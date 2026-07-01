НИКОЛАДЗЕ ЯКОВ ИВАНОВИЧ

НИКОЛАДЗЕ ЯКОВ ИВАНОВИЧ - грузинский скульп­тор, народный художник Грузинской ССР (1946 год), действительный член Академия художеств СССР (1947 год).

Учил­ся в СХПУ в Мо­ск­ве (1892-1894 годы), в Одес­ской ри­со­валь­ной шко­ле (1894-1895 и 1897-1898 годы), за­тем в Па­ри­же - в Выс­шей шко­ле изящ­ных ис­кусств (1899-1902 годы) у А. Фаль­гье­ра и А. Мер­сье, и в 1904-1910 годы(бо­лее го­да ра­бо­тал у О. Ро­де­на).

Ос­но­во­по­лож­ник современной грузинской скульп­ту­ры, мас­тер стан­ко­вой и мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ры. Ис­пы­тал влия­ние французской скульп­ту­ры (Ро­де­на, Э.А. Бур­де­ля, Ш. Дес­пио ).

Ве­ду­щее ме­сто в твор­че­ст­ве Я.И. Николадзе за­ни­мал порт­рет, не­из­мен­но от­ме­чен­ный об­раз­ной оду­хо­тво­рён­но­стью, жи­во­пис­ной леп­кой форм и ар­ти­стиз­мом: «Де­вуш­ка Се­ве­ра» (мра­мор, 1906 год, Му­зей ис­кусств Гру­зии, Тби­ли­си), по­эты Шо­та Рус­та­вели (се­рия порт­рет­ных изо­бра­же­ний, с 1897 года), В.И. Га­прин­да­шви­ли (мра­мор, 1915, Дом-му­зей Я. Ни­колад­зе, Тби­ли­си) и И.Г. Чав­ча­вад­зе (мра­мор, 1937 год, Му­зей ис­кусств Гру­зии), пи­са­тель В.В. Ве­ре­са­ев (брон­за, 1943 год, ГТГ), по­эт-мыс­ли­тель XII века Чах­ру­хад­зе (гипс, 1944 год, Му­зей искусства на­ро­дов Вос­то­ка, Мо­ск­ва; ва­ри­ан­ты - мра­мор, 1948 год, Му­зей ис­кусств Гру­зии; брон­за, 1951 год, ГТГ); «В.И. Ле­нин в пе­ри­од соз­да­ния "Ис­кры"» (брон­за, 1947 год, ГТГ). Так­же ав­тор над­гро­бий (И.Г. Чав­ча­вад­зе, брон­за, мра­мор, 1908-1910 годы), па­мят­ни­ков - пи­са­те­лю Э.Ф. Ни­но­шви­ли (брон­за, ка­мень, 1911 год, ус­та­нов­лен в 1923 году), по­эту А.Р. Це­ре­те­ли (ка­мень, 1915 год, ус­та­нов­лен в 1922 году, ны­не - в Му­зее ис­кусств Гру­зии, на мес­те за­ме­нён брон­зо­вой от­лив­кой), ген. К. Ле­се­лид­зе (мра­мор, 1947 год; все - в Тби­ли­си), ре­во­лю­цио­не­ру А.Г. Цу­лу­кид­зе в Ку­таи­си (мра­мор, 1923 год); го­рель­е­фов на фа­са­де бывшего фи­лиа­ла Все­со­юз­но­го ин-та мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма в Тби­ли­си (1937 год).

С 1910 года пре­по­да­вал в ху­дожественных шко­лах Тиф­ли­са, с 1922 года - в Тби­лис­ской АХ (один из соз­да­те­лей; профессор с 1934 года). Государтсвенная премия СССР (1946, 1948 годы). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

Год у Ро­де­на. Тб., 1946.