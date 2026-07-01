НИКОЛАЙ I МИСТИК
НИКОЛАЙ I МИСТИК - патриарх Константинопольский (1 марта 901 год - февраль 907 год и с 15 мая 912 года).
Возможно, итальянского происхождения. Ученик (по др. данным, родственник или крёстный сын) патриарха Фотия, после его низложения удалился в монастыре Св. Трифона в Халкидоне, где принял постриг. Вскоре был назначен личным секретарём (мистиком) императора Льва VI Мудрого.
Деятельность Николая I Мистика на патриаршем престоле хорошо освещена в источниках, однако многие из них («Житие патриарха Евфимия», сочинения Арефы, архиеп. Кесарии Каппадокийской) характеризуются предвзятым отношением: обоснованность ряда обвинений, выдвинутых в них против Николая I Мистика (участие в покушении на императора Льва VI в 903 году, в мятеже Андроника Дуки), остаётся под сомнением.
В годы его патриаршества главный конфликт в церковно-политической жизни Византии был связан с вопросом о 4-м браке Льва VI с Зоей Карвонопсидой. Николай I Мистик резко осудил этот брак, за что был низложен и отправлен в ссылку, патриархом стал Евфимий (907-912 годы). Восстановление Николая I Мистика на кафедре после смерти Льва VI и его решение низложить поставленных Евфимием епископов вызвало новый раскол, который продолжался до 920 года, когда соборным решением был принят «Томос единения», подтвердивший недопустимость четверобрачия.
В период регентства после кончины императора Александра (6 июня 913 года) Николай I Мистик фактически стал во главе правительства, активно участвуя во внешнеполитических сношениях империи с арабами (послания халифу и эмиру Крита об обмене пленными) и болгарами. В феврале 914 года, несмотря на противодействие Николая I Мистика, к власти вернулась Зоя Карвонопсида, позиции патриарха при дворе пошатнулись. Ему удалось ненадолго вернуть влияние в 918 году, когда военные поражения в войне с болгарами сделали положение правительства Зои менее прочным. При императоре Романе I Лакапине Николай I Мистик вновь обратился к дипломатической деятельности (переписка и переговоры с болгарским царём Симеоном).
Литератруное наследие Николая I Мистика представлено корпусом писем (около 160 года), которые были созданы по преимуществу после 913 года и, несмотря на кажущуюся клишированность и риторичность, представляют собой ценный источник по политической и церковной истории, а также славяно-византийской и арабо-византийской дипломатии. Ему принадлежат также гомилия на падение Фессалоники (августе 904 года), литургическая поэзия (стихира, канон Пресвятой Богородице), трактат о четверобрачии.
Источники
Vita Euthymii patriarchae C. P. / Ed. P. Karlin-Hayter. Brux., 1970.
Сочинения:
Letters / Ed. R. J. H. Jenkins, L. G. Westerink. Wash., 1973;
Miscellaneous writings / Ed. L. G. Westerink. Wash., 1981.