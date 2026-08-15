Никола́й V

Никола́й V (Томмазо Парентучелли) (15.11.1397, Сарзана — 24.03.1455, Рим) — папа Римский (с 6 марта 1447). Родившись на Севере Италии, он учился в Болонье и около 1429 стал приближенным болонского епископа Никколо Альбергати, свел знакомство с известными гуманистами и приобщился к книжной культуре. Имея сан священника, участвовал в Ферраро-­Флорентийском соборе 1438–1442 и в 1444 стал епископом Болоньи. Успешно выполнив функции легата в Германии и в других странах, в 1446 он получил сан кардинала и уже через 4 месяца был избран на папский престол в качестве компромиссного кандидата. Задачами правления Н. V было окончательное преодоление 70‑летней схизмы, укрепление положения папства, возрождение Рима. В 1448 он заключил Венский конкордат с императором Фридрихом III Габсбургом, признавшим верховенство папы в церковных делах, но взамен получившим право назначения епископов и аббатов в своих владениях. В 1452 император был коронован папой в Риме вместе с супругой. Падение Константинополя в 1453 побудило Н. V к попыткам объединения христианских государей и содействию в создании Италийской лиги в 1455. В Вечном городе он широко отпраздновал юбилей 1450 и привлекал отовсюду паломников, используя накопленные средства для строительства и восстановления церквей и других сооружений. В городе работали известнейшие художники и архитекторы Б. Росселино, А. дель Кастаньо, П. делла Франческа. Будучи гуманистом, Н. V собрал коллекцию из 6 тыс. книг, завещанную Ватиканской библиотеке; приглашал в курию своих коллег Л. Валлу , Л. Б. Альберти и других. Правление Н. V было омрачено заговором Стефано Поркари (1453) — отголоском анархии, царившей в Риме во время Великой схизмы XIV в. Как заговорщики, так и сторонники папы оправдывали свои действия защитой античного идеала римской свободы. Заговор был подавлен, Поркари и его сообщники казнены.

Н. V был одним из первых «ренессансных пап», он получил классическое образование и сделал головокружительную карьеру благодаря своим способностям и усилиям. Вместе с тем, будучи, как и другие понтифики, светским государем, он должен был уделять много внимания политическим проблемам, укреплению своего авторитета как главы церкви, восстановлению ее влияния в Италии и Европе. В эту эпоху коррупция в курии и непотизм еще не достигли таких размеров, как на заре Реформации , и папы использовали расцвет ренессансной культуры в своих интересах, не усматривая опасности для церкви с ее стороны.

Лит. : Vasoli C . Profilo di un papa umanista: Tommaso Parentucelli // Idem. Studi sul Rinascimento. Manduria, 1968. P. 69–121; Coluccia G. L. Niccolò V umanista: papa e riformatore. Renovatio politica e morale. Venezia, 1998; Niccolò V nel sesto centenario della nascita / A cura di F. Bonatti, A. Manfredi. Città del Vaticano, 2000; D’Elia A. F. Stefano Porcari’s Conspiracy against Pope Nicholas V in 1453 and Republican Culture in Papal Rome // Journal of the History of Ideas. Vol. 68. № 2 (Apr. 2007). P. 207–232. М. А. Юсим.