениями выступали правые Н.А. Маклаков, А.А. Римский-Корсаков и др.).

С 1910 года в обществе активно распространялись слухи о вмешательстве Г.Е. Распутина и других представителей «темных сил» в управление государством. Подобная информационная кампания сыграла огромную роль в дискредитации личности императора и идеи монархии в России. Несмотря на благоволение императорской семьи к Распутину, готовивший на него покушение А.Н. Хвостов, а также участники убийства Распутина (17 декабря 1916 года) Великий князь Дмитрий Павлович, Ф.Ф. Юсупов-младший, В.М. Пуришкевич и др. фактически не понесли наказания.

Революция 1917 года

26 февраля 1917 года Николай II приказал командующему Петроградским военным округом С.С. Хабалову прекратить начавшиеся в столице беспорядки. 27 февраля в Петроград из Ставки был направлен генерал Н.И. Иванов и Георгиевский батальон. 28 февраля император выехал из Ставки в Царское Село, где находилась его семья. В ночь на 1 марта царский поезд на станции Дно вынужден был повернуть на Псков, поскольку дальнейшее движение в сторону Царского Села было блокировано восставшими. Поздним вечером того же дня Николай II прибыл в Псков, где находилось командование Северо-Западным фронтом. В 23 ч. генерал Н.В. Рузский доложил императору телеграмму М. В. Алексеева, в которой говорилось о переговорах Ставки с председателем Государственной думы М.В. Родзянко и необходимости создания «ответственного министерства». 2 марта, в 0 ч. 20 мин., Николай II после беседы с Рузским принял решение остановить движение отряда Иванова; в 2 ч. согласился на введение «ответственного министерства»; между 3 ч. 30 мин. и 7 ч. 30 мин. по инициативе Рузского состоялся его телефонный разговор с Родзянко о необходимости отречения от престола в пользу сына; утром произошел его разговор с Рузским об отречении. Важным инструментом давления на монарха были ложные сведения о том, что его семья находится под контролем восставших. Было решено запросить командующих фронтов по вопросу об отречении: в 10 ч. 15 мин. из Ставки им были разосланы циркулярные телеграммы; к 14 ч. 30 мин. телеграммы от всех командующих с единодушным мнением о желательности отречения были получены. После этого Николай II принял решение об отречении в пользу сына; позднее это решение было изменено на отречение в пользу брата – великого князя Михаила Александровича.

В 22–24 ч. состоялся визит в Псков представителей Временного комитета Государственной думы А.И. Гучкова и В.В. Шульгина. В подписанном тексте отречения отмечалось: «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. […] В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной думою признали Мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. […] Заповедуем брату Нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу». Текст отречения в пользу великого князя Михаила Александровича (в основном составлен в Ставке) был оформлен как телеграмма начальнику Штаба Ставки, подписан монархом, В.Б. Фредериксом и датирован 2 марта 3 ч. дня. Было также подписано назначение верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича (датировано 2 марта 2 ч. дня). После этого Н. II записал в дневник: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман!» По поводу подписанного Великим князем Михаилом Александровичем акта об отказе от власти Николай II записал в дневнике: «Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!».

После отречения

8 марта Николай II отбыл из Ставки в Царское Село и на следующий день был там арестован. 1 августа царская семья по решению Временного правительства выслана из Царского Села и 6 августа прибыла в Тобольск. 22-30 апреля 1918 года по решению большевистского правительства царская семья перевезена в Екатеринбург. 12 июля Уральский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с санкции Советского правительства принял решение о расстреле царской семьи. 17 июля произошло убийство царской семьи.

В 1981 году Русской Православной Церковью за границей совершена канонизация царской семьи в лике Св. Мучеников. В 2000 году Русской Православной Церковью царская семья канонизирована в лике Св. Страстотерпцев.

Историографические оценки деятельности Николая II отличаются большим разнообразием и часто поляризованы. Советская историография (М.М. Покровский, А.Я. Аврех и др.) традиционно отрицала значимость фигуры императора, связывая все его решения с влиянием окружения, в первую очередь императрицы Александры Федоровны, Г. Распутина и придворной камарильи. В ответ в эмиграции сложилась апологетическая традиция (Е.Е. Алферьев), доказывавшая полную самостоятельность действий императора. Это направление нашло свое продолжение и в современной России (А.Н. Боханов, О.А. Платонов, П.В. Мультатули). Вместе с тем присутствовал и более умеренный и критический подход (в эмиграции – С.С. Ольденбург, в современной российской историографии – О.Р. Айрапетов, С.В. Куликов, Ф.А. Гайда и др.).