НИКОЛАЕВА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА

Родилась 18.06.1953 г. Поступила в Куйбышевский университет на исторический факультет, а с третьего курса по программе поощрения лучших студентов перевелась в Ленинградский университет им. А.А. Жданова (ЛГУ), который окончила в 1977 г.

Кандидатская диссертация : Американский консерватизм последней трети XIX в. (ЛГУ, 1982).

В 1981 г. вернулась в Самару и с этого времени преподаёт на историческом факультете Самарском государственном университете.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории исторического факультета Самарского государственного университета.

Учитель Б.Д. Козенко (известный учёный-американист, профессор).

Область интересов : Общественная мысль, литература и культура США второй половины XIX – первой половины XX вв.

Сочинения: Николаева, С.М. «Новый курс»: взгляд интеллектуалов // Новый курс Ф. Рузвельта: значение для России и США (материалы научной конференции, г. Москва 31 октября – 2 ноября 1995). – М., 1996.

Николаева, С.М. Американские интеллектуалы-литераторы 20-х – 30-х годов XX века о Европе и европейской культуре // История и историография зарубежного мира в лицах. Вып. V. Самара, 2001.

Николаева, С.М. Журнал ”American Literary History” и некоторые проблемы американской общественной жизни // История и историография зарубежного мира в лицах. Вып. VI. Самара, 2003.

Николаева, С.М. Американские писатели и первая мировая война // Война и общество (к 90-летию начала Первой мировой войны) Материалы межвузовской научной конференции. Самара, 10-11 декабря 2004 г. Самара, 2004.

Николаева, С.М. Программа курса историографии новой и современной истории стран Европы и Америки / С.М. Николаева, Б.Д. Козенко, Г.М. Садовая и др. – Самара, 2004.

Николаева, С.М. Мировая художественная культура XVII-XX вв. Программа курса / С.М. Николаева, Г.М. Садовая. – Самара, 2005.

Николаева, С.М. Новая история. Часть II (1814-1914 гг.). Программа курса. – Самара, 2006.