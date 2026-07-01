Никола́й

Никола́й (Ярушевич Борис Дорофеевич) (31.12.1891[12.01.1892], Ковно — 13.12.1961, Москва) — деятель Русской Православной церкви, митрополит. Из семьи священника. В 1914 со степенью кандидата богословия окончил Петербургскую духовную академию, пострижен в монашество. Иеромонах. В 1917 защитил магистерскую диссертацию на тему «Церковный суд в России до издания Соборного Уложения Алексея Михайловича 1649 г.». В 1914–1915 находился на фронте в качестве священника, затем преподавал в Петроградской духовной семинарии. В 1918–1919 — и. о. настоятеля собора, с 1919 — наместник Александро-­Невской лавры, с 1922 — епископ. Вместе с Алексием (Симанским) (см. Алексий I ) возглавлял «Петроградскую автокефалию», не подчиняясь ни обновленчеству , ни патриарху Тихону во время его ареста. В 1923 арестован, сослан в Усть-­Колом до 1926. С 1935 — архиепископ, управлял Новгородской и Псковской епархиями. С 1940 — экзарх Западного экзархата (на территориях, присоединенных в 1939 к СССР). Вел борьбу с униатством . С 9 марта 1941 — митрополит. С 15 июля — митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украины. В 1941–1942 — в эвакуации. 4 сентября 1943 участвовал во встрече трех митрополитов ( Сергий (Страгородский), Алексий (Симанский) и Н.) с И. В. Сталиным , посвященной нормализации отношений советского государства и РПЦ. На Архиерейском соборе 8 сентября 1943 избран постоянным членом Священного Синода. Возглавлял издательский отдел Московской патриархии. С 28 января 1944 — митрополит Крутицкий (с 1947 — и Коломенский), управляющий Московской епархии. С 1949 — доктор богословия (за книгу «Слова и речи». Т. 1). С 1946 возглавлял Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС). С 1949 — член Советского комитета защиты мира. Входил в состав Всемирного совета мира. Активно поддерживал советскую внешнюю политику. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1955). Во время Антирелигиозной кампании 1950–1960‑х публично выступал против атеистической пропаганды. На Н. была возложена ответственность за подготовку речи Патриарха Алексия I 16 февраля 1960 с упоминанием нападок на РПЦ. Под давлением властей Н. 21 июня 1960 был заменен Никодимом на посту председателя ОВЦС. 19 сентября освобожден от должности Митрополита Крутицкого и Коломенского и уволен на покой.

Соч. : Свидетель православия. Слова, речи, выступления Митрополита Николая (Ярушевича). Церковная печать о деятельности Митрополита Николая. М., 2000.

Лит .: Златоуст XX века: Митрополит Николай (Ярушевич) в воспоминаниях современников. СПб., 2003; Василий (Кривошеин), архиепископ . Две встречи: Митрополит Николай (Ярушевич). Митрополит Никодим (Ротов). СПб., 2003; Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. М., 2005; Шубин А. В. Притеснения Русской православной церкви в 50–60‑х гг. // Науковi працi Iсторичного факультету Запорiзького державного унiверситету. XXII випуск. Запорiжжя, 2008. С. 170–180; Чумаченко Т. А. «Поразила всех нас, как громом, отставка митрополита Николая». Крах одной церковной карьеры // Исторический архив. 2008. № 1. С. 47–68; Сурков С. А. Митрополит Николай (Ярушевич). М., 2012. А. В. Шубин .