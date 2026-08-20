НИКОЛАЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

Родилась 13.01.1955. Окончила исторический факультет Томского гос. ун-та в 1977 г.

Кандидатская диссертация : Проблема социальной революции в современной американской «психоистории» (Томск, 1984).

Докторская диссертация : «Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных концепций бессознательного» (Томск, 2006)

Доктор исторических наук, профессор . Работала в Томском государственном университете. Являлась членом Российского общества интеллектуальной истории. Руководила общегородским межвузовским семинаром «Методологический синтез: теория и практика конкретных исследований».

Учителя : Могильницкий Б.Г.

Область интересов : Историография, источниковедение, методология истории.

Сочинения: «Возрождение нарратива»: о новейшей тенденции в развитии буржуазной исторической мысли // Новая и новейшая история. 1987. № 3 (в соавт.);

К новому пониманию человека в истории / Под ред. Б.Г. Могильницкого. Томск, 1994 (в соавт.);

Проблематика ментальности традиционных обществ и современная зап. историография. Личность и власть: поиски методологии исследования // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск. 1999. Вып. 25;

Историческая наука и историческое сознание. Томск. 2000 (в соавт.);

Французская гендерная идентичность в историко-культурном интерьере: истоки и особенности // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М., 2002. № 4.