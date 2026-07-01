НИКОЛАЕВ АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ
НИКОЛАЕВ АНДРИЯН ГРИГОРЬЕВИЧ - лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации (1970 год), дважды Герой Совесткого Союза (1962, 1970 годы), заслуженный мастер спорта СССР (1962 год).
Муж В.В. Терешковой (1963-1982 годы).
В 1947 году окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум, до 1950 года работал мастером на заготовке леса в Карелии. После окончания Фрунзенского военного авиационного училища (1954 год) служил лётчиком-истребителем.
В 1960 году зачислен в отряд космонавтов. В 1968 году окончил Военно-воздушную инжинерную академию им. Н.Е. Жуковского.
Первый полёт совершил 11-15 августа 1962 года на КК «Восток-3». С 12 августа этот полёт проходил одновременно с полётом КК «Восток-4», пилотируемого П.Р. Поповичем. Между кораблями была установлена двусторонняя связь, с КК впервые велись широковещательные ТВ-передачи. Полёт продолжался 3 сут 22 ч 22 мин (совместный полёт - 70 ч 23 мин). 1-19 июня 1970 года совершил второй полёт в качестве командира КК «Союз-9». Длительность полёта составила 17 сут 16 ч 59 мин.
Государственная премия СССР (1981 год). Награждён орденом Ленина (1962 год), Золотой медалью им. К.Э. Циолковского АН СССР, Золотой медалью им. Ю.А. Гагарина Международной авиационной федерации. Именем А.Г. Николаева назван кратер на Луне.