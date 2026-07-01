НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - россйиский ар­тист цир­ка, ре­жис­сёр, пе­да­гог, народный артист РСФСР (1979 год).

Окон­чил Государственное училище цир­ко­во­го искусства (1958 год) и ре­жис­сёр­ский факультет ГИТИСа (1973 год).

На ма­не­же со сту­денческих лет. Уча­ст­во­вал в ин­тер­ме­ди­ях Ка­ран­да­ша, в ат­трак­цио­не Э.Т. Кио. В 1960-х годах соз­дал кло­ун­ский об­раз про­каз­ли­во­го не­слу­ха Ан­д­рю­ши, по-дет­ски на­ив­но­го, лю­бо­пыт­но­го и безу­держ­но пред­при­им­чи­во­го, по­сто­ян­но по­па­дав­ше­го в не­стан­дарт­ные си­туа­ции, из ко­то­рых все­гда на­хо­дил не­стан­дарт­ный вы­ход.

Ав­тор кло­ун­ских ре­приз («Кро­ко­дил», «Ку­би­ки», «Ша­ри­ки»). В ре­при­зе «Ба­ле­ри­на» впер­вые при­ме­нил ост­ро­ум­ный при­ём - на­дув­ную ав­то­ши­ну, скры­тую под ба­лет­ной пач­кой; этот свое­об­раз­ный ми­ни-ба­тут по­зво­лял «ба­ле­ри­не» де­лать за­бав­ные прыж­ки на спи­ну. Ус­пе­ху ин­тер­ме­дий А.Н. Николаева спо­соб­ст­во­ва­ли ост­ро раз­ви­тое кло­ун­ское мыш­ле­ние и мас­тер­ское вла­де­ние многими цир­ко­вы­ми жан­ра­ми.

С 1972 года по­яв­лял­ся пе­ред пуб­ли­кой в ве­чер­нем кос­тю­ме и на гла­зах у зри­те­лей пре­вра­щал­ся в ве­сё­ло­го кло­уна. С это­го же вре­ме­ни на­чал ис­пол­нять на ма­не­же пес­ни и чи­тать мо­но­ло­ги.

В 1978 года А.Н. Николаев соз­дал кол­лек­тив «Ко­ме­дий­ный цирк» и по сво­ему сце­на­рию по­ста­вил спек­такль «Я ра­бо­таю кло­уном», в ко­то­ром уча­ст­во­вал не толь­ко как ар­тист, но и как ав­тор сю­же­тов и по­ста­нов­щик всех но­ме­ров ак­ро­ба­тов, эк­ви­либ­ри­стов, экс­цен­три­ков. В 1987 году по сво­ему сце­на­рию по­ста­вил экс­цен­тричное пред­став­ле­ние «Ши­во­рот-на­вы­во­рот» для московского Те­ат­ра эс­т­ра­ды (ис­пол­нил главную роль), в 1993-1995 годы - ори­ги­наль­ные но­ме­ра «Тан­го на ба­ту­те», «Ко­ля­ска», «Ка­ра­тист-жонг­лёр», «Ино­пла­не­тян­ка», а так­же экс­цен­тричный но­мер «Ков­бой на­ве­се­ле», в ко­то­ром объ­е­ди­нил ме­та­ние но­жей , ра­бо­ту с хлы­ста­ми и вир­ту­оз­ное жонг­ли­ро­ва­ние шля­па­ми.

С 1976 года пре­по­да­ёт в ГИТИСе (с 1991 года РАТИ), профессор с 1988 года. С 2008 года пе­да­гог по мас­тер­ст­ву ак­тё­ра в московском те­ат­ре «Уго­лок де­душ­ки Ду­ро­ва» (см. Мо­с­ков­ский те­атраль­ный ком­плекс­ный центр «Стра­на чу­дес де­душ­ки Ду­ро­ва»).