НИКОЛАЙ I ВЕЛИКИЙ

НИКОЛАЙ I ВЕЛИКИЙ (Nicolaus Magnus) - па­па Рим­ский (с 24 апреля 858 год), свя­той Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

Сын но­та­рия. Со вре­ме­ни пон­ти­фи­ка­та Сер­гия II (844-847 годы) на­хо­дил­ся в пап­ском ок­ру­же­нии в са­не суб­диа­ко­на, в пон­ти­фи­кат Льва IV (847-855 годы) диа­кон. Из­бран на пап­ский пре­стол при под­держ­ке им­пе­ра­то­ра фран­ков Лю­до­ви­ка II (855-875 годы).

Николай I пы­тал­ся про­во­дить не­за­ви­си­мую по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на уси­ле­ние сво­его влия­ния на свет­скую власть, а так­же на ук­ре­п­ле­ние ин­сти­ту­та пап­ства, что за­ло­жи­ло ос­но­вы идео­ло­гии пап­ской тео­кра­тии. Так, без ве­до­ма императора Лю­до­ви­ка II Николай I от­лу­чил от Церк­ви по обви­не­нию в ка­но­нических и гра­ж­дан­ских пре­сту­п­ле­ни­ях ар­хи­еп. Ра­венн­ско­го Ио­ан­на VII, при­ну­див его при­нес­ти по­кая­ние в Ри­ме, чем ос­ла­бил влия­ние Ра­венн­ской ка­фед­ры в Центральной Ита­лии .

В 863 году Николай I вы­сту­пил про­тив раз­во­да бра­та императора Лю­до­ви­ка II, ко­ро­ля Ло­та­рин­гии Ло­та­ря II, что при­ве­ло к столк­но­ве­нию с ло­та­ринг­ским епи­ско­па­том, под­дер­жав­шим ко­ро­ля и одоб­рив­шим раз­вод. В ре­зуль­та­те па­па объ­я­вил о низ­ло­же­нии двух вид­ней­ших иерар­хов: ар­хи­епи­ско­пов Трир­ско­го и Кёльн­ско­го. В спо­ре с ар­хи­еп. Гин­кма­ром Реймс­ским, при­ма­сом Церк­ви За­пад­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, о пол­но­мо­чи­ях па­пы в Гал­лии Николай I од­ним из пер­вых ис­поль­зо­вал «Лже­иси­до­ро­вы дек­ре­та­лии» для оп­рав­да­ния идеи о пре­иму­ще­ст­ве пап­ских оп­ре­де­ле­ний над по­ста­нов­ле­ния­ми цер­ков­ных со­бо­ров (пап­ско­го при­ма­та).

Николай I ак­тив­но вме­ши­вал­ся в цер­ков­ные де­ла в Ви­зан­тии. Под­дер­жав низ­ло­жен­но­го пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Иг­на­тия (861 год), он от­лу­чил его пре­ем­ника Фо­тия (863 год), что ста­ло на­ча­лом фо­ти­ан­ской схиз­мы, пред­вест­ни­цы бу­ду­ще­го раз­де­ле­ния церк­вей. Со­зван­ный в 867 году в Кон­стан­ти­но­по­ле по ини­ци­а­ти­ве пат­ри­ар­ха Фо­тия со­бор от­лу­чил Николая I. Кон­фликт усу­гу­бил­ся по­ли­ти­кой ла­ви­ро­ва­ния болг. кня­зя Бо­ри­са I ме­ж­ду Кон­стан­ти­но­по­лем и Ри­мом в це­лях соз­да­ния ав­то­ке­фаль­ной Болгарской церк­ви.

Об­раз Николая I как по­бор­ни­ка пап­ской тео­кра­тии на­чал скла­ды­вать­ся уже при его жиз­ни, бла­го­да­ря его сек­ре­та­рю Ана­ста­сию Биб­лио­те­ка­рю. При этом мно­го­численные по­сла­ния Николая I по­ка­зы­ва­ют, что его ин­те­ре­сы ле­жа­ли во внут­ри­цер­ков­ной сфе­ре, столк­но­ве­ния со свет­ской вла­стью про­ис­хо­ди­ли толь­ко то­гда, ко­гда, по мне­нию Николая I, власть не­обос­нован­но втор­га­лась в де­ла Церк­ви. День па­мя­ти Николая I по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 13 но­яб­ря.