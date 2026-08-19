НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - марийский драматург, заслуженый деятель искусств Марийской АССР (1946 год), народный писатель Марийской АССР (1958 год).
Учился в Московском педагогическом институте им. А.С. Бубнова (1931-1933 годы), Марийском педагогическом институте им. Н.К. Крупской (1934-1936 годы). В 1942-1947, 1951-1958 годы начальник Главлита Марийской АССР, в 1947-1951 годы начальник Управления по делам искусств Марийской АССР. В 1958-1968 годы председатель СП Марийской АССР. В 1959-1971 годы член Президиума ВС Марийской АССР.
Дебютировал драмой «Белая моль» («Ош когарш», 1930 год) о классовой борьбе в марийской деревне периода Гражданской войны 1917-1922 годов. Широкую популярность принесла музыкальная комедия «Салика» (пост. 1938 год; русский перевод 1951 год; экранизирована в 2010 году), обращённая к событиям дореволюционного прошлого.
Автор пьес: «Воды текут» («Вÿдшö йога», 1940 год) о революционном движении среди волжских мари в 1905-1907 годы; «Новые плоды» («У саска», 1941 год, русский перевод 1952 год) о первых колхозах; «Девушка в шинели» («Шинелян ÿдыр», 1942 год, русский перевод 1942 год), «Акпарс» (1946 год) о герое марийского фольклора; «Земля цветёт» («Мланде пеледеш», 1951 год, русский перевод 1951 год) из колхозной жизни; «Большая волна» («Кугу толкын», 1960 год, рус. пер. 1967 год) о революционных событиях 1917-1918 годов в Поволжье, и др.
В пьесах С.Н. Николаева использован богатый этнографический материал, созданы самобытные народные характеры. Среди других сочинений: повесть «В Илетском бору» («Элнет пÿнчерыште», 1958 год), мемуары «Годы творческих поисков» («Илышем да сылнымут корнем», 1978 год), в которых воспоминания сочетаются с размышлениями о важнейших этапах развития нац. драматургии и театра.
Государственная премия Марийской АССР (1980 год).
Сочинения:
Пьесы. Йошкар-Ола, 1952; Комиссары: Пьесы. М., 1981.