НИКОЛАИ КРИСТОФ ФРИДРИХ
НИКОЛАИ КРИСТОФ ФРИДРИХ - немецкий писатель, критик, издатель, книготорговец, член Академии в Мюнхене (1781 год), Берлине (1798 год), иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1804 год).
Самостоятельно изучал языки, философию, эстетику. Начал печататься в 1753 году (анонимно).
В 1754 году познакомился с Г. Э. Лессингом и М. Мендельсоном, вместе с которыми издал «Письма о новейшей литературе» («Briefe, die neueste Literatur betreffend», 1759-1765 годы). В 1765 году основал журнал рецензий «Всеобщая немецкая библиотека» («Allgemeine deutsche Bibliothek», 1765-1806 годы), значительно способствовавший распространению идей Просвещения в Германии.
Автор сатирического романа «Жизнь и мнения господина магистра Зебальдуса Нотанкера» («Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker», Bd 1–3, 1773-1776 годы), а также романа «Радости юного Вертера» («Freuden des jungen Werthers», 1775 год) - пародии на роман И.В. Гёте, герою которого подражала нем. молодёжь. В «Описании путешествия по Германии и Швейцарии» («Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781», Bd 1-12, 1783-1796 годы) призывал к преодолению культурных и религиозных различий между Северной и Южной Германией.
К.Ф. Николаи, подвергавшийся критике со стороны современников (И.В. Гёте, Ф. Шиллер, И.Г. Гердер, бр. Шлегель) как плоский и консервативный рационалист, - один из значительных немецкихпросветителей, который сыграл большую роль в формировании общественного мнения, в признании значения науки и литературы в Германии.
Сочинения:
Gesammelte Werke / Hrsg. von B. Fabian, M.-L. Spieckermann. Hildesheim u. a., 1985–2006. Bd 1–20.