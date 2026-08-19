НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ
НИКОЛАЙ I ПАВЛОВИЧ - российский император из династии Романовых (с 1825 года).
Коронован дважды: в Москве 22 августа (3 сентября) 1826 года как российский император и в Варшаве 12(24) мая 1829 года как царь Польский. Сын императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны, брат императора Александра I, великах князей Константина Павловича и Михаила Павловича, отец императора Александра II, великих князей Константина Николаевича, Николая Николаевича Старшего, Михаила Николаевича. Воспитывался в строгих правилах (среди методов воздействия были и телесные наказания, которые применял к нему его гл. воспитатель - генерл-лейтинант гр. М.И. Ламздорф).
С 1809 года изучал науки в рамках университетского курса (среди преподавателей - экономист А.К. Шторх, правоведы М.А. Балугьянский и В.Г. Кукольник, историк Ф.П. Аделунг). Предпочитал математику, физику, инжинерные науки, изучение тактики и артиллерии, увлекался живописью (брал уроки у В.К. Шебуева, О.А. Кипренского и Н.И. Уткина). На всю жизнь сохранил любовь к духовной музыке (инициатор исполнения духовных песен не только в храме во время богослужения, но и в концертном варианте). Занятия юриспруденцией и политэкономией, по его словам, утвердили в нём отвращение к «отвлечённостям». Был женат [с 1(13) июля 1817 года] на дочери короля Пруссии Фридриха Вильгельма III принцессе Фредерике Луизе Шарлотте Вильгельмине [13 июля 1798 года - 20 октября (1 ноября) 1860 год], которая после принятия православия получила имя Александры Фёдоровны.
В Отечественную войну 1812 года и во время заграничных походов российской армии 1813-1814 годы намеревался участвовать в военных действиях, однако его просьбы были отклонены императором Александром I. Прибыл в Париж в 1814 году, после его занятия союзными войсками, сблизился там с генерал-лейтинантом И.Ф. Паскевичем, который стал для Николая I главным военным авторитетом на всю жизнь. Генерал-инспектор по инжинерной части (1817-1855 годы), одновременно командующий 2-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии (1818-1825 годы), начальник 2-й гвардейской пехотной дивизии (1825 год). По его инициативе реформирован Корпус военных инженеров (1818 год), Инжинерное училище в Санкт-Петербурге преобразовано в Главном инжинерном училище (1819 год; с 1855 года на его основе стали действовать Николаевское инжинерное училище и Николаевская инжинерная академия), открыта Школа гвардейских подпрапорщиков (1823 год; с 1826 года Школа гварлейских подпрапорщиков и кав. юнкеров, с 1864 года Николаевское кав. училище).
Вступил на престол в ситуации междуцарствия 1825 года. Подписал 13(25) декабря 1825 года (но пометил днём раньше) Манифест, в котором объявил временем своего вступления на престол 19 ноября (1 дкабря) 1825 года - день смерти своего брата императора Александра I. Подавил восстание декабристов 14(26) дкабря 1825 года. Обстоятельства его восшествия на престол во многом определили политику Николая I. Под впечатлением допросов декабристов пришёл к выводу, что в стране необходимы перемены, иначе России не избежать новых потрясений, подобных восстанию на Сенатской площади. Решительно пресекал любые попытки распространения «ложных учений» (масонства, идей членов Кирилло- Мефодиевского общества, петрашевцев). Вместе с тем отстранил от государственных дел А.А. Аракчеева, попечителя Казанского учебного округа М.Л. Магницкого, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа Д.П. Рунича, воплощавших в глазах общества мрачные годы конца царствования своего брата, приблизил к себе влиятельных в 1-ю половину царствования Александра I государственных деятелей - гр. В.П. Кочубея и М.М. Сперанского.
Внутренняя политика.
