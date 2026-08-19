НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - марийский дра­ма­тург, заслуженый де­ятель ис­кусств Марийской АССР (1946 год), народный пи­сатель Марийской АССР (1958 год).

Учил­ся в Московском пе­да­го­гическом институте им. А.С. Буб­нова (1931-1933 годы), Марийском пе­да­го­гическом институте им. Н.К. Круп­ской (1934-1936 годы). В 1942-1947, 1951-1958 годы начальник Глав­ли­та Марийской АССР, в 1947-1951 годы начальник Управ­ле­ния по де­лам ис­кусств Марийской АССР. В 1958-1968 годы председатель СП Марийской АССР. В 1959-1971 годы член Пре­зи­диу­ма ВС Марийской АССР.

Де­бю­ти­ро­вал дра­мой «Бе­лая моль» («Ош ко­гарш», 1930 год) о клас­со­вой борь­бе в марийской де­рев­не пе­рио­да Гражданской вой­ны 1917-1922 годов. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность при­нес­ла музыкальная ко­ме­дия «Са­ли­ка» (пост. 1938 год; русский перевод 1951 год; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 2010 году), об­ра­щён­ная к со­бы­ти­ям до­ре­во­лю­ци­он­но­го про­шло­го.

Ав­тор пьес: «Во­ды те­кут» («Вÿдшö йо­га», 1940 год) о ре­волюционном дви­же­нии сре­ди волж­ских ма­ри в 1905-1907 годы; «Но­вые пло­ды» («У сас­ка», 1941 год, русский перевод 1952 год) о пер­вых кол­хо­зах; «Де­вуш­ка в ши­не­ли» («Ши­не­лян ÿдыр», 1942 год, русский перевод 1942 год), «Ак­парс» (1946 год) о ге­рое марийского фольк­ло­ра ; «Зем­ля цве­тёт» («Млан­де пе­ле­деш», 1951 год, русский перевод 1951 год) из кол­хоз­ной жиз­ни; «Боль­шая вол­на» («Ку­гу тол­кын», 1960 год, рус. пер. 1967 год) о ре­во­люционных со­бы­ти­ях 1917-1918 годов в По­вол­жье, и др.

В пье­сах С.Н. Николаева ис­поль­зо­ван бо­га­тый эт­но­гра­фический ма­те­ри­ал, соз­да­ны са­мо­быт­ные народные ха­рак­те­ры. Сре­ди других со­чи­не­ний: по­весть «В Илет­ском бо­ру» («Эл­нет пÿнчерыште», 1958 год), ме­муа­ры «Го­ды твор­че­ских по­ис­ков» («Илы­шем да сыл­ны­мут кор­нем», 1978 год), в ко­то­рых вос­по­ми­на­ния со­че­та­ют­ся с раз­мыш­ле­ния­ми о важ­ней­ших эта­пах раз­ви­тия нац. дра­ма­тур­гии и те­ат­ра.

Государственная премия Марийской АССР (1980 год).

Сочинения:

Пье­сы. Йош­кар-Ола, 1952; Ко­мис­са­ры: Пье­сы. М., 1981.