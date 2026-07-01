НИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи и УССР, в Новороссии .

Впер­вые об­ра­зо­ва­на ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 8(20) октября 1802 года.

Де­ли­лась на уез­ды: Ели­са­вет­град­ский, Оль­вио­поль­ский, Ти­рас­поль­ский и Хер­сон­ский. Центр - г. Ни­ко­ла­ев. Пло­щадь свыше 73,3 тыс. км2. Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 15(27) мая 1803 года гу­берн­ский центр пе­ре­не­сён в г. Хер­сон, Николаевская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Хер­сон­скую гу­бер­нию.

Вновь об­ра­зо­ва­на 25 декабря 1920 года по­ста­нов­ле­ни­ем Все­ук­ра­ин­ско­го рев­ко­ма в ре­зуль­та­те пе­ре­име­но­ва­ния Хер­сон­ской губернии. Центр - г. Ни­ко­ла­ев. Де­ли­лась на уез­ды: Днеп­ров­ский, Ели­са­вет­град­ский, Ни­ко­ла­ев­ский и Хер­сон­ский.

По­ста­нов­ле­ни­ем Все­ук­ра­ин­ско­го ЦИК от 21 октября 1922 года во­шла в со­став Одес­ской губернии УССР.

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