Николай I добился того, что самодержавие как культурная традиция (ритуалы, символы, церемонии) получило наивысшее воплощение. Осн. черты «николаевской системы» - патернализм верховной власти по отношению к обществу, преследование инакомыслия, отказ от привычного для общественного сознания первой четверти XIX века представления о единстве исторических судеб русских и европейских народов. Николай I был убеждён в неограниченных возможностях самодержавия и его безусловной способности обеспечить благо подданных. Называл себя «первым слугой своего государства», считал своей обязанностью лично разрешать все сколько-нибудь существенные дела. Обычными были его частые поездки по различным областям империи, осмотры больниц (напр., в 1830 году посетил Москву во время эпидемии холеры, достигшей города), тюрем, казённых складов, присутственных мест, учебных заведений. Лично контролировал реализацию важнейших строительных проектов, нередко вносил изменения в планы застройки городов (при нём центр Санкт-Петербурга приобрёл тот вид, который в основном сохранился до наших дней), занимался реконструкцией и строительством крепостей на западной границе империи (Новогеоргиевской, Кронштадтской, Динабургской и др.). Для рационализации государственного управления указом 1834/1835 года учредил губернские статистические комитеты. Стремился строго следовать легитимистским принципам, что было определяющей чертой его характера и политики. Подчёркивал, что устройство правосудия стало его гл. заботой после вступления на престол. Важнейшим направлением его деятельности стало упорядочение законодательства. По распоряжению Николая I под фактическим руководством М.М. Сперанского подготовлены «Полное собрание законов Российской империи» и «Свод законов Российской империи».
Одним из ведущих направлений внутренней политики Николая I стала централизация гос. аппарата и бюрократизация государственного управления. В 1826 году преобразовал Собственную Его Имеператорского Величества канцелярию в высший правительств. орган, учредил Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (орган кодификации законодательства) и Третье отделение (орган политического сыска и изучения общественного мнения; руководитель - А .Х. Бенкендорф), Министерство императорского двора и уделов (объединило разрозненные ранее учреждения по управлению делами Дома Романовых). В конце 1820-х - начале 1830-х годов усилил централизацию военного и военно-морского управления. Стремясь избежать проволочек и ненужной, по его мнению, критики, Николай I утверждал часть законопроектов без их обсуждения в Государственном совете. В чиновниках больше всего ценил дисциплинированность и личную преданность (широко известно его высказывание «мне не нужно учёных голов, мне нужно верноподданных»). Назначал на многие ключевые посты в государственном аппарате высших офицеров (в начале 1840-х годов 10 из 13 министерств возглавлялись генералами). Однако именно в царствование Николая I начала формироваться группа «либеральных бюрократов».
Любимым детищем Николая I была армия. По его инициативе реорганизованы военные поселения. В 1832 году создана Имперторская военная академия (с 1855 года в память Николая I названа Николаевской академией Генштаба), открыто 14 новых кадетских корпусов. В 1831 году ввёл ежегодные рекрутские наборы (проводились поочерёдно сначала в одной, на следующий год в другой части страны). В 1826-1854 годы увеличил общую численность вооруженных сил почти на 40% (до 1,36 млн. человек, флот насчитывал 512 кораблей и около 91 тыс. человек). В 1834 году срок солдатской службы сократил с 25 до 20 лет, в 1839 году - до 19, в 1851 году - до 15 лет. Противник жестоких телесных наказаний, в 1839 году отменил фухтели и ограничил применение шпицрутенов, запретил производить экзекуцию без врача, который имел право остановить её в любой момент. Вместе с тем осн. внимание уделялось муштре вместо боевой учёбы в полевых условиях, перевооружение нарезным огнестрельным оружием, начатое в 1843 году, проходило медленно, военный флот оставался по преимуществу парусным.
