НИКОЛАИ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

НИКОЛАИ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - ба­рон Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (с 1828 года так­же ба­рон Велкикого княжества Фин­лянд­ско­го), российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1873 год), почетный член Пе­тербургской АН (1881 год).

Дво­ря­нин. Внук А.Л. Ни­ко­лаи. Сын Пав­ла Ан­дре­еви­ча Ни­ко­лаи (1777-1866 годы, российского чрез­вы­чай­но­го по­слан­ни­ка и пол­но­моч­но­го ми­ни­ст­ра в Ко­пен­га­ге­не (1816-1847 годы). Окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей (1839 год).

С 1840 года слу­жил в кан­це­ля­рии но­во­рос­сий­ско­го и бес­са­раб­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра гр. М.С. Во­рон­цо­ва, с 1845 года, пос­ле на­зна­че­ния Во­рон­цо­ва на­ме­ст­ни­ком на Кав­ка­зе, - млад­ший чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при нём, со­про­во­ж­дал его в Дар­гин­ской экс­пе­ди­ции (1845 год), при взя­тии ук­ре­п­лён­но­го ау­ла Сал­ты (1847 год) и в по­хо­де в Ма­лую Чеч­ню (1848 год). С 1848 ди­рек­тор по­ход­ной кан­це­ля­рии на­ме­ст­ни­ка. С 1852 года член Со­ве­та Главного управ­ле­ния За­кав­каз­ским кра­ем (с 1859 года Со­вет на­ме­ст­ни­ка Кав­каз­ско­го) и по­пе­чи­тель Кавказского учебного ок­ру­га, уча­ст­во­вал в уст­рой­стве управ­ле­ния учеб­ной ча­стью на Кав­ка­зе, в соз­да­нии но­вых учеб­ных за­ве­де­ний, пре­об­ра­зо­ва­нии учеб­ных про­грамм с це­лью по­сте­пен­но­го урав­ни­ва­ния кавк. школ с рос­сий­ски­ми. С 1860 года начальник Управ­ле­ния сельского хозяйства и промышленности на Кав­ка­зе и за Кав­ка­зом, уча­ст­во­вал в ра­бо­тах Кавказского общества селького хозяйства, по­мес­тил в его «За­пис­ках» ряд ста­тей по во­про­сам зем­ле­де­лия. С мар­та 1861 года по­пе­чи­тель Ки­ев­ско­го учеб­но­го ок­ру­га.

То­ва­рищ министр народного про­све­ще­ния (1861/1862-1863 годы) и член Главного управ­ле­ния цен­зу­ры (1861-1862 годы), вид­ный пред­ста­ви­тель «ли­бе­раль­ных бю­ро­кра­тов», один из бли­жай­ших спод­виж­ни­ков А.В. Го­лов­ни­на , уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке уни­вер­си­тет­ско­го ус­та­ва 1863 года и ре­фор­мы народных учи­лищ 1864 года. Се­на­тор, статс-сек­ре­тарь (1863 год). Начальник Главного управ­ле­ния на­ме­ст­ни­ка Кав­каз­ско­го (1863-1864 годы) и председатель За­кав­каз­ско­го центрального комитета об уст­рой­ст­ве бы­та по­ме­щичь­их кре­сть­ян (1863-1864 годы), главный по­мощ­ник великого князя Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча, один из ру­ко­во­ди­те­лей под­го­тов­ки и про­ве­де­ния кре­сть­ян­ской ре­фор­мы в За­кав­ка­зье и су­деб­ной ре­фор­мы на Кав­ка­зе и в За­кав­каз­ском крае.

Под руководством А.П. Николаи раз­ра­бо­та­ны за­ко­но­про­ек­ты об ос­во­бо­ж­де­нии кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти в Тиф­лис­ской [ут­вер­ждён 13(25) октября 1864 года] и Ку­та­ис­ской [13(25) октябрь 1865 год] гу­бер­ни­ях, Мег­ре­лии [1(13) декабря 1866 год], а так­же «По­ло­же­ние о по­зе­мель­ном уст­рой­ст­ве го­су­дар­ст­вен­ных по­се­лян, во­дво­рён­ных на зем­лях лиц выс­ше­го му­суль­ман­ско­го со­сло­вия, а рав­но ме­ли­ков из ар­мян в гу­бер­ни­ях За­кав­каз­ских…» [14(26) мая 1870 год]. 9(21) декабря 1867 год вы­со­чай­ше ут­вер­ждён раз­ра­бо­тан­ный при бли­жай­шем уча­стии А.П. Николаи по­ря­док вве­де­ния су­деб­ных ус­та­вов 1864 года в За­кав­каз­ском крае. А.П. Николаи вос­ста­но­вил уп­разд­нён­ное по­сле его пе­ре­хо­да в Министерство народного про­све­ще­ния отдельное управ­ле­ние учеб­ной ча­стью на Кав­ка­зе (1864 год), ввёл но­вое По­ло­же­ние об уст­рой­ст­ве учеб­ной час­ти на Кав­ка­зе и за Кав­ка­зом (1867 год). Под руководством А.П. Николаи пре­об­ра­зо­ва­но управ­ле­ние медицинской ча­стью, от­крыт ряд боль­ниц, ам­бу­ла­то­рий, медицинских учеб­ных за­ве­де­ний, раз­ра­бо­тан план раз­ви­тия пу­тей со­об­ще­ния в крае, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым ве­лось строи­тель­ст­во же­лез­ных и шос­сей­ных до­рог. Со­ста­вил «От­чёт по Глав­но­му управ­ле­нию на­ме­ст­ни­ка Кав­каз­ско­го...» за 1862-1872 годы (опубликовано в 1875 году).

