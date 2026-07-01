НИКОЛАИ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ ЛЮДВИГ ГЕНРИХ ФОН

НИКОЛАИ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ ЛЮДВИГ ГЕНРИХ ФОН - ба­рон Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1782 год), росскийский государственный дея­тель, пи­са­тель, тайный советник (1800 год). При­над­ле­жал к дво­рян­ско­му ро­ду шведского про­ис­хож­де­ния.

Дед А.П. Ни­ко­лаи. Окон­чил Страс­бур­ский университет (1760 год).

В Па­ри­же за­вя­зал зна­ком­ст­во с дея­те­ля­ми французского Про­све­ще­ния (Воль­те­ром, Д. Дид­ро , Ж. Д’Алам­бером), а так­же с княщем Д.М. Го­ли­цы­ным (из ро­да Го­ли­цы­ных). В 1761-1763 годы сек­ре­тарь по­след­не­го. В 1766-1769 годы ком­пань­он и вос­пи­та­тель сы­но­вей гр. К.Г. Ра­зу­мов­ско­го. По его ре­ко­мен­да­ции и по ре­ко­мен­да­ции сво­его дру­га Ф.Г. Ла­фермь­е­ра, биб­лио­те­ка­ря великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I), на­зна­чен Н.И. Па­ни­ным на­став­ни­ком Пав­ла Пет­ро­ви­ча (с 1769 года).

Лич­ный сек­ре­тарь великого кня­зя (1773-1796 годы), его пер­вой же­ны великой кня­ги­ни На­та­лии Алек­се­ев­ны (до 1776 года) и вто­рой же­ны - великой кня­ги­ни, с 1796 года императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны ё (1776-1798 годы). Член Ка­би­не­та Его Императорского Величия (с 1796 года). Пре­зи­дент Пе­тербургской АН (1798-1803 годы). По­сле от­став­ки П.П. Ба­ку­ни­на (из ро­да Ба­ку­ни­ных) с долж­но­сти ди­рек­то­ра АН, рас­тра­тив­ше­го зна­чительные де­неж­ные сред­ст­ва на Ака­де­ми­че­скую гим­на­зию, сба­лан­си­ро­вал бюд­жет АН.

Под­дер­жал ака­де­ми­ков, про­ти­вив­ших­ся на­зна­че­нию их на долж­но­сти цен­зо­ров на та­мож­нях, хо­да­тай­ст­во­вал в 1800 году пе­ред императором Пав­лом I о раз­ре­ше­нии им по­лу­чать кни­ги из-за гра­ни­цы, ми­нуя цен­зу­ру. Ини­ции­ро­вал вве­де­ние долж­но­сти ви­це-пре­зи­ден­та АН, на ко­то­рую был на­зна­чен С.Я. Ру­мов­ский (1800 год). Член Комитета для раз­ра­бот­ки ус­та­вов АН, Российской ака­де­мии и Московского университета (1802-1803 годы), под­го­то­вив­ше­го Рег­ла­мент АН 1803 года (уч­тён Рег­ла­мент АН 1801 года, со­став­лен­ный А.Л.Л.Г. фон Николаи по ука­зу Пав­ла I). Рег­ла­мент 1803 года, в ча­ст­но­сти, пре­дос­та­вил пра­во АН уве­ли­чить шта­ты; из­би­рать (вме­сто на­зна­че­ния пре­зи­ден­том АН) на ва­кант­ные мес­та ака­де­ми­ков и адъ­юнк­тов (при рав­ных дос­то­ин­ст­вах пред­поч­те­ние от­да­ва­лось российским под­дан­ным); им ста­ли при­сваи­вать чи­ны по Та­бе­ли о ран­гах (6-8-й клас­сы) и по­вы­си­ли жа­ло­ва­нье; для ака­де­ми­ков ус­та­нов­ле­ны пен­сии по вы­слу­ге лет, для вдов и си­рот ака­де­ми­ков и адъ­юнк­тов - де­неж­ные по­со­бия. АН по­лу­чи­ла пра­во са­мо­стоя­тель­но рас­сле­до­вать не­зна­чительные пре­сту­п­ле­ния сво­их слу­жа­щих.

При­об­рёл в 1788 году усадь­бу Мон­ре­по (см. в статью Вы­борг), ко­то­рой по­свя­тил по­эму «Das Landgut Monrepos in Finn­land» («Име­ние Мон­ре­по в Фин­лян­дии») (1804 год; опубликовано на немецком язяке в 1806 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге; пе­ре­во­ды на рус. яз. - 1994, 2001 годы). В усадь­бе по за­ка­зу А.Л.Л.Г. фон Николаи по­строе­ны де­ре­вян­ные уса­деб­ный дом (1798-1804 годы), фли­гель с ба­шен­ны­ми ча­са­ми (1800-1804 годы, арх. Дж.А. Мар­ти­нел­ли) и др. Ав­тор вос­по­ми­на­ний (из­да­ны час­тич­но в журнале «Ис­кус­ст­во», 1965 год, № 4), ры­цар­ских ро­ма­нов в сти­хах, ба­сен, эле­гий, эпи­грамм и пр. на нем. яз. Пе­ре­пис­ка А.Л.Л.Г. фон Николаи с графом С.Р. Во­рон­цо­вым и пись­ма А.Л.Л.Г. фон Никола гр. А.Р. Во­рон­цо­ву опуб­ли­ко­ва­ны в «Ар­хи­ве кня­зя Во­рон­цо­ва» (т. 22, 1881 год).

Сочинения:

Elegien und Briefe. Straß burg, 1760;

Verse und Prose. Basel, 1773. Bd 1–2;

Vermischte Gedichte und prosaische Schriften. B.; Stettin, 1778–1786. Bd 1–9;

Vermischte Gedichte und prosaische Schriften. B.; Stettin, 1792–1810. Bd 1–8;

Theatralische Werke. K ̈onigsberg, 1811. Bd 1–2;

Poetische Werke. W., 1817. Bd 1–4;

Име­ние Мон­ре­по в Фин­лян­дии / Изд. под­гот. М. В. Ефи­мов, Ю. И. Мошник. СПб., 2011.