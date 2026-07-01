НИКОЛАЙ I ВЕЛИКИЙ
НИКОЛАЙ I ВЕЛИКИЙ (Nicolaus Magnus) - папа Римский (с 24 апреля 858 год), святой Римско-католической церкви.
Сын нотария. Со времени понтификата Сергия II (844-847 годы) находился в папском окружении в сане субдиакона, в понтификат Льва IV (847-855 годы) диакон. Избран на папский престол при поддержке императора франков Людовика II (855-875 годы).
Николай I пытался проводить независимую политику, направленную на усиление своего влияния на светскую власть, а также на укрепление института папства, что заложило основы идеологии папской теократии. Так, без ведома императора Людовика II Николай I отлучил от Церкви по обвинению в канонических и гражданских преступлениях архиеп. Равеннского Иоанна VII, принудив его принести покаяние в Риме, чем ослабил влияние Равеннской кафедры в Центральной Италии.
В 863 году Николай I выступил против развода брата императора Людовика II, короля Лотарингии Лотаря II, что привело к столкновению с лотарингским епископатом, поддержавшим короля и одобрившим развод. В результате папа объявил о низложении двух виднейших иерархов: архиепископов Трирского и Кёльнского. В споре с архиеп. Гинкмаром Реймсским, примасом Церкви Западно-Франкского королевства, о полномочиях папы в Галлии Николай I одним из первых использовал «Лжеисидоровы декреталии» для оправдания идеи о преимуществе папских определений над постановлениями церковных соборов (папского примата).
Николай I активно вмешивался в церковные дела в Византии. Поддержав низложенного патриарха Константинопольского Игнатия (861 год), он отлучил его преемника Фотия (863 год), что стало началом фотианской схизмы, предвестницы будущего разделения церквей. Созванный в 867 году в Константинополе по инициативе патриарха Фотия собор отлучил Николая I. Конфликт усугубился политикой лавирования болг. князя Бориса I между Константинополем и Римом в целях создания автокефальной Болгарской церкви.
Образ Николая I как поборника папской теократии начал складываться уже при его жизни, благодаря его секретарю Анастасию Библиотекарю. При этом многочисленные послания Николая I показывают, что его интересы лежали во внутрицерковной сфере, столкновения со светской властью происходили только тогда, когда, по мнению Николая I, власть необоснованно вторгалась в дела Церкви. День памяти Николая I по календарю Римско-католической церкви - 13 ноября.