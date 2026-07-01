НИКОЛАЕВ АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ

НИКОЛАЕВ АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ - лёт­чик-кос­мо­навт СССР , генерал-майор авиа­ции (1970 год), два­ж­ды Ге­рой Совесткого Сою­за (1962, 1970 годы), заслуженный мас­тер спор­та СССР (1962 год).

Муж В.В. Те­реш­ко­вой (1963-1982 годы).

В 1947 году окон­чил Ма­ри­ин­ско-По­сад­ский ле­со­тех­нический тех­ни­кум, до 1950 года ра­бо­тал мас­те­ром на за­го­тов­ке ле­са в Ка­ре­лии. По­сле окон­ча­ния Фрун­зен­ско­го во­енного авиационного училища (1954 год) слу­жил лёт­чи­ком-ис­тре­би­те­лем.

В 1960 году за­чис­лен в от­ряд кос­мо­нав­тов. В 1968 году окон­чил Во­енно-воздушную инжинерную ака­де­мию им. Н.Е. Жу­ков­ско­го.

Пер­вый по­лёт со­вер­шил 11-15 августа 1962 года на КК «Вос­ток-3». С 12 августа этот по­лёт про­хо­дил од­но­вре­мен­но с по­лё­том КК «Вос­ток-4», пи­ло­ти­руе­мо­го П.Р. По­по­ви­чем. Ме­ж­ду ко­раб­ля­ми бы­ла ус­та­нов­ле­на дву­сто­рон­няя связь, с КК впер­вые ве­лись ши­ро­ко­ве­ща­тель­ные ТВ-пе­ре­да­чи. По­лёт про­дол­жал­ся 3 сут 22 ч 22 мин (сов­мест­ный по­лёт - 70 ч 23 мин). 1-19 июня 1970 года со­вер­шил вто­рой по­лёт в ка­че­ст­ве ко­ман­ди­ра КК «Со­юз-9». Дли­тель­ность по­лё­та со­ста­ви­ла 17 сут 16 ч 59 мин.

Государственная премия СССР (1981 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1962 год), Зо­ло­той ме­да­лью им. К.Э. Ци­ол­ков­ско­го АН СССР, Зо­ло­той ме­да­лью им. Ю.А. Га­га­ри­на Ме­ж­ду­народной авиационной фе­де­ра­ции. Име­нем А.Г. Николаева на­зван кра­тер на Лу­не.