НИКОЛАЙ ДАМАССКИЙ

НИКОЛАЙ ДАМАССКИЙ - древнегреческий ис­то­рик.

Ро­дом из Да­ма­ска , про­ис­хо­дил из бо­га­той и влия­тель­ной се­мьи, по­лу­чил дос­той­ное об­разо­ва­ние, в род­ном го­ро­де при­об­рёл ре­пу­та­цию хо­ро­ше­го пи­са­те­ля и пре­по­да­ва­те­ля.

В 30-е годы I века до н. э. был при­гла­шён ца­ри­цей Егип­та Кле­о­пат­рой VII в ка­че­ст­ве на­став­ни­ка к её де­тям. По­сле ги­бе­ли Мар­ка Ан­то­ния и Кле­о­пат­ры стал сек­ре­та­рём и бли­жай­шим со­вет­ни­ком ца­ря Иу­деи Иро­да I Ве­ли­ко­го.

Вме­сте с Иро­дом и со­рат­ни­ком императора Ав­гу­ста Аг­рип­пой со­вер­шил боль­шое пу­те­ше­ст­вие по Ближ­не­му Вос­то­ку. Ис­поль­зо­вал свои бле­стя­щие ди­пло­ма­тич. спо­соб­но­сти для от­стаи­ва­ния пе­ред рим­ля­на­ми ин­те­ре­сов иу­де­ев и греч. го­ро­дов Вос­то­ка. По­сле смер­ти Иро­да (IVдо н. э.) пе­ре­ехал в Рим, где жил при императорском дво­ре до ста­рос­ти.

Николай Дамасский на­пи­сал ряд фи­лосовских, ис­торических и по­этических со­чи­не­ний; не­ко­то­рые из них дош­ли до нас в ви­де фраг­мен­тов. Наи­бо­лее из­вест­ный труд Николая Дамаского - «Ис­то­рия» в 144 кни­гах, на­пи­сан­ная по на­стоя­нию Иро­да. В ней из­ла­га­лась все­мир­ная ис­то­рия с ми­фо­ло­гических вре­мён до кон­ца I века до н. э. (ис­то­рия Ас­си­рии, Ми­дии , Ли­дии, Пер­сии, Гре­ции, Ри­ма, Иу­деи и др.). Сочинение «О жиз­ни Це­за­ря Ав­гу­ста и его вос­пи­та­нии» яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком, со­дер­жа­щим све­де­ния о дет­ст­ве и юно­сти Ок­та­виа­на (Ав­гу­ста); в этом же про­из­ве­де­нии рас­ска­зы­ва­ет­ся о по­след­них днях и убий­стве Юлия Це­за­ря.

Николай Дамасский на­пи­сал так­же ав­то­био­гра­фических сочинений «О сво­ей жиз­ни и сво­ём вос­пи­та­нии» и сборник «Со­б­ра­ние за­ни­ма­тель­ных обы­ча­ев».

Наи­боль­шее чис­ло фраг­мен­тов со­чи­не­ний Николая Дамасского со­хра­ни­лось в про­из­ве­де­ни­ях Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го, а так­же у Стра­бо­на, Ио­си­фа Фла­вия , Афи­нея, Сте­фа­на Ви­зан­тий­ско­го, Со­кра­та Схо­ла­сти­ка и др.

Сочинения:

Die Fragmente der Griechischen His­tori­ker / Hrsg. F. Jacoby. B., 1926. Bd 2 (А). S. 324–420;

Bd 2 (С). S. 261–296; [Со­чи­не­ния] / Пер. Е. Б. Ве­се­ла­го // Вест­ник дре­в­ней ис­то­рии. 1960. № 3–4.