НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (Ус­та Му­мин, Ус­то Му­мин) - российский и узбекский живописец, график, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1950 год).

Учил­ся в Во­ро­не­же в ху­дожественной сту­дии А.А. Буч­ку­ри (1916-1918 годы) и в Мо­ск­ве в двух Государственных сво­бод­ных ху­дожественных мас­тер­ских (1918-1919 годы) у К.С. Ма­ле­ви­ча . В 1920 году уе­хал в Са­мар­канд, где ра­бо­тал в Комитете ста­ри­ны и искусства (вме­сте с К.С. Пет­ровым-Вод­ки­ным и А.В. Юсу­по­вым); с 1925 года жил в Таш­кен­те.

Изучал му­сульманскую фи­ло­со­фию, по­эзию , па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры и жи­во­пи­си; при­нял ис­лам и из­ме­нил имя на Ус­та (Ус­то) Му­мин [букв. - Вер­ный (или Ве­рую­щий) Мас­тер]. Твор­че­ст­во А.В. Николаева свое­об­раз­но со­че­та­ет влия­ния тра­ди­ций средне-вековой ис­лам­ской ми­ниа­тю­ры, древне-русской ико­но­пи­си и мас­те­ров итальянского кват­ро­чен­то.

В ран­ний пе­ри­од пи­сал пре­им. тем­пе­рой на не­боль­ших дос­ках или на бу­ма­ге.

Про­из­ве­де­ни­ям А.В. Николаева свой­ст­вен­ны тон­кое чув­ст­во цве­та, гар­мо­ничность яс­ность ком­по­зи­ции, изы­скан­но сти­ли­зо­ван­ная ли­не­ар­ность, со­зер­ца­тель­ная на­стро­ен­ность пер­со­на­жей: «Ду­та­рист» (1923 год), «Лю­би­те­ли пе­ре­пе­лов» (1927 год, оба - Му­зей ис­кусств Уз­бе­ки­ста­на, Таш­кент), «Же­них» (1928 год), «Бе­лое зо­ло­то» (1934 год), порт­рет Г.А. Морд­ви­но­вой (1942 год, все - Му­зей искусства на­ро­дов Вос­то­ка, Мо­ск­ва), «Уй­гур­ский та­нец» (1944 год), «Ход­жа На­сред­дин на ба­за­ре» (1947 год, оба - Му­зей ис­кусств Уз­бе­ки­ста­на).

Так­же ил­лю­ст­ри­ро­вал кни­ги узбекских пи­са­те­лей, оформ­лял спек­так­ли.

Пре­по­да­вал в Таш­кент­ском ху­дожественном училище (1934-1937 годы).