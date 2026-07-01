НИКОЛАИ КАРЛ ОТТО ЭРЕНФРИД

НИКОЛАИ КАРЛ ОТТО ЭРЕНФРИД - немецкий ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, пе­вец, член Бер­лин­ской ко­ро­лев­ской ака­де­мии ис­кусств (1849 год, посмертно), Бер­лин­ской пев­че­ской ака­де­мии.

В дет­ст­ве обу­чал­ся иг­ре на фортепианно. С 1827 года за­ни­мал­ся в Бер­ли­не у К.Ф. Цель­те­ра и в 1828-1830 годы - в Ко­ро­лев­ском институте му­зы­ки у Б. Клей­на.

В 1834-1836 годы ор­га­нист церк­ви прусского по­соль­ст­ва в Ри­ме; со­вер­шен­ст­во­вал­ся по ком­по­зи­ции у Дж. Баи­ни. В 1837-1838 годы ди­ри­жёр вен­ско­го «Керн­т­нер­тор­теа­тер».

В 1838-1841 годы сно­ва жил в Ри­ме, где на­пи­сал итальянские опе­ры «Ген­рих II» (пер­во­на­чаль­но - «Ро­за­мун­да Анг­лий­ская», 1839 год, Три­ест), «Хра­мов­ник» (по В. Скот­ту, 1840 год, Ту­рин), «Гил­дипп и Одо­ард» (по Т. Тас­со, 1840 год, Ге­нуя), «Из­гнан­ник» («Il Proscritto», 1841 год, Ми­лан ; 2-я ред. на немецком языке под названием «Воз­вра­ще­ние ссыль­но­го» - «Die Heimkehr des Vorbannten», 1844 год, Ве­на).

В 1841-1847 годы при­двор­ный ка­пель­мей­стер в Ве­не.

В 1842 году К.О.Э. Николаи ор­га­ни­зо­вал фи­лар­мо­нические кон­цер­ты, став пер­вым ру­ко­во­ди­те­лем Вен­ско­го фи­лар­мо­ни­че­ско­го ор­ке­ст­ра. С 1847 года ди­ри­жёр Ко­ро­лев­ской опе­ры и ру­ко­во­ди­тель со­бор­но­го хо­ра в Бер­ли­не.

Твор­че­ст­во К.О.Э. Николаи раз­ви­ва­лось в рус­ле тра­ди­ций итальянской опе­ры-се­риа, опе­ры-буф­фа и немецкого зин­гш­пи­ля, сти­ля би­дер­май­ер и уме­рен­но­го ро­ман­тиз­ма. Об­ра­зец ран­не­ро­ман­тической ко­мической опе­ры - его «Винд­зор­ские про­каз­ни­цы» («Винд­зор­ские ку­муш­ки» - «Die lustigen Wei­ber von Windsor», 1849 год, Бер­лин) по У. Шек­спи­ру, при­нёс­шие ком­по­зи­то­ру по­смерт­ную сла­ву. Ав­тор 2 сим­фо­ний (1831, 1835 годы), кон­цер­та для фортепиано с ор­ке­ст­ром, увер­тю­ры, кан­та­ты, ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей, фортепианных пьес и хо­ров, в т. ч. ду­хов­но­го со­дер­жа­ния (Te Deum, Salve Re­gina, мо­те­ты, псал­мы и др.).

Сочинения:

Tagebücher nebst Biographischen Ergän­zun­gen / Hrsg. von B. Schröder. Lpz., 1892;

Mu­sikalische Aufsätze. Regensburg, 1914;

Briefe an seinen Vater. Regensburg, 1924;

Tage­bü­cher. Regensburg, 1937.