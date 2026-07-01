НИКОЛАИ КРИСТОФ ФРИДРИХ

НИКОЛАИ КРИСТОФ ФРИДРИХ - немецкий пи­са­тель, кри­тик, из­да­тель, кни­готор­го­вец, член Академии в Мюн­хе­не (1781 год), Бер­ли­не (1798 год), иностранный член-корреспондент Пе­тербургской Академии наук (1804 год).

Са­мо­стоя­тель­но изу­чал язы­ки, фи­ло­со­фию, эс­те­ти­ку. На­чал пе­ча­тать­ся в 1753 году (ано­ним­но).

В 1754 году по­зна­ко­мил­ся с Г. Э. Лес­син­гом и М. Мен­дель­со­ном, вме­сте с ко­то­ры­ми из­дал «Пись­ма о но­вей­шей ли­те­ра­ту­ре» («Briefe, die neueste Literatur betreffend», 1759-1765 годы). В 1765 году ос­но­вал жур­нал ре­цен­зий «Все­об­щая не­мец­кая биб­лио­те­ка» («Allgemeine deutsche Bib­lio­thek», 1765-1806 годы), зна­чи­тель­но спо­соб­ст­во­вав­ший рас­про­стра­не­нию идей Про­све­ще­ния в Гер­ма­нии.

Ав­тор са­ти­рического ро­ма­на «Жизнь и мне­ния гос­по­ди­на ма­ги­ст­ра Зе­баль­ду­са Но­тан­ке­ра» («Das Le­ben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker», Bd 1–3, 1773-1776 годы), а так­же ро­ма­на «Ра­до­сти юно­го Вер­те­ра» («Freuden des jungen Werthers», 1775 год) - па­ро­дии на ро­ман И.В. Гё­те, ге­рою ко­то­ро­го под­ра­жа­ла нем. мо­ло­дёжь. В «Опи­са­нии пу­те­ше­ст­вия по Гер­ма­нии и Швей­ца­рии» («Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781», Bd 1-12, 1783-1796 годы) при­зы­вал к пре­одо­ле­нию куль­тур­ных и ре­лигиозных раз­ли­чий ме­ж­ду Северной и Южной Германией.

К.Ф. Николаи, под­вер­гав­ший­ся кри­ти­ке со сто­ро­ны со­вре­мен­ни­ков ( И.В. Гё­те , Ф. Шил­лер, И.Г. Гер­дер, бр. Шле­гель) как пло­ский и кон­сер­ва­тив­ный ра­цио­на­лист, - один из зна­чительных немецкихпро­све­ти­те­лей, ко­то­рый сыг­рал боль­шую роль в фор­ми­ро­ва­нии об­щественного мне­ния, в при­зна­нии зна­че­ния нау­ки и литературы в Гер­ма­нии.

Сочинения :

Gesammelte Werke / Hrsg. von B. Fabian, M.-L. Spieckermann. Hildesheim u. a., 1985–2006. Bd 1–20.