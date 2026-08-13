Никола́й Дама́сский

Никола́й Дама́сский ( др.-греч. Νικό­λαος Δαμασκηνός; лат. Nikolaus Damascenus) (ок. 64 до н. э. — после 4 н. э.) — древнегреческий историк, философ и государственный деятель, имевший дружеские отношения с иудейским царем Иродом Великим и императором Августом . Родился в богатой эллинизированной семье арамейского происхождения в Дамаске (Сирия). Получил блестящее образование в Александрии и на Родосе. Обладая незаурядным литературным талантом, в юности Н. Д. сочинял трагедии и комедии, позднее посвятил себя философским и историческим трудам. В философии следовал школе Аристотеля . В 30‑е до н. э. был воспитателем детей Марка Антония и Клеопатры , при дворе которых познакомился и на почве общих интеллектуальных интересов подружился с Иродом, стал его придворным историком и выполнял его дипломатические поручения, сопровождал царя в поездке в Рим, где познакомился с Августом. Своим ходатайством перед императором помог сыну Ирода Архелаю унаследовать отцовский престол. Возможно, остаток дней провел в Риме.

Ирод побудил Н. Д. к созданию его главного исторического труда — обширной «Всеобщей истории» в 144 книгах; она сохранилась в фрагментах, освещала мифические и библейские времена, прошлое восточных царств, Греции, Рима и правление Ирода. К историческим трудам относятся также «Собрание занимательных обычаев» и биография Августа («О жизни Цезаря Августа и о его воспитании»), сохранившаяся только в позднейших извлечениях и рассказывающая о юности первого принцепса. Н. Д. написал и автобио­графию («О своей жизни и своем воспитании»). Из философских сочинений известны комментарии к Аристотелю и «О душе».

Лит .: Николай Дамасский . [Сочинения] / Пер. под ред. Е. Б. Веселаго // Вестник древней истории. 1960. № 3–4; Wacholder B. Z. Nicolaus of Damascus. Berkeley (Ca.), 1962; Biltcliffe D. A. W. Nicolaus of Damascus: His Historical Writings, with Particular Reference to his Bio­graphy of Augustus. Diss. University of Leicester, 1970; Czajkowski K., Eckhardt B. Herod in History: Nicolaus of Damascus and the Augustan Context. Oxford, 2021. А. В. Махлаюк.