НИКОЛАИ КАРЛ ОТТО ЭРЕНФРИД
НИКОЛАИ КАРЛ ОТТО ЭРЕНФРИД - немецкий композитор, дирижёр, певец, член Берлинской королевской академии искусств (1849 год, посмертно), Берлинской певческой академии.
В детстве обучался игре на фортепианно. С 1827 года занимался в Берлине у К.Ф. Цельтера и в 1828-1830 годы - в Королевском институте музыки у Б. Клейна.
В 1834-1836 годы органист церкви прусского посольства в Риме; совершенствовался по композиции у Дж. Баини. В 1837-1838 годы дирижёр венского «Кернтнертортеатер».
В 1838-1841 годы снова жил в Риме, где написал итальянские оперы «Генрих II» (первоначально - «Розамунда Английская», 1839 год, Триест), «Храмовник» (по В. Скотту, 1840 год, Турин), «Гилдипп и Одоард» (по Т. Тассо, 1840 год, Генуя), «Изгнанник» («Il Proscritto», 1841 год, Милан; 2-я ред. на немецком языке под названием «Возвращение ссыльного» - «Die Heimkehr des Vorbannten», 1844 год, Вена).
В 1841-1847 годы придворный капельмейстер в Вене.
В 1842 году К.О.Э. Николаи организовал филармонические концерты, став первым руководителем Венского филармонического оркестра. С 1847 года дирижёр Королевской оперы и руководитель соборного хора в Берлине.
Творчество К.О.Э. Николаи развивалось в русле традиций итальянской оперы-сериа, оперы-буффа и немецкого зингшпиля, стиля бидермайер и умеренного романтизма. Образец раннеромантической комической оперы - его «Виндзорские проказницы» («Виндзорские кумушки» - «Die lustigen Weiber von Windsor», 1849 год, Берлин) по У. Шекспиру, принёсшие композитору посмертную славу. Автор 2 симфоний (1831, 1835 годы), концерта для фортепиано с оркестром, увертюры, кантаты, инструментальных ансамблей, фортепианных пьес и хоров, в т. ч. духовного содержания (Te Deum, Salve Regina, мотеты, псалмы и др.).
Сочинения:
Tagebücher nebst Biographischen Ergänzungen / Hrsg. von B. Schröder. Lpz., 1892;
Musikalische Aufsätze. Regensburg, 1914;
Briefe an seinen Vater. Regensburg, 1924;
Tagebücher. Regensburg, 1937.