НИКОЛА ВЕЛИМИРОВИЧ

Первые шаги

Родился в простой крестьянской семье. Учился в школе при монастыре Челие. