НИКОЛАИ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ ЛЮДВИГ ГЕНРИХ ФОН
НИКОЛАИ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ ЛЮДВИГ ГЕНРИХ ФОН - барон Священной Римской империи (1782 год), росскийский государственный деятель, писатель, тайный советник (1800 год). Принадлежал к дворянскому роду шведского происхождения.
Дед А.П. Николаи. Окончил Страсбурский университет (1760 год).
В Париже завязал знакомство с деятелями французского Просвещения (Вольтером, Д. Дидро, Ж. Д’Аламбером), а также с княщем Д.М. Голицыным (из рода Голицыных). В 1761-1763 годы секретарь последнего. В 1766-1769 годы компаньон и воспитатель сыновей гр. К.Г. Разумовского. По его рекомендации и по рекомендации своего друга Ф.Г. Лафермьера, библиотекаря великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I), назначен Н.И. Паниным наставником Павла Петровича (с 1769 года).
Личный секретарь великого князя (1773-1796 годы), его первой жены великой княгини Наталии Алексеевны (до 1776 года) и второй жены - великой княгини, с 1796 года императрицы Марии Фёдоровныё (1776-1798 годы). Член Кабинета Его Императорского Величия (с 1796 года). Президент Петербургской АН (1798-1803 годы). После отставки П.П. Бакунина (из рода Бакуниных) с должности директора АН, растратившего значительные денежные средства на Академическую гимназию, сбалансировал бюджет АН.
Поддержал академиков, противившихся назначению их на должности цензоров на таможнях, ходатайствовал в 1800 году перед императором Павлом I о разрешении им получать книги из-за границы, минуя цензуру. Инициировал введение должности вице-президента АН, на которую был назначен С.Я. Румовский (1800 год). Член Комитета для разработки уставов АН, Российской академии и Московского университета (1802-1803 годы), подготовившего Регламент АН 1803 года (учтён Регламент АН 1801 года, составленный А.Л.Л.Г. фон Николаи по указу Павла I). Регламент 1803 года, в частности, предоставил право АН увеличить штаты; избирать (вместо назначения президентом АН) на вакантные места академиков и адъюнктов (при равных достоинствах предпочтение отдавалось российским подданным); им стали присваивать чины по Табели о рангах (6-8-й классы) и повысили жалованье; для академиков установлены пенсии по выслуге лет, для вдов и сирот академиков и адъюнктов - денежные пособия. АН получила право самостоятельно расследовать незначительные преступления своих служащих.
Приобрёл в 1788 году усадьбу Монрепо (см. в статью Выборг), которой посвятил поэму «Das Landgut Monrepos in Finnland» («Имение Монрепо в Финляндии») (1804 год; опубликовано на немецком язяке в 1806 году в Санкт-Петербурге; переводы на рус. яз. - 1994, 2001 годы). В усадьбе по заказу А.Л.Л.Г. фон Николаи построены деревянные усадебный дом (1798-1804 годы), флигель с башенными часами (1800-1804 годы, арх. Дж.А. Мартинелли) и др. Автор воспоминаний (изданы частично в журнале «Искусство», 1965 год, № 4), рыцарских романов в стихах, басен, элегий, эпиграмм и пр. на нем. яз. Переписка А.Л.Л.Г. фон Николаи с графом С.Р. Воронцовым и письма А.Л.Л.Г. фон Никола гр. А.Р. Воронцову опубликованы в «Архиве князя Воронцова» (т. 22, 1881 год).
Сочинения:
Elegien und Briefe. Straß burg, 1760;
Verse und Prose. Basel, 1773. Bd 1–2;
Vermischte Gedichte und prosaische Schriften. B.; Stettin, 1778–1786. Bd 1–9;
Vermischte Gedichte und prosaische Schriften. B.; Stettin, 1792–1810. Bd 1–8;
Theatralische Werke. K ̈onigsberg, 1811. Bd 1–2;
Poetische Werke. W., 1817. Bd 1–4;
Имение Монрепо в Финляндии / Изд. подгот. М. В. Ефимов, Ю. И. Мошник. СПб., 2011.