НиколайI проводил протекционистскую экономическую политику, поддерживая российских промышленников государствеными субсидиями, долгосрочными ссудами и льготным налогообложением. При нём в России возникли машиностроение и сахарная промышленность. Правительство Николая I вернулось к системе винных откупов (1827 год). Николай I учредил Корпус горных инженеров (1834 год) и Корпус лесничих (1839 год). В царствование Николая I завершена законодательная унификация системы русских мер и весов (1835 год; в её основу положены сажень и фунт, действовала до введения метрической системы мер в 1918 году), продолжено развитие акционерного законодательства (первый специальный общий закон об акционерных обществах, 1836 год). Активно участвовал в разработке денежной реформы, проведённой в 1839--1843 годы под руководством графа Е.Ф. Канкрина, в результате которой в основу денежного обращения положен серебряный рубль (см. в ст. Денежные реформы). В отличие от многих своих приближённых, Николай I верно оценил значение железных дорог, настоял на начале железнодорожного строительства в Российской империи: первой линией общественного пользования стала Царскосельская железная дорога (1836-1838 годы), первой крупной - Варшавско-Венская железная дорога (1845-1848 годы), первой в мире двухпутной дорогой большой протяжённости - Санкт-Петербурго-Московская (1843-1851 годы; с 1855 года в память Николая I - Николаевская железная дорога, ныне входит в состав Октябрьской железной дороги), положившая начало созданию сети дорог общероссийского значения. Уделял большое внимание строительству шоссейных дорог (6,5 тыс. км в 1833-1855 годы; около половины всех шоссейных дорог, построенных до 1917 года), устройству водных путей сообщения, в 1840-х годах начал создание телеграфной сети. Принял первые законы о труде, в частности огра- ничил применение труда малолетних детей на пром. предприятиях (1845 год).
В социальной политике исходил из убеждения, что одной из главных основ самодержавия является сословный характер обществ. устройства. Стремился сохранить права и привилегии дворянства, оградить дворянство от проникновения в его состав представителей др. сословий. Упорядочил дворянское самоуправление (1831 год). В условиях роста гос. аппарата и армии повысил класс чинов по Табели о рангах 1722 года, дававших право на получение личного (9-й класс для гражданских чинов) и потомственного (8-й класс для военных чинов и 5-й класс для гражданских чинов) дворянства (1845 год). С целью сохранить крупное дворянское землевладение в 1845 году издал закон, позволявший владельцу большого поместья объявить его майоратом (заповедным наследственным имением), которое при наследовании целиком переходило к старшему сыну (противоречило дворянским традициям и не получило распространения). Для облегчения положения дворян - заёмщиков казённых банков был расширен круг льгот по условиям кредитования. Мелкопоместным дворянам выделялись земли в Поволжье и степной зоне, оказывалась денежная помощь для переселения и развития хозяйства.
Николай I учредил новую полупривилегированную сословную группу - личных и потомственных почётных граждан (1832 год). При этом преследовал задачи сократить рост численности личных дворян, являвшихся выходцами из др. сословий, и укрепить социальное положение некоторых категорий городского населения - купцов 1-й и 2-й гильдий, выпускников университетов и АХ и др.
Признавал крепостное право «злом для всех ощутительным», в то же время полагал, что «прикасаться к нему теперь было бы делом ещё более гибельным», т. к. «дать личную свободу народу, который привык к долголетнему рабству, опасно», т. е. чревато бунтом. Крестьянский вопрос был центр. вопросом в деятельности «Комитета 6 декабря 1826 года» (его учреждение было одним из первых шагов Николай I) и ещё восьми секретных комитетов (1826-1849 годы). Николай I проводил политику постепенного законодат. ограничения личной, в т. ч. судебной, власти помещиков над крестьянами. Издал 367 законодат. актов о помещичьих крестьянах (в 3 раза больше, чем Александр I). «Свод законов» 1832 года урегулировал порядок наказания крестьян помещиками, а «Свод законов» 1842 года чётко определил компетенцию помещичьего суда и смягчил наказания, которые помещик мог назначать собственной властью. За помещиками сохранялось право наказывать крестьян за преступления, направленные против него самого, его семейства и крепостных, все иные дела подвергались разбирательству в государственных судах. Издал указ об обязанных крестьянах (1842 год), расширявший для крепостных крестьян возможность получить личную свободу по соглашению с помещиком. В Юго-Западном крае с 1847 года вводились инвентарные правила, определившие размеры крестьянских наделов и повинностей крестьян в пользу помещиков. Позднее была предпринята попытка распространить правила на белорусской губернии. Умирая, Николай I взял с наследника слово решить проблему крепостного права.
