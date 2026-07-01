НИКОЛАДЗЕ НИКО ЯКОВЛЕВИЧ

НИКОЛАДЗЕ НИКО ЯКОВЛЕВИЧ (Ни­ко­лай) - российский и грузинский об­щественный дея­тель, дея­тель ре­во­люционного дви­же­ния, пуб­ли­цист и литературный кри­тик.

Из се­мьи круп­но­го стро­ительного под­ряд­чи­ка. В 1860 году впер­вые вы­сту­пил в пе­ча­ти в журнале «Цис­ка­ри» («Ут­рен­няя за­ря»). В 1861 году по­сту­пил на юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского унверситета (в том же го­ду от­чис­лен за уча­стие в сту­денческих вы­сту­п­ле­ни­ях), сбли­зил­ся с Н.Г. Чер­ны­шев­ским .

В 1860-1870-е годы один из главных дея­те­лей грузинского дви­же­ния «Тер­гда­ле­уле­би». В 1864-1869 годы жил за гра­ни­цей. В Па­ри­же уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти «Мо­ло­дой эмиг­ра­ции», по­зна­ко­мил­ся с П. Ла­фар­гом (че­рез не­го с К. Мар­ксом, чьё пред­ло­же­ние пред­став­лять на Кав­ка­зе Ин­тер­на­цио­нал 1-й от­кло­нил), а так­же с А.И. Гер­це­ном.

С 1865-1866 годы Н.Я. Николадзе пе­ча­тал­ся в газете «Ко­ло­кол» (псевд. Рио­нел­ли); кри­ти­ко­вал кре­сть­ян­скую ре­фор­му и по­ли­ти­ку ру­си­фи­ка­ции в За­кав­каз­ском крае. В 1867 году совместно с М.К. Эл­пи­ди­ным из­дал в Же­не­ве ро­ман Чер­ны­шев­ско­го «Что де­лать?», в 1868 – 1-й том его со­чи­не­ний (на­пи­сал пре­ди­сло­вие). Про­све­ти­тель­ско-де­мо­кра­тические идеи Н.Я. Николадзе раз­вивал в из­да­вав­шем­ся им в Же­не­ве в 1868 году журнал «Со­вре­мен­ность» («L’Actua­lité», на французский язык, выш­ло 7 но­ме­ров, до № 3 со­ре­дак­то­ром был Л.И. Меч­ни­ков). В 1868 году по­лу­чил сте­пень доктора пра­ва Цю­рих­ско­го университета за диссертацию «Ра­зо­ру­же­ние и его со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ские по­след­ст­вия» (опубликована на французском языке в 1868 году).

В 1869 году вер­нул­ся в Рос­сию, со­сто­ял под над­зо­ром по­ли­ции (до 1878 года, а так­же в 1884-1894 годы). В Тиф­ли­се Н.Я. Николадзе в 1870 годы вы­пус­кал (совместно с С.С. Мес­хи) газету «Дрое­ба» («Вре­мя»; на грузинском языке), в 1870-1871 годы (совм. с Г.Е. Це­ре­те­ли) - журнал «Кре­бу­ли» («Сбор­ник»; на груз. яз.), став­шие со второй половины 1870-х годов пе­чат­ны­ми ор­га­на­ми дви­же­ния «Ме­о­ре-да­си» (од­ним из его ли­де­ров яв­лял­ся Н.Я. Николадзе). В 1873 году в Па­ри­же (совм. с Д. Ми­ке­лад­зе и П.А. Из­май­ло­вым) из­да­вал газету «Дро­ша» («Зна­мя»). Главной за­да­чей в по­ре­фор­мен­ной Гру­зии Н.Я. Николадзе счи­тал раз­ви­тие тор­гов­ли, промышленности и сельского хозяйства на ос­но­ве коо­пе­ра­ции.

Глас­ный городских дум Ку­таи­са (1875-1878 годы) и Тиф­ли­са (1878-1880 годы). Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов во­енный кор­рес­пон­дент на Кавказском фрон­те. В 1881-1886 годы Н.Я. Николадзе слу­жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге в Управ­ле­нии Ли­ба­во-Ро­мен­ской железной дороге, за­тем За­кав­каз­ской железной дороге (при­ни­мал уча­стие в про­ек­ти­ро­ва­нии ли­ний Ба­тум - Сам­тре­диа, Тиф­лис - Ба­ку, Тки­бу­ли - Ку­та­ис). Уча­ст­во­вал в из­да­нии журнала «Ус­тои», с 1882 года пе­ча­тал­ся в журнале «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» (в 1884 году воз­глав­лял от­дел кри­ти­ки). В 1882 году, рас­счи­ты­вая об­лег­чить по­ло­же­ние Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го, по пред­ло­же­нию «Свя­щен­ной дру­жи­ны» вы­сту­пил по­сред­ни­ком в её пе­ре­го­во­рах с «На­род­ной во­лей» о пре­кра­ще­нии тер­ро­ри­стических ак­тов. В 1887-1891 годы ре­дак­ти­ро­вал тиф­лис­скую газету «Но­вое обо­зре­ние», а с 1891 года со­труд­ни­чал в журнале «Мо­ам­бе» («Вест­ник»), газете «Кав­каз» и др. В конце 1880-х годов окон­ча­тель­но ото­шёл от ре­во­люц. дви­же­ния, боль­шое ме­сто в пуб­ли­ци­сти­ке Н.Я. Николадзе ста­ли за­ни­мать эко­но­мические во­про­сы (ос­вое­ние неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний в За­кав­ка­зье, строи­тель­ст­во ке­ро­си­но­про­во­да Ба­ку - Ба­тум, ба­кин­ско­го во­до­про­во­да и др.). Городской го­ло­ва г. По­ти (1894-1912 годы). Спо­соб­ст­во­вал бла­го­ус­т­рой­ст­ву го­ро­да, ор­га­ни­зо­вал строи­тель­ст­во морского пор­та.

