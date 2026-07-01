НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (Уста Мумин, Усто Мумин) - российский и узбекский живописец, график, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1950 год).
Учился в Воронеже в художественной студии А.А. Бучкури (1916-1918 годы) и в Москве в двух Государственных свободных художественных мастерских (1918-1919 годы) у К.С. Малевича. В 1920 году уехал в Самарканд, где работал в Комитете старины и искусства (вместе с К.С. Петровым-Водкиным и А.В. Юсуповым); с 1925 года жил в Ташкенте.
Изучал мусульманскую философию, поэзию, памятники архитектуры и живописи; принял ислам и изменил имя на Уста (Усто) Мумин [букв. - Верный (или Верующий) Мастер]. Творчество А.В. Николаева своеобразно сочетает влияния традиций средне-вековой исламской миниатюры, древне-русской иконописи и мастеров итальянского кватроченто.
В ранний период писал преим. темперой на небольших досках или на бумаге.
Произведениям А.В. Николаева свойственны тонкое чувство цвета, гармоничность ясность композиции, изысканно стилизованная линеарность, созерцательная настроенность персонажей: «Дутарист» (1923 год), «Любители перепелов» (1927 год, оба - Музей искусств Узбекистана, Ташкент), «Жених» (1928 год), «Белое золото» (1934 год), портрет Г.А. Мордвиновой (1942 год, все - Музей искусства народов Востока, Москва), «Уйгурский танец» (1944 год), «Ходжа Насреддин на базаре» (1947 год, оба - Музей искусств Узбекистана).
Также иллюстрировал книги узбекских писателей, оформлял спектакли.
Преподавал в Ташкентском художественном училище (1934-1937 годы).