Для преобразования управления госуарственными крестьянами (около 1/3 податного сельского населения) в 1836 году Николай I учредил Пятое отделение Собств. Е. И. В. канцелярии. В результате Киселёва реформы 1837-1841 годов создана разветвлённая система управления гос. крестьянами во главе с особым ведомством - Министерством государственных имуществ, реформировано крестьянское самоуправление, начата политика государственного попечительства над государственными крестьянами: оброчная повинность стала соотноситься с доходностью земли, проводилось дополнит. наделение малоземельных крестьян казёнными землями, положено начало массовому переселенчеству малоземельных крестьян на окраины, вводились крестьянские кредитные учреждения и др.
В области национальной политики усилия Николая I были направлены прежде всего на поддержание административного единства империи и сотрудничество с национальными элитами. Он равно считал себя русским царём и российскм императором. При Николае I предприняты серьёзные усилия по изучению населения Российской империи. Понимая сложность национальных отношений, Николай I предпочитал говорить о постепенном «сближении» русского народа и др. народов страны. Вместе с тем стремление к сохранению стабильности Российский империи предполагало проведение достаточно жёсткого курса по отношению к нац. движениям и даже самой возможности их возникновения. Николай I подавил Польского восстание 1830-1831 годов, после чего упразднил польск. Сейм и национальные вооруженные силы, а также Виленский университет, вместо которого в 1833 году открыл университет Св. Владимира в Киеве. Уделял большое внимание положению евреев, поощрению их к земледельческом труду и постепенному ослаблению их нац. обособленности (см. в ст. Еврейские комитеты).
Активизировал военные действия на Северном Кавказе, продолжив Кавказскую войну 1817-1864 годов, довёл численность российских войск в регионе до 150 тыс. человек (1844 год), что позволило нанести ряд крупных поражений войскам имама Шамиля, окончательный разгром которых задержала Крымская война 1853-1856 годы. Учредил Кавказское линейное казачье войско (1832 год). Была возведена Черноморская береговая линия (1837-1839 годы), в 1840 году началось устройство Новой, или Лабинской, кордонной линии. С целью сосредоточить в одних руках военная и гражданская власть на Кавказе Николай I учредил Кавказское наместничество (1844/1845 год).
Будучи горячо верующим человеком, Николай I защищал и опекал традиционное православие. При нём Церковь играла видную роль как инструмент государственной политики, вводилось государственное денежное обеспечение православного духовенства, усилена борьба со старообрядчеством и особенно с сектами (сектанты выселялись в Закавказье и Восточная Сибирь); с 1843 года открывались женские епархиальные училища. Николай I поддержал инициативу митр. Литовского Иосифа (Семашко) о воссоединении униатов с РПЦ и 25 марта (6 апреля) 1839 года утвердил решение Полоцкого церковного собора об этом.
Политика Николая I в области образования была нацелена на воспитание и подготовку «верных и скромных» слуг государства. Исходя из убеждения, что «обученность в сочетании с начитанностью одна из высших причин вольнодумства», Николай I пришёл к выводу, что образование должно быть сословным и неразрывно связано с воспитанием. Николай I заявлял, что без нравственности учение «не только бесполезно, но даже может быть вредно, а основа нравственности - святая вера». В 1826 году он учредил Комитет по устройству учебных заведений с целью пересмотреть все действующие уставы. В 1827 году запретил принимать крепостных крестьян в гимназии и высшие учебные заведения. В соответствии с Уставом гимназий и училищ уездных и приходских 1828 года каждый тип школы становился сословно-обособленным и замкнутым: приходские училища предназначались для детей из «нижних сословий», уездные училища - для детей мещан и купцов, гимназии и университеты - для обучения детей дворян и чиновников. С 1832 года создавалась сеть благородных пансионов - дворянских средних учебных заведений (10 пансионов к 1842 году), в 1833-1844 годы создано 5 дворянских институтов.
