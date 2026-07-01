НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕСАНТ 1944 ГОДА

НИКОЛА́ЕВСКИЙ ДЕСА́НТ 1944 ГОДА - мор­ской де­сант, вы­са­жен­ный в тыл про­тив­ни­ка в хо­де Одес­ской опе­ра­ции 1944 года 3-го Украинского фрон­та(ко­мандующий - генерал ар­мии Р.Я. Ма­ли­нов­ский ) для со­дей­ст­вия вой­скам 28-й об­ще­вой­ско­вой ар­мии (генерал-лейтинант А.А. Греч­кин) в ос­во­бо­ж­де­нии г. Ни­ко­ла­ев (Ук­раи­на).

В ночь на 26 мар­та де­сант­ный от­ряд (55 морских пе­хо­тин­цев 384-го отдельного ба­таль­о­на морской пе­хо­ты, 10 са­пё­ров 57-го отдельного инжинерно-са­пёр­но­го ба­таль­о­на, 2 свя­зи­ста 28-й ар­мии и про­вод­ник из ме­ст­ных ры­ба­ков) под ко­мандованием стар­ше­го лейт. К.Ф. Оль­шан­ско­го вы­шел на 7 ры­бачь­их лод­ках из с. Бо­го­яв­лен­ское (Ок­тябрь­ское) и скрыт­но вы­са­дил­ся в тор­го­вом пор­ту.

За­хва­тив несколько зда­ний, де­сант­ни­ки ор­га­ни­зо­ва­ли кру­го­вую обо­ро­ну. Для унич­то­же­ния де­сан­та про­тив­ник при­влёк часть сил с фрон­та, под­тя­нул ар­тил­ле­рию, 6-стволь­ные ми­но­мё­ты, ис­поль­зо­вал ог­не­мё­ты и тан­ки. За 2 су­ток де­сант­ни­ки от­ра­зи­ли 18 атак, унич­то­жи­ли св. 700 герм. сол­дат и офи­це­ров, 2 тан­ка, 4 ору­дия.

В кри­тический мо­мент ко­ман­дир от­ря­да вы­звал на се­бя огонь сво­ей ар­тил­ле­рии . Ос­тав­шие­ся в жи­вых удер­жи­ва­ли за­ня­тые по­зи­ции до под­хо­да в порт советских войск (28 мар­та).

Все морские пе­хо­тин­цы (бóльшая часть по­смерт­но) в апреле 1945 года удо­стое­ны зва­ния Ге­роя Советского Сою­за , про­вод­ни­ку А.И. Ан­д­рее­ву зва­ние Ге­роя Советского Сою­за при­свое­но в 1965 году.

В Ни­ко­лае­ве в честь ге­ро­ев-де­сант­ни­ков воз­двиг­нут па­мят­ник, а одна из улиц на­зва­на ули­цей К.Ф. Оль­шан­ско­го.

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