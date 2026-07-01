НИКОЛАДЗЕ ЯКОВ ИВАНОВИЧ
НИКОЛАДЗЕ ЯКОВ ИВАНОВИЧ - грузинский скульптор, народный художник Грузинской ССР (1946 год), действительный член Академия художеств СССР (1947 год).
Учился в СХПУ в Москве (1892-1894 годы), в Одесской рисовальной школе (1894-1895 и 1897-1898 годы), затем в Париже - в Высшей школе изящных искусств (1899-1902 годы) у А. Фальгьера и А. Мерсье, и в 1904-1910 годы(более года работал у О. Родена).
Основоположник современной грузинской скульптуры, мастер станковой и монументальной скульптуры. Испытал влияние французской скульптуры (Родена, Э.А. Бурделя, Ш. Деспио).
Ведущее место в творчестве Я.И. Николадзе занимал портрет, неизменно отмеченный образной одухотворённостью, живописной лепкой форм и артистизмом: «Девушка Севера» (мрамор, 1906 год, Музей искусств Грузии, Тбилиси), поэты Шота Руставели (серия портретных изображений, с 1897 года), В.И. Гаприндашвили (мрамор, 1915, Дом-музей Я. Николадзе, Тбилиси) и И.Г. Чавчавадзе (мрамор, 1937 год, Музей искусств Грузии), писатель В.В. Вересаев (бронза, 1943 год, ГТГ), поэт-мыслитель XII века Чахрухадзе (гипс, 1944 год, Музей искусства народов Востока, Москва; варианты - мрамор, 1948 год, Музей искусств Грузии; бронза, 1951 год, ГТГ); «В.И. Ленин в период создания "Искры"» (бронза, 1947 год, ГТГ). Также автор надгробий (И.Г. Чавчавадзе, бронза, мрамор, 1908-1910 годы), памятников - писателю Э.Ф. Ниношвили (бронза, камень, 1911 год, установлен в 1923 году), поэту А.Р. Церетели (камень, 1915 год, установлен в 1922 году, ныне - в Музее искусств Грузии, на месте заменён бронзовой отливкой), ген. К. Леселидзе (мрамор, 1947 год; все - в Тбилиси), революционеру А.Г. Цулукидзе в Кутаиси (мрамор, 1923 год); горельефов на фасаде бывшего филиала Всесоюзного ин-та марксизма-ленинизма в Тбилиси (1937 год).
С 1910 года преподавал в художественных школах Тифлиса, с 1922 года - в Тбилисской АХ (один из создателей; профессор с 1934 года). Государтсвенная премия СССР (1946, 1948 годы). Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Год у Родена. Тб., 1946.