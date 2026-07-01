НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - россйиский артист цирка, режиссёр, педагог, народный артист РСФСР (1979 год).
Окончил Государственное училище циркового искусства (1958 год) и режиссёрский факультет ГИТИСа (1973 год).
На манеже со студенческих лет. Участвовал в интермедиях Карандаша, в аттракционе Э.Т. Кио. В 1960-х годах создал клоунский образ проказливого неслуха Андрюши, по-детски наивного, любопытного и безудержно предприимчивого, постоянно попадавшего в нестандартные ситуации, из которых всегда находил нестандартный выход.
Автор клоунских реприз («Крокодил», «Кубики», «Шарики»). В репризе «Балерина» впервые применил остроумный приём - надувную автошину, скрытую под балетной пачкой; этот своеобразный мини-батут позволял «балерине» делать забавные прыжки на спину. Успеху интермедий А.Н. Николаева способствовали остро развитое клоунское мышление и мастерское владение многими цирковыми жанрами.
С 1972 года появлялся перед публикой в вечернем костюме и на глазах у зрителей превращался в весёлого клоуна. С этого же времени начал исполнять на манеже песни и читать монологи.
В 1978 года А.Н. Николаев создал коллектив «Комедийный цирк» и по своему сценарию поставил спектакль «Я работаю клоуном», в котором участвовал не только как артист, но и как автор сюжетов и постановщик всех номеров акробатов, эквилибристов, эксцентриков. В 1987 году по своему сценарию поставил эксцентричное представление «Шиворот-навыворот» для московского Театра эстрады (исполнил главную роль), в 1993-1995 годы - оригинальные номера «Танго на батуте», «Коляска», «Каратист-жонглёр», «Инопланетянка», а также эксцентричный номер «Ковбой навеселе», в котором объединил метание ножей, работу с хлыстами и виртуозное жонглирование шляпами.
С 1976 года преподаёт в ГИТИСе (с 1991 года РАТИ), профессор с 1988 года. С 2008 года педагог по мастерству актёра в московском театре «Уголок дедушки Дурова» (см. Московский театральный комплексный центр «Страна чудес дедушки Дурова»).