При Николае I открыты новые или получили более высокий статус специальные учебные заведения, предназначавшиеся прежде всего для подготовки служащих в государственном хозяйстве и государственном аппарате: Санкт-Петербургский практический (с 1896 года технологический) институт (1828 год, первое технологич. учебное заведение), Архитекторское училище (1830 год) и Училище гражданских инженеров (1832 год) в Санкт-Петербурге (в 1842 году объединены в Строительное училище, с 1882 года Институт гражданских инженеров), Московское ремесленное учебное заведение (1830 год; с 1868 года Императорское Московское техническое училище), Училище правоведения (1835 год), Горыгорецкая земледельч. школа в Оршанском у. Могилёвской губ. (1840 год, с 1848 года земледельч. ин-т), ветеринарные школы (с 1873 года институты) в Харькове (1839 год) и Дерпте (1848 год); вновь открыт Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге (1829 год); преобразованы гимназия кн. А.А. Безбородко в Нежине в Нежинский лицей (1832 год), Ярославское Демидовское уч-ще высших наук в Демидовский лицей (1833 год), Константиновское землемерное уч-ще в Межевой институт (1835 год); Лазаревский институт восточных языков получил лицейскую организацию (1848 год).
Разрешил командировки выпускников университетов за границу для подготовки к профессорскому званию (1828 год). Вместе с тем под угрозой лишения права на государственную службу запретил воспитывать юношей 10-18 лет за границей, считая, что «молодые люди возвращаются иногда в Россию с самыми ложными о ней понятиями» (1831 год). Он полагал, что университеты являются гланвыми рассадниками вольнодумства и стремился усилить гос. контроль над преподавателями и студентами. Общий устав императорсих российских университетов 1835 года ограничил их автономию и усилил власть попечителей, отменил университетский суд, освободил университеты от административных обязанностей по управлению учебными заведениями, внёс большие изменения в содержание образования. Обязательным для всех факультетов стало изучение богословия, церковной истории и действующего права. Стремление Николая I придать образованию нац. характер привело к появлению в университетах кафедр российской истории, российской словесности и истории литературы, нескольких кафедр различных отраслей русского права. Фактически прекратилась практика приглашения иностранных учёных, возросло финансирование университетов. Николай I поддержал идею С.С. Уварова об увеличении платы за обучение как средстве ограничить доступ в высшие учебные заведения выходцам из «низших классов» (1845 год).
Революции 1848-1849 годов в Европе подтолкнули Николая I к проведению ряда охранительных мероприятий в сфере высшего образования. Было прекращено преподавание философии и государственного права, а преподавание логики и психологии передано профессорам богословия. «По настоящим заграничным обстоятельствам» был приостановлен отпуск в командировки с научной целью за границу (запрет снят после смерти Николая I).
Николай I поощрял науку и изобретательство. Содействовал систематич. изданию древних рукописей на государственные средства (в 1834 году учредил Археографическую комиссию, наладившую выпуск древне-русских актов и «Полного собрания русских летописей»). Учредил Пулковскую астрономическую обсерваторию (открыта в 1839 году) и Главную физическую обсерваторию в Санкт-Петербурге (1849 год), увеличил содержание Петерб. АН (1836 год) и преобразовал Российскую академию в Отделение русского языка и словесности Петербургской АН (1841 год). Повеления Николая I основаны Общество сельского хозяйства Южной России в Одессе (1829 год), Общество садоводства в Москве (1833 год; с 1835 года Российское общество любителей садоводства), Одесское общество истории и древностей (1839 год), Русское географическое общество (1845 год) с Кавказским (1850 год) и Сибирским (1851 год) отделами, Русского археологическо-нумизматического (с 1866 года археологическое) общество (1846 год). Научные, экономические и сельско-хозяйственные общества (прежде всего ВЭО) пользовались казёнными субсидиями и покровительством Николая I или членов императорской фамилии. На государственые средства были организованы экспедиции А. Гумбольдта по Уралу и Сибири (1829 год), А.Ф. Миддендорфа по Сибири (1842-1845 годы) и др.
