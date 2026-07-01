НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕСАНТ 1944 ГОДА
НИКОЛА́ЕВСКИЙ ДЕСА́НТ 1944 ГОДА - морской десант, высаженный в тыл противника в ходе Одесской операции 1944 года 3-го Украинского фронта(командующий - генерал армии Р.Я. Малиновский) для содействия войскам 28-й общевойсковой армии (генерал-лейтинант А.А. Гречкин) в освобождении г. Николаев (Украина).
В ночь на 26 марта десантный отряд (55 морских пехотинцев 384-го отдельного батальона морской пехоты, 10 сапёров 57-го отдельного инжинерно-сапёрного батальона, 2 связиста 28-й армии и проводник из местных рыбаков) под командованием старшего лейт. К.Ф. Ольшанского вышел на 7 рыбачьих лодках из с. Богоявленское (Октябрьское) и скрытно высадился в торговом порту.
Захватив несколько зданий, десантники организовали круговую оборону. Для уничтожения десанта противник привлёк часть сил с фронта, подтянул артиллерию, 6-ствольные миномёты, использовал огнемёты и танки. За 2 суток десантники отразили 18 атак, уничтожили св. 700 герм. солдат и офицеров, 2 танка, 4 орудия.
В критический момент командир отряда вызвал на себя огонь своей артиллерии. Оставшиеся в живых удерживали занятые позиции до подхода в порт советских войск (28 марта).
Все морские пехотинцы (бóльшая часть посмертно) в апреле 1945 года удостоены звания Героя Советского Союза, проводнику А.И. Андрееву звание Героя Советского Союза присвоено в 1965 году.
В Николаеве в честь героев-десантников воздвигнут памятник, а одна из улиц названа улицей К.Ф. Ольшанского.