НИКОЛАЕВА НАТАЛИЯ ИЛЬИНИЧНА

Родилась в 1955 г. Окончила Саратовский государственный университет в 1978 г.

Кандидатская диссертация : Формирование мифологизированного образа США в советском обществе в первые годы «Холодной войны» (1945-1950 годы) (Саратов, 2001).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры гостинично-туристического бизнеса и сервиса факультета экономики и права Саратовского государственного социально-экономического университета. Член Российского общества интеллектуальной истории.

Область интересов : История взаимоотношений СССР и США в XX веке, диалог культур.

Сочинения: Идеологическая кампания в СССР в конце 1940-х годов (в центре и на местах) // КЛИО. Санкт-Петербург. 2002 . № 3;

Антиамериканизм в советском обществе в первые годы холодной войн // Межкультурный диалог в историческом контексте. М., 2003;

Кампания против «безродных космополитов»: поиск внутренних и внешних врагов // Человек и власть в современной России: Межвуз. науч. сб. Вып. 5. Саратов, 2003;

Корейская война и антиамериканская пропаганда в СССР (по страницам периодической печати) // Военно-исторические исследований в Поволжье: Сб. науч. тр. Саратов, 2003. Вып.5.

Искусство против "железного занавеса" (Первые гастроли американских артистов в истории "холодной войны") // Новейшая история Отечества XX-XXI вв.: Сб. науч.тр. Саратов, 2009. Вып. 3. - 0,5 п.л.

Россия глазами американцев (конец XIX-начало XIX века) // Человек и власть в современной России: Саратов: СГСЭУ, 2009. Вып. 11. - 0,5 п.л.

Период "оттепели" в советско-американских отношениях // Человек и власть в современной России: Саратов: СГСЭУ, 2009. Вып. 11. - 0,5 п.л.

Американская культура в советской антиамериканской пропаганде начального периода холодной войны // Культурное пространство города: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Наука, 2010. - 0,5 п.л.