В культуре следовал русской национальной традиции. В храмовом зодчестве это проявилось в утверждении русско-византийского стиля, виднейшим представителем которого был любимец Николая I архитектор К.А. Тон. Стремление Николая I сохранить характер «прежней истинно русской архитектуры» и решить «задачу народности» определяло и монументальное гражданское строительство (Большой Кремлёвский дворец в Москве, 1839-1849 годы, архитекторы К.А. Тон, В.А. Бакарёв, П.А. Герасимов, Ф.Ф. Рихтер, Н.И. Чичагов). При российском императорском дворе стали говорить не на французском языке, а на русском языке, который был сделан обязательным для всех государственных учреждений, кроме МИДа. В правление Николая I получили значительное развитие литература, живописное, театральное и музыкальное искусство. Николай I возвратил из ссылки А.С. Пушкина. Покровительствовал писателям (напр., Н.В. Гоголю), актёрам (П.А. Каратыгину и др.), художникам (П.А. Федотову и др.). В Санкт-Петербурге открыты Александринский (1832 год) и Михайловский (1833 год) театры.
Николай I искал способы развития, по словам Г.Г. Шпета, «положительной, не нигилистической культуры». Считал, что без строгой цензуры невозможно сохранить в стране «покой и порядок». Утвердил цензурный устав 1826 года, разработанный при Александре I (прозван современниками «чугунным»; см. в ст. Цензурные уставы), однако вскоре под влиянием обществ. негодования ограничил функции цензуры (устав 1828 года). Всемерно поддерживал ведомств. печать: при нём учреждены «Журнал путей сообщения» (1826 год, с 1845 года «Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий»), «Журнал Министерства внутренних дел» (1829 год), «Журнал Министерства народного просвещения» (1834 год), «Артиллерийский журнал» (1839 год), «Журнал Министерства государственных имуществ» (1841 год), журнал «Морской сборник» (1848 год) и др. Способствовал расширению аудитории периодической печати, появлению Губернских ведомостей в каждой губернии (1838 год).
Внимательно следил за журналистикой и фактически выступал в качестве главного цензора. Разрешил издание «Литературной газеты» (А.А. Дельвиг, О.М. Сомов, 1830-1831 годы; А.А. Краевский, Ф.А. Кони, 1840-1848 годы), журналов «Европеец» (И.В. Киреевский, 1832 год; в том же году закрыл его, увидев в статье Киреевского «рассуждение о высшей политике»), «Современник» (основан А.С. Пушкиным в 1836 год), «Отечественные записки» (с 1839 года издавался А.А. Краевским, руководитель отдела критики в 1839-1846 годы В.Г. Белинский). Вместе с тем в 1836 году объявил П.Я. Чаадаева умалишённым, а редактора журнала «Телескоп» Н.И. Надеждина, опубликовавшего первое из «Философических писем», отправил в ссылку (в 1838 году простил его). Тогда же широко развернули свою деятельность литературные кружки и салоны (А.П. Елагиной, Е.А. Свербеевой, гр. Е.П. Ростопчиной, поэтессы А.П. Глинки). Примечательным явлением общественно-литературной жизни 1840-х годов была полемика западников и славянофилов. Долгое время охранительно-консервативный курс Николая I находил поддержку в преобладающей части русского общества, для которой монарх оставался сакральной фигурой.
Революционные потрясения в Европе 1848-1849 годов подтолкнули Николая I к усилению надзора за печатью. Недовольный цензурными властями, он учредил секретный «Бутурлинский комитет», который должен был выявить «упущения цензуры и её начальства» и для этого рассматривал уже прошедшие предварительную цензуру и опубликованные издания. В последние годы царствования Николая I, получившие у современников названия «мрачного семилетия» (1848-1855 годы), несколькими повелениями Николая I и распоряжениями цензурного начальства были запрещены к печати сочинения, содержавшие «всякие, хотя бы и косвенные, порицания» властей, «разбор и порицание существующего законодательства» и т. д. Почти полностью был прекращён ввоз в Россию иностранной литературы.
Внешняя политика.
