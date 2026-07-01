НИКОЛАЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

НИКОЛАЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ - российский пиа­нист, ком­по­зи­тор и пе­да­гог, народный артист РСФСР (1938 год).

Окон­чил Ки­ев­ское музыкальное училище по клас­су фортепиано В.В. Пу­халь­ско­го (1897 год), Московскую кон­сер­ва­то­рию по клас­сам фортепиано В.И. Са­фо­но­ва (1900 год) и ком­по­зи­ции M.М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва (1902 год).

Вы­сту­пал как пиа­нист в московском Круж­ке лю­би­те­лей русской му­зы­ки Кер­зи­ных и на «Му­зы­каль­ных вы­став­ках» (бес­плат­ные кон­цер­ты в за­ле Си­но­даль­но­го училища цер­ков­но­го пе­ния), на пе­тербургских Ве­че­рах современной му­зы­ки и др.

Од­ним из пер­вых про­па­ган­ди­ро­вал твор­че­ст­во С.С. Про­кофь­е­ва и Н.К. Мет­не­ра. Как ком­по­зи­тор про­дол­жал тра­ди­ции русской ро­ман­тической шко­лы конца XIX века; его ин­ст­ру­мен­таль­ные и во­каль­ные со­чи­не­ния (со­на­та для фортепиано и скрип­ки, 2 струн­ных квар­те­та и др.) от­ли­ча­ют­ся яс­ной ме­ло­ди­кой, раз­ра­бо­тан­ной фак­ту­рой.

В 1904-1906 годы пре­по­да­вал в Музыкально-дра­ма­тическом училище Московского фи­лар­мо­нического общества, в 1906-1909 годы - в Народной консервтории в Мо­ск­ве. В 1909-1942 годы вёл клас­сы фортепиано и (с 1923 года) ком­по­зи­ции в Санкт-Пе­тербургской (Пет­роградской, Ле­нинградской) кон­сер­ва­то­рии (профессор с 1912 года). Бо­лее все­го про­сла­вил­ся как фортепианый пе­да­гог.

Сре­ди уче­ни­ков по клас­су фортепиано (все­го свыше 150) - Д.Д. Шос­та­ко­вич, В.В. Соф­ро­ниц­кий, М.В. Юди­на, Н.Е. Пе­рель­ман, С.И. Сав­шин­ский, по клас­су ком­по­зи­ции - В.М. Де­ше­вов , Г.Н. По­пов, А.А. Крейн.

Сочинения:

Из бе­сед с уче­ни­ка­ми // Вы­даю­щие­ся пиа­ни­сты-пе­да­го­ги о фор­те­пи­ан­ном ис­кус­ст­ве. М.; Л., 1966;

Из вос­по­ми­на­ний // Вос­по­ми­на­ния о Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. М., 1966.