НИКОЛАЕВСК
Н ИКОЛАЕВСК - город в России, в северно-восточной части Волгоградской области, центр Николаевского района.
Население 14,8 тыс. человек (2012 год). Расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища (на р. Волга). Ближайшая железнодорожная станция - в г. Камышин (на правом берегу Волги; связан с Николаевском паромной переправой).
Основан в 1747 году как хутор Дмитриев напротив г. Дмитриевск (с 1780 года Камышин) харьковскими и полтавскими чумаками (торговцами) сразу после начала санкционированной императрицей Елизаветой Петровной добычи соли на оз. Эльтон (снабжали 16 губерний). Выгодное расположение на «чумацком» тракте (действовал в 1747-1862 годы) привело к быстрому развитию хутора. С 1763 года торговая слобода Никольская (с 1894 года Николаевская). Волостной центр Камышинского уезда Астраханской губернии (1802-1835 годы), Царёвского уезда Саратовской губернии (1835-1850 годы), Астраханской губернии (1850-1919 годы). После 1863 года, когда главным местом добычи соли стало более дешёвое Баскунчакское месторождение, Никольская слобода постепенно превратилась в крупный центр торговли сельско-хозяйствнной продукцией; ежегодно здесь проводились три ярмарки. К началу XX века слобода стала вторым по численности населения (св. 20 тыс. человек) после Астрахани населённым пунктом Астраханской губернии.
В годы Гражданской войны 1917-1922 годы окрестности слободы стали одним из центров антибольшевистских выступлений в Заволжье (продолжались до 1923 года). В 1919 году (окончательно утверждён в 1921 году) - 1928 год уездный центр Царицынской губернии (с 1925 года Сталинградская губ.). В 1921-1925 годы город Николаевск, с 1925 года село.
Районный центр Сталинградского округа Нижневолжского края (1928-1930 годы), Нижневолжского края (1930-1934 годы), Сталинградского края (1934-1936 годы), с 1936 года Сталинградской (с 1961 года Волгоградской) области. С 1936 года рабочий пос. Николаевский. Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, здесь формировалась и пополнялась 13-я гвардия стрелковая дивизия. В 1956-1960 годы из-за попадания в зону затопления при строительстве Волжской ГЭС перенесён на 9 км ниже по течению Волги. Вновь получил статус города в 1967 году. Быстро развивался с 1974 года, став организационным центром строительства Заволжской оросительной системы.
Свято-Троицкая церковь с высокой шатровой колокольней (2001-2011 годы), кладбищенская часовня. Музей краеведения «Земля - Космос» (основан в 1986 году, открыт в 1990 году; одна из экспозиций посвящена местному уроженцу лётчику-космонавту Ю.В. Малышеву), дом-музей М.А. Шолохова (2004 годы).
Николаевск - центр сельско-хозяйственного района (выращивают пшеницу, рожь, семенные кукурузу и картофель; разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, домашнюю птицу). Предприятия по переработке местного сельско-хозяйственного сырья, в т. ч. маслодельный комбинат. Мебельная фабрика и др.