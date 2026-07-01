НИКОЛАЙ I МИСТИК

НИКОЛАЙ I МИСТИК - пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский (1 марта 901 год - февраль 907 год и с 15 мая 912 года).

Воз­мож­но, итальянского про­ис­хож­де­ния. Уче­ник (по др. дан­ным, род­ст­вен­ник или крё­ст­ный сын) пат­ри­ар­ха Фо­тия , по­сле его низ­ло­же­ния уда­лил­ся в монастыре Св. Три­фо­на в Хал­ки­до­не, где при­нял по­стриг. Вско­ре был на­зна­чен лич­ным сек­ре­та­рём (мис­ти­ком) императора Льва VI Муд­ро­го.

Дея­тель­ность Николая I Мистика на пат­ри­ар­шем пре­сто­ле хо­ро­шо ос­ве­ще­на в ис­точ­ни­ках, од­на­ко мно­гие из них («Жи­тие пат­ри­ар­ха Ев­фи­мия», со­чи­не­ния Аре­фы, ар­хи­еп. Ке­са­рии Кап­па­до­кий­ской) ха­рак­те­ри­зу­ют­ся пред­взя­тым от­но­ше­ни­ем: обос­но­ван­ность ря­да об­ви­не­ний, вы­дви­ну­тых в них про­тив Николая I Мистика (уча­стие в по­ку­ше­нии на императора Льва VI в 903 году, в мя­те­же Ан­д­ро­ни­ка Ду­ки), ос­та­ёт­ся под со­мне­ни­ем.

В го­ды его пат­ри­ар­ше­ст­ва главный кон­фликт в цер­ков­но-по­ли­тической жиз­ни Ви­зан­тии был свя­зан с во­про­сом о 4-м бра­ке Льва VI с Зо­ей Кар­во­ноп­си­дой. Николай I Мистик рез­ко осу­дил этот брак, за что был низ­ло­жен и от­прав­лен в ссыл­ку, пат­ри­ар­хом стал Ев­фи­мий (907-912 годы). Вос­ста­нов­ле­ние Николая I Мистика на ка­фед­ре по­сле смер­ти Льва VI и его ре­ше­ние низ­ло­жить по­став­лен­ных Ев­фи­ми­ем епи­ско­пов вы­зва­ло но­вый рас­кол, ко­то­рый про­дол­жал­ся до 920 года, ко­гда со­бор­ным ре­ше­ни­ем был при­нят «То­мос еди­не­ния», под­твер­див­ший не­до­пус­ти­мость чет­ве­ро­бра­чия.

В пе­ри­од ре­гент­ст­ва по­сле кон­чи­ны императора Алек­сан­д­ра (6 июня 913 года) Николай I Мистик фак­ти­че­ски стал во гла­ве пра­ви­тель­ст­ва, ак­тив­но уча­ст­вуя во внеш­не­по­ли­тических сно­ше­ни­ях им­пе­рии с ара­ба­ми (по­сла­ния ха­ли­фу и эми­ру Кри­та об об­ме­не плен­ны­ми) и бол­га­ра­ми. В феврале 914 года, не­смот­ря на про­ти­во­дей­ст­вие Николая I Мистика, к вла­сти вер­ну­лась Зоя Кар­во­ноп­си­да, по­зи­ции пат­ри­ар­ха при дво­ре по­шат­ну­лись. Ему уда­лось не­на­дол­го вер­нуть влия­ние в 918 году, ко­гда во­енные по­ра­же­ния в вой­не с бол­га­ра­ми сде­ла­ли по­ло­же­ние пра­ви­тель­ст­ва Зои ме­нее проч­ным. При императоре Ро­ма­не I Ла­ка­пи­не Николай I Мистик вновь об­ра­тил­ся к ди­пло­ма­тической дея­тель­но­сти (пе­ре­пис­ка и пе­ре­го­во­ры с болгарским ца­рём Си­ме­о­ном).

Литератруное на­сле­дие Николая I Мистика пред­став­ле­но кор­пу­сом пи­сем (около 160 года), ко­то­рые бы­ли соз­да­ны по пре­иму­ще­ст­ву по­сле 913 года и, не­смот­ря на ка­жу­щую­ся кли­ши­ро­ван­ность и ри­то­рич­ность, пред­став­ля­ют со­бой цен­ный ис­точ­ник по по­ли­тической и цер­ков­ной ис­то­рии, а так­же сла­вя­но-ви­зантийской и ара­бо-ви­зантийской ди­пло­ма­тии. Ему при­над­ле­жат так­же го­ми­лия на па­де­ние Фес­са­ло­ни­ки (августе 904 года), ли­тур­гическая по­эзия (сти­хи­ра, ка­нон Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це), трак­тат о чет­ве­ро­бра­чии.

Ис­точники

Vita Euthymii patriarchae C. P. / Ed. P. Karlin-Hayter. Brux., 1970.

Сочинения:

Letters / Ed. R. J. H. Jenkins, L. G. Wes­terink. Wash., 1973;

Miscellaneous writings / Ed. L. G. Westerink. Wash., 1981.