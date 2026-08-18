НИКОЛАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Родилась 1945 г. Окончила химический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) в 1966 г. и исторический факультет ЛГУ (кафедра археологии) в 1974 г.

Кандидатская диссертация : Кубано-Терское междуречье в эпоху ранней и средней бронзы (выделение и периодизация кубано-терской культуры) (ЛГУ, 1987).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета.

Область интересов : Археология; индоевропейская праистория; библеистика; история древнего Переднего Востока III–I тыс. до н.э.; лингвистика; мифология; этногенез.

Сочинения: Николаева Н.А. Древнеевропейцы II тыс. до н.э. в Восточной Европе (механизм формирования раннекатакомбного горизонта) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2009. № 1 с.153-161;

Николаева Н.А. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В АРХЕОЛОГИИ, КАЛИБРОВАННЫЕ ДАТЫ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ МАЙКОПСКОЙ ПРОБЛЕМЫ // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2009. № 1 с.162-173;

Николаева Н.А. О КУЛЬТЕ ВЕЛИКОЙ БОГИНИ В РЕЛИГИИ ИНДОИРАНЦЕВ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2010. № 1 с.98-106;

Николаева Н.А. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И КАВКАЗ: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В СЕРЕДИНЕ III ТЫС. ДО Н. Э. (ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ «КОНЕГОЛОВЫХ» СКИПЕТРОВ) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2011. № 1 с.99-109;

Николаева Н.А. КУБАНО -ТЕРСКАЯ КУЛЬТУРА : ХРОНОЛОГИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2012. № 1 с.22-28;