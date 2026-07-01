НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕСАНТ

Составная часть Одесской операции (1944).

В рамках наступления на Одессу перед силами 3-го Украинского фронта и Черноморского флота встала задача освободить от немцев г. Николаев. Этому мешало наличие на подступах к городу с востока хорошо укрепленных оборонительных рубежей. Командованием было принято решение высадить в порту Николаева тактический десант, которому, с одной стороны, предстояло отвлечь от основной линии обороны часть сил врага, дезорганизовав его тыл, а с другой заблокировать порт и не допустить вывоза водным путем войск противника и городского имущества. В состав десанта вошли 55 морских пехотинцев под командованием старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского из 384-го отдельного батальона морской пехоты. Традиционно считается, что им также были даны в усиление 12 красноармейцев (саперов и связистов), однако вплоть до настоящего времени не удается восстановить все их имена и реконструировать их роль в боевых действиях. Взяв в проводники рыбака из местных жителей, десантники на семи рыбацких лодках 26 марта 1944 г. добрались по Южному Бугу до Торгового порта в Николаеве, где закрепились в нескольких зданиях, держа в зоне обстрела железнодорожные пути и шоссейную дорогу. Обнаружив десант, немцы предприняли против него 18 атак в течение двух дней. Всего противником были задействованы три батальона при поддержке нескольких средних танков, 75-миллиметровых орудий и шестиствольных минометов. Несмотря на численное превосходство и активное применение огнеметов и дымовых шашек, немцы потеряли ок. 700 человек. Ощутимой поддержкой десантникам стали три артиллерийских обстрела и два авиационных налета, осуществленных советской стороной, однако в итоге радиосвязь с отрядом Ольшанского была потеряна. Не удалось высадить в порт и 100 человек подкрепления. Потеряв большинство бойцов, включая командира (в живых остались только 12 морских пехотинцев), десант выполнил свою задачу. Противник был вынужден прекратить безрезультатные атаки против десантников и в ночь на 28 марта 1944 г. предпринял попытку покинуть город по суше, но был нейтрализован подошедшими основными силами 3-го Украинского фронта.

Исторические источники:

Meдведев Н. Я. Нас было 68. (Воспоминания). М., 1966.

Автор статьи: Асташин Н. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015