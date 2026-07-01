НИКОЛАИ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
НИКОЛАИ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - барон Священной Римской империи (с 1828 года также барон Велкикого княжества Финляндского), российский государственный деятель, действительный тайный советник (1873 год), почетный член Петербургской АН (1881 год).
Дворянин. Внук А.Л. Николаи. Сын Павла Андреевича Николаи (1777-1866 годы, российского чрезвычайного посланника и полномочного министра в Копенгагене (1816-1847 годы). Окончил Царскосельский лицей (1839 год).
С 1840 года служил в канцелярии новороссийского и бессарабского генерал-губернатора гр. М.С. Воронцова, с 1845 года, после назначения Воронцова наместником на Кавказе, - младший чиновник особых поручений при нём, сопровождал его в Даргинской экспедиции (1845 год), при взятии укреплённого аула Салты (1847 год) и в походе в Малую Чечню (1848 год). С 1848 директор походной канцелярии наместника. С 1852 года член Совета Главного управления Закавказским краем (с 1859 года Совет наместника Кавказского) и попечитель Кавказского учебного округа, участвовал в устройстве управления учебной частью на Кавказе, в создании новых учебных заведений, преобразовании учебных программ с целью постепенного уравнивания кавк. школ с российскими. С 1860 года начальник Управления сельского хозяйства и промышленности на Кавказе и за Кавказом, участвовал в работах Кавказского общества селького хозяйства, поместил в его «Записках» ряд статей по вопросам земледелия. С марта 1861 года попечитель Киевского учебного округа.
Товарищ министр народного просвещения (1861/1862-1863 годы) и член Главного управления цензуры (1861-1862 годы), видный представитель «либеральных бюрократов», один из ближайших сподвижников А.В. Головнина, участвовал в подготовке университетского устава 1863 года и реформы народных училищ 1864 года. Сенатор, статс-секретарь (1863 год). Начальник Главного управления наместника Кавказского (1863-1864 годы) и председатель Закавказского центрального комитета об устройстве быта помещичьих крестьян (1863-1864 годы), главный помощник великого князя Михаила Николаевича, один из руководителей подготовки и проведения крестьянской реформы в Закавказье и судебной реформы на Кавказе и в Закавказском крае.
Под руководством А.П. Николаи разработаны законопроекты об освобождении крестьян от крепостной зависимости в Тифлисской [утверждён 13(25) октября 1864 года] и Кутаисской [13(25) октябрь 1865 год] губерниях, Мегрелии [1(13) декабря 1866 год], а также «Положение о поземельном устройстве государственных поселян, водворённых на землях лиц высшего мусульманского сословия, а равно меликов из армян в губерниях Закавказских…» [14(26) мая 1870 год]. 9(21) декабря 1867 год высочайше утверждён разработанный при ближайшем участии А.П. Николаи порядок введения судебных уставов 1864 года в Закавказском крае. А.П. Николаи восстановил упразднённое после его перехода в Министерство народного просвещения отдельное управление учебной частью на Кавказе (1864 год), ввёл новое Положение об устройстве учебной части на Кавказе и за Кавказом (1867 год). Под руководством А.П. Николаи преобразовано управление медицинской частью, открыт ряд больниц, амбулаторий, медицинских учебных заведений, разработан план развития путей сообщения в крае, в соответствии с которым велось строительство железных и шоссейных дорог. Составил «Отчёт по Главному управлению наместника Кавказского...» за 1862-1872 годы (опубликовано в 1875 году).
Член Государственного совета (с 1875 года). Почетный опекун по Санкт-Петербургскому присутствию Опекунского совета и управляющий Санкт-Петербургским воспитательным домом (с 1878 года). Член Особой комиссии о введении мировых судебных установлений в прибалтийских губерниях (1877-1880 годы). Министр народного просвещения [24 марта (5 апреля) 1881 год- 16(28) марта 1882 год], пытался сохранить действие университетского устава 1863 года, отменил предоставленное министру народного просвещения гр. Д.А. Толстому в 1879 году в связи со студенческими волнениями право издавать инструкции для инспекций университетов и др. временного правила, ввёл новые правила об экзаменах на аттестат зрелости для выпускников гимназий. Выступил против мер, предложенных для предотвращения студенческих беспорядков спец. межведомств. комиссией под пред. И. Д. Делянова, и, не встретив поддержки со стороны имп. Александра III, вышел в отставку. Председатель Департамента законов Государственного совета (1884-1889 годы). Председатель Комиссии для пересмотра устава Опекунского совета и Положения о Ведомстве учреждений императрицы Марии (февраль - май 1885 год). В записке «Pia desideria» (1894 год) изложил план преобразования системы среднего образования: установление единого курса в младших классах всех средних общеобразоват. учебных заведений, уравнивание в правах на поступление в высшие учебные заведения выпускников гимназий и реальных училищ, расширение курса истории, географии и русского языка в гимназиях за счёт сокращения преподавания древних языков.
Автор статей по проблемам народного образования, высшей и средней школы в газете «Кавказ», журнале «Морской сборник» и др., а также мемуарных очерков: «Эпизод из истории Кавказской войны» («Русская старина», 1882 год, № 11), «К истории покорения Восточного Кавказа» («Русский архив», 1889 год, № 8), «Из воспоминаний о моей жизни: Даргинский поход. 1845 год» (там же, 1890 год, № 6), «Из воспоминаний о моей жизни: Салтинский поход 1847 года» (там же, 1891 год, № 6), «Воспоминания из моей жизни. Крестьянская реформа в Закавказском крае» (там же, 1892 год, № 5, 6, 8). Издал «Дневник барона Л.П. Николаи» (журнал «Русская старина», 1877 год, № 9-11), который его брат вёл во время Венгерского похода 1849 года.
Сочиения
Несколько мыслей по вопросу об уменьшении скопления грудных детей в Воспитательном доме и о лучшем сохранении их жизни. СПб., 1879.