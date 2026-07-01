НИКОЛАЕВСК

Н ИКОЛАЕВСК - го­род в Рос­сии, в северно-восточной час­ти Вол­го­град­ской области, центр Ни­ко­ла­ев­ско­го района.

Население 14,8 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу Вол­го­град­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (на р. Вол­га). Бли­жай­шая железнодорожная стан­ция - в г. Ка­мы­шин (на пра­вом бе­ре­гу Вол­ги; свя­зан с Николаевском па­ром­ной пе­ре­пра­вой).

Ос­но­ван в 1747 году как ху­тор Дмит­ри­ев на­про­тив г. Дмит­ри­евск (с 1780 года Ка­мы­шин) харь­ков­ски­ми и пол­тав­ски­ми чу­ма­ка­ми (тор­гов­ца­ми) сра­зу по­сле на­ча­ла санк­цио­ни­ро­ван­ной императрицей Ели­за­ве­той Пет­ров­ной до­бы­чи со­ли на оз. Эль­тон (снаб­жа­ли 16 гу­бер­ний). Вы­год­ное рас­по­ло­же­ние на «чу­мац­ком» трак­те (дей­ст­во­вал в 1747-1862 годы) при­ве­ло к бы­ст­ро­му раз­ви­тию ху­то­ра. С 1763 года тор­го­вая сло­бо­да Ни­коль­ская (с 1894 года Ни­ко­ла­ев­ская). Во­ло­ст­ной центр Ка­мы­шин­ско­го уезда Ас­т­ра­хан­ской губернии (1802-1835 годы), Ца­рёв­ско­го уезда Са­ра­тов­ской губернии (1835-1850 годы), Ас­т­ра­хан­ской губернии (1850-1919 годы). По­сле 1863 года, ко­гда главным ме­стом до­бы­чи со­ли ста­ло бо­лее де­шё­вое Бас­кун­чак­ское ме­сто­ро­ж­де­ние, Ни­коль­ская сло­бо­да по­сте­пен­но пре­вра­ти­лась в круп­ный центр тор­гов­ли сельско-хозяйствнной про­дук­ци­ей; еже­год­но здесь про­во­ди­лись три яр­мар­ки. К началу XX века сло­бо­да ста­ла вто­рым по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (св. 20 тыс. человек) по­сле Ас­т­ра­ха­ни на­се­лён­ным пунк­том Ас­т­ра­хан­ской губернии.

В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годы ок­ре­ст­но­сти сло­бо­ды ста­ли од­ним из цен­тров ан­ти­боль­ше­ви­ст­ских вы­сту­п­ле­ний в За­вол­жье (про­дол­жа­лись до 1923 года). В 1919 году (окон­ча­тель­но ут­вер­ждён в 1921 году) - 1928 год уезд­ный центр Ца­ри­цын­ской гу­бер­нии (с 1925 года Ста­лин­град­ская губ.). В 1921-1925 годы го­род Николаевск, с 1925 года се­ло.

Рай­он­ный центр Ста­лин­град­ско­го округа Ниж­не­волж­ско­го края (1928-1930 годы), Нижневолжского края (1930-1934 годы), Ста­лин­град­ско­го края (1934-1936 годы), с 1936 года Ста­лин­град­ской (с 1961 года Вол­го­град­ской) области. С 1936 года ра­бо­чий пос. Ни­ко­ла­ев­ский. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, в 1942 году, здесь фор­ми­ро­ва­лась и по­пол­ня­лась 13-я гвардия стрел­ко­вая ди­ви­зия. В 1956-1960 годы из-за по­па­да­ния в зо­ну за­то­п­ле­ния при строи­тель­ст­ве Волж­ской ГЭС пе­ре­не­сён на 9 км ни­же по те­че­нию Вол­ги. Вновь по­лу­чил ста­тус го­ро­да в 1967 году. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся с 1974 года, став ор­га­ни­зационным цен­тром строи­тель­ст­ва За­волж­ской оро­си­тель­ной сис­те­мы.

Свя­то-Тро­иц­кая церковь с вы­со­кой шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (2001-2011 годы), клад­би­щен­ская ча­сов­ня. Му­зей крае­ве­де­ния «Зем­ля - Кос­мос» (ос­но­ван в 1986 году, от­крыт в 1990 году; од­на из экс­по­зи­ций по­свя­ще­на ме­ст­но­му уро­жен­цу лёт­чи­ку-кос­мо­нав­ту Ю.В. Ма­лы­ше­ву ), дом-му­зей М.А. Шо­ло­хо­ва (2004 годы).

Николаевск - центр сельско-хозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ют пше­ни­цу, рожь, се­мен­ные ку­ку­ру­зу и кар­то­фель; раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот, сви­ней, овец, до­маш­нюю пти­цу). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельско-хозяйственного сы­рья, в т. ч. мас­ло­дель­ный ком­би­нат. Ме­бель­ная фаб­ри­ка и др.

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