Николай I наиболее последовательно из европейских монархов стремился соблюдать принципы «Венской системы» междунар. отношений, установленной Венским конгрессом 1814-1815 годов и Священным союзом и предусматривавшей взаимопомощь европейских государств в поддержании в неизменном виде определённых после наполеоновских войн границ и политических режимов, сохранении правящих династий. После Июльской революции 1830 года во Франции Николай I попытался договориться с Австрией и Пруссией о возможных санкциях против нового французского короля - Луи Филиппа, которого считал узурпатором. Не встретив поддержки, Николай I последним из европ. монархов признал легитимность Луи Филиппа, однако отказался назвать его «братом», как требовал дипломатический этикет (точно так же Н.I поступил впоследствии в отношении имп. Наполеона III). Осенью 1830 года призвал Великобританию, Австрию и Пруссию к совместной борьбе против Бельгийской революции 1830 года. Привёл в боевую готовность рос. войска, сосредоточенные на зап. границе, чтобы направить их на помощь королю Нидерландов Вильгельму I (который был женат на сестре Николая I), однако европ. страны вновь не поддержали инициативу Николая I. В 1845 году лично (единственный из российских монархов) встретился с папой Римским - Григорием XVI, подготовив заключение в 1847 году конкордата между Российской империей и Св. Престолом. Провозглашение Второй республики во Франции, восстания в Австрии, Пруссии и др. германских государствах в 1848-1849 годы опять заставили Николая I выступить в защиту основ «Венской системы», но попытка сформировать коалицию против республиканской Франции ни к чему не привела. Для подавления революционного движения в Молдавии и Валахии, находившихся под протекторатом России по условиям Адрианопольского мира 1829 года, Николая I ввёл туда российские войска по согласованию с Турцией (выведены в 1851 году). По просьбе австрийского правительства отправил в Венгрию росскийского войска (см. Венгерский поход 1849 года), которые сыграли решающую роль в подавлении Венгерской революции 1848-1849 годы. Позиция Николая I на длительное время определила соотношение сил в австро-прусской борьбе за влияние на немецкого государства, при его посредничестве заключено Ольмюцкое соглашение 1850 года. За активное вмешательство в международные дела Николая I в европейской прессе получил прозвище «жандарм Европы».
В царствование Николая I всё более важное значение постепенно приобретало восточное направление российской внешней политики. При решении Восточного вопроса Николай I исходил из необходимости установления выгодного для России режима черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Он стремился утвердить российское влияние в Османской империи, проводя политику защиты православных балк. народов и фактически поощряя их национально-освободительную борьбу против тур. владычества. Результатом ультиматума с российской стороны стало заключение русско-турецкой Аккерманской конвенции 1826 года о Дунайских княжествах и Сербии. В ходе Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов Россия совместно с Францией и Великобританией добилась от Турции заключения Лондонской конвенции 1827 год; российский флот участвовал в Наваринском сражении 1827 года. По условиям Туркманчайского мира 1828 года, заключённого после русско-персидской войны 1826-1828 годов, к России отходили Эриванское и Нахичеванское ханства, подтверждалось исключит. право России держать флот на Каспийском море. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов Николай I неоднократно находился на Балканах в штабе российской армии, присутствовал при осаде крепостей Шумла, Варна и Браилов. Согласно Адрианопольскому миру 1829 года, Турция уступила России дельту р. Дунай и восточное побережье Чёрного м. от устья р. Кубань до г. Поти, а также крепости Ахалцих и Ахалкалаки на зап. Кавказе. Черноморские проливы объявлялись открытыми для торговых судов всех стран. Расширялась автономия Сербии, Молдавии и Валахии, получала автономию Греция. В 1832-1833 годы Николай I оказал поддержку турецкому султану в борьбе против егип. паши Мухаммеда Али (Босфорская экспедиция 1833 года). В результате был подписан выгодный России Ункяр-Искелесийский договор 1833, обезопасивший рос. черноморское побережье (преимущества России в использовании Чёрного м. ликвидированы Лондонскими конвенциями 1840 и 1841 годы). После вхождения казах. Старшего жуза в состав России были установлены русско-китайские отношения в Центральной Азии (Кульджинский договор 1851 года). В соответствии с инструкциями Николай I подписан первый русско-японкий договор - Симодский трактат 1855 года.
