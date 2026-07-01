НИКОЛАЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
НИКОЛАЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ - российский пианист, композитор и педагог, народный артист РСФСР (1938 год).
Окончил Киевское музыкальное училище по классу фортепиано В.В. Пухальского (1897 год), Московскую консерваторию по классам фортепиано В.И. Сафонова (1900 год) и композиции M.М. Ипполитова-Иванова (1902 год).
Выступал как пианист в московском Кружке любителей русской музыки Керзиных и на «Музыкальных выставках» (бесплатные концерты в зале Синодального училища церковного пения), на петербургских Вечерах современной музыки и др.
Одним из первых пропагандировал творчество С.С. Прокофьева и Н.К. Метнера. Как композитор продолжал традиции русской романтической школы конца XIX века; его инструментальные и вокальные сочинения (соната для фортепиано и скрипки, 2 струнных квартета и др.) отличаются ясной мелодикой, разработанной фактурой.
В 1904-1906 годы преподавал в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества, в 1906-1909 годы - в Народной консервтории в Москве. В 1909-1942 годы вёл классы фортепиано и (с 1923 года) композиции в Санкт-Петербургской (Петроградской, Ленинградской) консерватории (профессор с 1912 года). Более всего прославился как фортепианый педагог.
Среди учеников по классу фортепиано (всего свыше 150) - Д.Д. Шостакович, В.В. Софроницкий, М.В. Юдина, Н.Е. Перельман, С.И. Савшинский, по классу композиции - В.М. Дешевов, Г.Н. Попов, А.А. Крейн.
Сочинения:
Из бесед с учениками // Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М.; Л., 1966;
Из воспоминаний // Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966.