Во вре­мя Февральской ре­во­лю­ции 1917 года на­хо­дил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге, за­тем вер­нул­ся в Тиф­лис. В 1917 году из­бран почетным пред­се­да­те­лем Грузинской на­цио­нал-де­мо­кра­тической пар­тии. Член Национального со­ве­та (1917-1918 годы) и Уч­ре­дительного со­б­ра­ния (1919-1921 годы) Грузинской де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки. Во вре­мя ус­та­нов­ле­ния советской вла­сти в Гру­зии на­хо­дил­ся в Лон­до­не, ос­та­вал­ся там до 1924 года, за­тем вер­нул­ся на ро­ди­ну. Уча­ст­ник ра­бо­ты 1-го съез­да грузинских пи­са­те­лей (1926 год). Ав­тор «Вос­по­ми­на­ний о шес­ти­де­ся­тых го­дах» (1927 год).

Н.Я. Николадзе сыг­рал важ­ную роль в раз­ви­тии грузинской литературной кри­ти­ки и литературы. Сто­рон­ник реа­ли­стической эс­те­ти­ки Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го, что на­шло от­ра­же­ние в его литературно-кри­тических стать­ях о твор­че­ст­ве И. Чав­ча­вад­зе, Г. Ор­бе­лиа­ни, Н.В. Го­го­ля, М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, Дж. Бай­ро­на и др.

В 1951 году от­крыт Дом-му­зей Н.Я. Николадзе в с. Ди­ди-Джи­хаи­ши.

Сын Н.Я. Николадзе - Ге­ор­гий Ни­ко­лае­вич [29 июля (10 августа) 1888 год - 5 февраля 1931 год], ин­же­нер-ме­тал­лург, ма­те­ма­тик, спорт­смен. Окон­чил Санкт-Пе­тербургский тех­но­ло­гический институт (1913 год). В 1913-1918 годы ра­бо­тал на Юзов­ском ме­тал­лур­гическом за­во­де. Со­труд­ник Тиф­лис­ско­го университета (с 1919 года; с 1928 года профессор), заведующий ка­федр на­чер­та­тель­ной гео­мет­рии и ме­тал­лур­гии Грузинского по­ли­тех­нического института (1928-1931 годы), доктор ма­те­ма­ти­ки Сор­бон­нско­го университета (1928 год).

Один из ор­га­ни­за­то­ров фер­ро­мар­ган­це­во­го про­изводства в Гру­зии, а так­же грузинской ма­те­ма­тической шко­лы. Основные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти на­чер­та­тель­ной, про­ек­тив­ной и ал­геб­ра­ической гео­мет­рии, изо­брёл ори­ги­наль­ную вы­чис­лительную ма­ши­ну; его со­чи­не­ние о грузинской уст­ной ну­ме­ра­ции по­ло­жи­ло на­ча­ло ис­сле­до­ва­ни­ям по ис­то­рии ма­те­ма­ти­ки в Гру­зии. В 1924 году по его ини­циа­ти­ве ос­но­ва­но Грузинское гео­гра­фическое общество.

Один из луч­ших гим­на­стов Российской им­пе­рии начале XX века, аль­пи­нист, соз­да­тель мас­со­вой спор­тив­ной организации «Ше­вар­де­ни» в Гру­зии.

Исторические источники:

Пись­ма рус­ских ли­те­ра­тур­но-об­ще­ст­вен­ных дея­те­лей к Н.Я. Ни­ко­лад­зе. Тб., 1949;

Из пе­ре­пис­ки Н.Я. Ни­ко­лад­зе с рус­ски­ми и за­ру­беж­ны­ми ли­те­ра­тур­но-об­ще­ст­вен­ны­ми дея­те­ля­ми. Тб., 1980.

Со­чи­не­ния:

Со­чи­не­ния. Тб., 1960–2006. Т. 1–9 (на груз. яз.).