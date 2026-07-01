НИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
НИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи и УССР, в Новороссии.
Впервые образована указом императора Александра I от 8(20) октября 1802 года.
Делилась на уезды: Елисаветградский, Ольвиопольский, Тираспольский и Херсонский. Центр - г. Николаев. Площадь свыше 73,3 тыс. км2. Указом императора Александра I от 15(27) мая 1803 года губернский центр перенесён в г. Херсон, Николаевская губерния преобразована в Херсонскую губернию.
Вновь образована 25 декабря 1920 года постановлением Всеукраинского ревкома в результате переименования Херсонской губернии. Центр - г. Николаев. Делилась на уезды: Днепровский, Елисаветградский, Николаевский и Херсонский.
Постановлением Всеукраинского ЦИК от 21 октября 1922 года вошла в состав Одесской губернии УССР.