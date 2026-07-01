НИКОЛАЙ ДАМАССКИЙ
НИКОЛАЙ ДАМАССКИЙ - древнегреческий историк.
Родом из Дамаска, происходил из богатой и влиятельной семьи, получил достойное образование, в родном городе приобрёл репутацию хорошего писателя и преподавателя.
В 30-е годы I века до н. э. был приглашён царицей Египта Клеопатрой VII в качестве наставника к её детям. После гибели Марка Антония и Клеопатры стал секретарём и ближайшим советником царя Иудеи Ирода I Великого.
Вместе с Иродом и соратником императора Августа Агриппой совершил большое путешествие по Ближнему Востоку. Использовал свои блестящие дипломатич. способности для отстаивания перед римлянами интересов иудеев и греч. городов Востока. После смерти Ирода (IVдо н. э.) переехал в Рим, где жил при императорском дворе до старости.
Николай Дамасский написал ряд филосовских, исторических и поэтических сочинений; некоторые из них дошли до нас в виде фрагментов. Наиболее известный труд Николая Дамаского - «История» в 144 книгах, написанная по настоянию Ирода. В ней излагалась всемирная история с мифологических времён до конца I века до н. э. (история Ассирии, Мидии, Лидии, Персии, Греции, Рима, Иудеи и др.). Сочинение «О жизни Цезаря Августа и его воспитании» является единственным источником, содержащим сведения о детстве и юности Октавиана (Августа); в этом же произведении рассказывается о последних днях и убийстве Юлия Цезаря.
Николай Дамасский написал также автобиографических сочинений «О своей жизни и своём воспитании» и сборник «Собрание занимательных обычаев».
Наибольшее число фрагментов сочинений Николая Дамасского сохранилось в произведениях Константина VII Багрянородного, а также у Страбона, Иосифа Флавия, Афинея, Стефана Византийского, Сократа Схоластика и др.
Сочинения:
Die Fragmente der Griechischen Historiker / Hrsg. F. Jacoby. B., 1926. Bd 2 (А). S. 324–420;
Bd 2 (С). S. 261–296; [Сочинения] / Пер. Е. Б. Веселаго // Вестник древней истории. 1960. № 3–4.