Николай I продолжил политику территориального расширения Российской империи. К середине XIX века Россия включила в свой состав огромную область казахских степей, было подавлено антироссийское движение под руководством Кенесары Касымова. Безопасность новых территорий обеспечивали вновь построенные укрепления - Уральское (1845 год, Иргиз-Кала, ныне с. Иргиз Актюбинской обл. Казахстана), Оренбургское (1845 год, ныне с. Тургай Костанайской обл. Казахстана), Верное (1854 год, ныне Алма- Ата) у подножия Тянь-Шаня и др.; началось завоевание пограничных крепостей Кокандского ханства, в ходе Кокандских походов взята крепость Ак-Мечеть (1853 год, ныне г. Кызылорда в Казахстане).
Вопреки позиции министра иностранных дел К.В. Нессельроде, опасавшегося столкновений с Китаем, Николай I поддержал деятельность Г.И. Невельского и Н.Н. Муравьёва (впоследствии Муравьёв-Амурский) по присоединению Приамурья и Уссурийского края к России (см. Амурская экспедиция 1849-1855 годов), в 1854 году предоставил Муравьёву право вести переговоры с китайским правительством, которые завершились подписанием Айгунского договора 1858 года.
В ходе дипломатического конфликта с Францией из-за контроля над церковью Рождества Христова в Вифлееме Николай I с целью оказать давление на Османскую империю (в состав которой входила Палестина) и привлечь её на свою сторону вновь ввёл войска в Молдавию и Валахию. На отказ Николая I вывести войска Турция объявила войну России (Крымская война 1853-1856 годов). Вопреки ожиданиям Николая I, на стороне Турции совместно выступили Франция и Великобритания, а Австрия, на помощь которой особенно рассчитывал Николай I, держала враждебный России нейтралитет. Николай I неожиданно умер в разгар Севастопольской обороны 1854-1855 годов. Последовавшее вскоре поражение в войне подорвало междунар. авторитет России и её влияние на Ближнем Востоке и Балканском п-ове и в конечном итоге послужило толчком к проведению «Великих реформ» императора Александра II.
Николаю I установлен памятник на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга в 1859 году (скульпторы П.К. Клодт, Р.К. Залеман, Н.А. Рамазанов, архитекторы О. Монферран, Л. Борнштедт, Р.К. Вейгельт). В его честь получили название Николаевск города в Саратовской губернии (1835 год, ныне Пугачёв) и на Дальнем Востоке (1856 год, Николаевск-на-Амуре).
Исторические источники:
Отметки Николая Павловича на представляемых ему бумагах // Русский архив. 1895. № 5;
Сб. Русского исторического общества. СПб., 1896. Т. 98: Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования; Письма императора Николая I к кн. П. М. Волконскому и гр. Б. А. Первоскому. СПб., 1903;
Рескрипты и письма императора Николая I к кн. Меншикову за время Севастопольской обороны. СПб., 1908;
Сб. Русского исторического общества. СПб., 1910–1911. Т. 131–132: Переписка императора Николая Павловича с великим князем, цесаревичем Константином Павловичем // Сб. Русского исторического общества. СПб., 1910–1911. Т. 131–132;
Николай I: Муж. Отец. Император. М., 2000;
Николай I и его время: Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков / Сост., вступ. ст., коммент. Б. Н. Тарасова. М., 2000. Т. 1–2;
Николай I и его эпоха: [Воспоминания и свидетельства современников]. М., 2001;
Николай I. Молодые годы: воспоминания, дневники, письма. СПб., 2008.
Сочинения:
Воспоминания о младенческих годах императора Николая Павловича, записанные им собственноручно. СПб., 1906;
Заметки на полях рукописи М. А. Корфа // Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926;
Записки о вступлении на престол // Там же; Из дневников Николая Павловича // Там же.