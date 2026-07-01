Никола́й I

Никола́й I (25.06[06.07].1796, Царское Село — 18.02[02.03].1855, Санкт-­Петербург) — император Российской империи из династии Романовых.

Третий сын императора Павла I и императрицы Марии Федоровны . Получил домашнее образование, в котором большое внимание уделялось военному делу и математическим наукам. Воспитанием будущего российского императора занимался генерал М. И. Ламздорф. В 1816 совершил ознакомительное путешествие по Российской империи, а в следующем году женился на дочери прусского короля Фридриха-­Вильгельма III принцессе Фридерике Луизе Вильгельмине Шарлотте (в православии — Александра Федоровна), что укрепило политические отношения между Россией и Пруссией.

Вступил в военную службу, приняв командование над бригадой 1‑й Гвардейской дивизии. В 1819 при содействии Н. были открыты Главное инженерное училище и Школа гвардейских юнкеров и подпрапорщиков. В 1823, в связи с отречением наследника Константина Павловича от престола, император Александр I секретным манифестом назначает своим преемником Н. I. Однако после скоропостижной смерти монарха 19 ноября 1825 Н. I дал присягу Константину. После повторного отречения последнего было объявлено о переприсяге 14 декабря 1825 новому императору. Это событие послужило поводом для выступления группы офицеров — членов тайного общества декабристов.

Восстание во многом предопределило консервативный курс внутренней и внешней политики Н. I В 1826 в России было учреждено Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (тайная полиция) во главе с А. Х. Бенкендорфом . Главное, к чему стремился и чего добивался Н. I своей политикой, — не создавать новое и лучшее, а сохранить и улучшить уже существующий порядок. В 1826 в России был принят новый цензурный устав, прозванный в обществе «чугунным». По инициативе Н. I в 1826–1832. М. М. Сперанским была проведена работа по кодификации законодательства. В итоге было создано Полное собрание законов Российской империи (45 т.) и Свод законов Российской империи (15 т.). В рамках решения крестьянского вопроса в 1837–1841 под руководством П. Д. Киселева была проведена реформа государственных крестьян, результаты которой были довольно скромными. Также принимались меры к ослаблению крепостного гнета (инвентарные правила и т. д.). не имевшие, впрочем, серьезного успеха. В 1839–1843 министром финансов Е. Ф. Канкриным была проведена денежная реформа. В основу денежного обращения был положен серебряный руб­ль, бюджет являлся сбалансированным и бездефицитным, однако бюджетная политика царского правительства не изменилась.

Во внешней политике Н. I пытался решить две задачи: боролся с революционным движением в Европе и пытался разрешить восточный вопрос . В системе европейских отношений царь придерживался принципов Священного Союза , одним из которых была борьба с революционным движением в Европе. В 1830–1831 русская армия усмирила Польское восстание , в итоге входившее в состав Российской империи Царство Польское лишилось конституции и автономии. В 1849, по просьбе Австрийской империи, Россия приняла участие в подавлении Венгерской революции (см. в ст. Венгрия ). В правление Н. I Россия стремилась обеспечить свое влияние на Балканах и возможность беспрепятственного мореходства в проливах Босфор и Дарданеллы. По итогам Русско-турецкой вой­ны 1828–1829 (см. Русско-­турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) был заключен Адрианопольский мирный договор , позволивший России присоединить основную территорию Закавказья, а также провозгласивший автономию Молдавии, Валахии (см. Дунайские княжества ) и Сербии в составе Османской империи . Дальнейшее обострение международной ситуации на Ближнем Востоке привело к новому столкновению России и Турции, переросшему в Крымскую вой­ну . В ходе этой вой­ны Н. I скончался от пневмонии.

Ист .: Николай Первый и его время. М., 2000.

Лит .: Шильдер Н. К. Император Николай I, его жизнь и царствование. СПб., 1903; Выскочков Л. В. Николай I. М., 2006. Н. А. Копылов.