Член Государственного со­ве­та (с 1875 года). Почетный опе­кун по Санкт-Пе­тербургскому при­сут­ст­вию Опе­кун­ско­го со­ве­та и управ­ляю­щий Санкт-Пе­тербургским вос­пи­тательным до­мом (с 1878 года). Член Осо­бой ко­мис­сии о вве­де­нии ми­ро­вых су­деб­ных ус­та­нов­ле­ний в при­бал­тий­ских гу­бер­ни­ях (1877-1880 годы). Министр народного про­све­ще­ния [24 марта (5 апреля) 1881 год- 16(28) марта 1882 год], пы­тал­ся со­хра­нить дей­ст­вие уни­вер­си­тет­ско­го ус­та­ва 1863 года, от­ме­нил пре­дос­тав­лен­ное ми­ни­ст­ру народного про­све­ще­ния гр. Д.А. Тол­сто­му в 1879 году в свя­зи со сту­денческими вол­не­ния­ми пра­во из­да­вать ин­ст­рук­ции для ин­спек­ций университетов и др. временного пра­ви­ла, ввёл но­вые пра­ви­ла об эк­за­ме­нах на ат­те­стат зре­ло­сти для вы­пу­ск­ни­ков гим­на­зий. Вы­сту­пил про­тив мер, пред­ло­жен­ных для пре­дот­вра­ще­ния сту­денческих бес­по­ряд­ков спец. меж­ве­домств. ко­мис­си­ей под пред. И. Д. Де­ля­но­ва, и, не встре­тив под­держ­ки со сто­ро­ны имп. Алек­сан­д­ра III , вы­шел в от­став­ку. Председатель Департамента за­ко­нов Государственного со­ве­та (1884-1889 годы). Председатель Ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра ус­та­ва Опе­кун­ско­го со­ве­та и По­ло­же­ния о Ве­дом­ст­ве уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (февраль - май 1885 год). В за­пис­ке «Pia desideria» (1894 год) из­ло­жил план пре­об­ра­зо­ва­ния сис­те­мы сред­не­го об­ра­зо­ва­ния: ус­та­нов­ле­ние еди­но­го кур­са в млад­ших клас­сах всех сред­них об­ще­об­ра­зо­ват. учеб­ных за­ве­де­ний, урав­ни­ва­ние в пра­вах на по­сту­п­ле­ние в выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния вы­пу­ск­ни­ков гим­на­зий и ре­аль­ных учи­лищ, рас­ши­ре­ние кур­са ис­то­рии, гео­гра­фии и русского языка в гим­на­зи­ях за счёт со­кра­ще­ния пре­по­да­ва­ния древ­них язы­ков.

Ав­тор ста­тей по про­бле­мам народного об­ра­зо­ва­ния, выс­шей и сред­ней шко­лы в газете «Кав­каз», журнале «Мор­ской сбор­ник» и др., а так­же ме­му­ар­ных очер­ков: «Эпи­зод из ис­то­рии Кав­каз­ской вой­ны» («Рус­ская ста­ри­на», 1882 год, № 11), «К ис­то­рии по­ко­ре­ния Вос­точ­но­го Кав­ка­за» («Рус­ский ар­хив», 1889 год, № 8), «Из вос­по­ми­на­ний о мо­ей жиз­ни: Дар­гин­ский по­ход. 1845 год» (там же, 1890 год, № 6), «Из вос­по­ми­на­ний о мо­ей жиз­ни: Сал­тин­ский по­ход 1847 года» (там же, 1891 год, № 6), «Вос­по­ми­на­ния из мо­ей жиз­ни. Кре­сть­ян­ская ре­фор­ма в За­кав­каз­ском крае» (там же, 1892 год, № 5, 6, 8). Из­дал «Днев­ник ба­ро­на Л.П. Ни­ко­лаи» (журнал «Рус­ская ста­ри­на», 1877 год, № 9-11), ко­то­рый его брат вёл во вре­мя Венгерского по­хо­да 1849 года.

Сочиения

Не­сколь­ко мыс­лей по во­про­су об умень­ше­нии ско­п­ле­ния груд­ных де­тей в Вос­пи­та­тель­ном до­ме и о луч­шем со­хра­не­нии их жиз­ни. СПб., 1879.