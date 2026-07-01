НИКОЛАДЗЕ НИКО ЯКОВЛЕВИЧ
НИКОЛАДЗЕ НИКО ЯКОВЛЕВИЧ (Николай) - российский и грузинский общественный деятель, деятель революционного движения, публицист и литературный критик.
Из семьи крупного строительного подрядчика. В 1860 году впервые выступил в печати в журнале «Цискари» («Утренняя заря»). В 1861 году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского унверситета (в том же году отчислен за участие в студенческих выступлениях), сблизился с Н.Г. Чернышевским.
В 1860-1870-е годы один из главных деятелей грузинского движения «Тергдалеулеби». В 1864-1869 годы жил за границей. В Париже участвовал в деятельности «Молодой эмиграции», познакомился с П. Лафаргом (через него с К. Марксом, чьё предложение представлять на Кавказе Интернационал 1-й отклонил), а также с А.И. Герценом.
С 1865-1866 годы Н.Я. Николадзе печатался в газете «Колокол» (псевд. Рионелли); критиковал крестьянскую реформу и политику русификации в Закавказском крае. В 1867 году совместно с М.К. Элпидиным издал в Женеве роман Чернышевского «Что делать?», в 1868 – 1-й том его сочинений (написал предисловие). Просветительско-демократические идеи Н.Я. Николадзе развивал в издававшемся им в Женеве в 1868 году журнал «Современность» («L’Actualité», на французский язык, вышло 7 номеров, до № 3 соредактором был Л.И. Мечников). В 1868 году получил степень доктора права Цюрихского университета за диссертацию «Разоружение и его социально-экономические последствия» (опубликована на французском языке в 1868 году).
В 1869 году вернулся в Россию, состоял под надзором полиции (до 1878 года, а также в 1884-1894 годы). В Тифлисе Н.Я. Николадзе в 1870 годы выпускал (совместно с С.С. Месхи) газету «Дроеба» («Время»; на грузинском языке), в 1870-1871 годы (совм. с Г.Е. Церетели) - журнал «Кребули» («Сборник»; на груз. яз.), ставшие со второй половины 1870-х годов печатными органами движения «Меоре-даси» (одним из его лидеров являлся Н.Я. Николадзе). В 1873 году в Париже (совм. с Д. Микеладзе и П.А. Измайловым) издавал газету «Дроша» («Знамя»). Главной задачей в пореформенной Грузии Н.Я. Николадзе считал развитие торговли, промышленности и сельского хозяйства на основе кооперации.
Гласный городских дум Кутаиса (1875-1878 годы) и Тифлиса (1878-1880 годы). Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов военный корреспондент на Кавказском фронте. В 1881-1886 годы Н.Я. Николадзе служил в Санкт-Петербурге в Управлении Либаво-Роменской железной дороге, затем Закавказской железной дороге (принимал участие в проектировании линий Батум - Самтредиа, Тифлис - Баку, Ткибули - Кутаис). Участвовал в издании журнала «Устои», с 1882 года печатался в журнале «Отечественные записки» (в 1884 году возглавлял отдел критики). В 1882 году, рассчитывая облегчить положение Н.Г. Чернышевского, по предложению «Священной дружины» выступил посредником в её переговорах с «Народной волей» о прекращении террористических актов. В 1887-1891 годы редактировал тифлисскую газету «Новое обозрение», а с 1891 года сотрудничал в журнале «Моамбе» («Вестник»), газете «Кавказ» и др. В конце 1880-х годов окончательно отошёл от революц. движения, большое место в публицистике Н.Я. Николадзе стали занимать экономические вопросы (освоение нефтяных месторождений в Закавказье, строительство керосинопровода Баку - Батум, бакинского водопровода и др.). Городской голова г. Поти (1894-1912 годы). Способствовал благоустройству города, организовал строительство морского порта.
Во время Февральской революции 1917 года находился в Санкт-Петербурге, затем вернулся в Тифлис. В 1917 году избран почетным председателем Грузинской национал-демократической партии. Член Национального совета (1917-1918 годы) и Учредительного собрания (1919-1921 годы) Грузинской демократической республики. Во время установления советской власти в Грузии находился в Лондоне, оставался там до 1924 года, затем вернулся на родину. Участник работы 1-го съезда грузинских писателей (1926 год). Автор «Воспоминаний о шестидесятых годах» (1927 год).
Н.Я. Николадзе сыграл важную роль в развитии грузинской литературной критики и литературы. Сторонник реалистической эстетики Н.Г. Чернышевского, что нашло отражение в его литературно-критических статьях о творчестве И. Чавчавадзе, Г. Орбелиани, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Дж. Байрона и др.
В 1951 году открыт Дом-музей Н.Я. Николадзе в с. Диди-Джихаиши.
Сын Н.Я. Николадзе - Георгий Николаевич [29 июля (10 августа) 1888 год - 5 февраля 1931 год], инженер-металлург, математик, спортсмен. Окончил Санкт-Петербургский технологический институт (1913 год). В 1913-1918 годы работал на Юзовском металлургическом заводе. Сотрудник Тифлисского университета (с 1919 года; с 1928 года профессор), заведующий кафедр начертательной геометрии и металлургии Грузинского политехнического института (1928-1931 годы), доктор математики Сорбоннского университета (1928 год).
Один из организаторов ферромарганцевого производства в Грузии, а также грузинской математической школы. Основные исследования в области начертательной, проективной и алгебраической геометрии, изобрёл оригинальную вычислительную машину; его сочинение о грузинской устной нумерации положило начало исследованиям по истории математики в Грузии. В 1924 году по его инициативе основано Грузинское географическое общество.
Один из лучших гимнастов Российской империи начале XX века, альпинист, создатель массовой спортивной организации «Шевардени» в Грузии.
Исторические источники:
Письма русских литературно-общественных деятелей к Н.Я. Николадзе. Тб., 1949;
Из переписки Н.Я. Николадзе с русскими и зарубежными литературно-общественными деятелями. Тб., 1980.
Сочинения:
Сочинения. Тб., 1960–2006. Т. 1–9 (на груз. яз.).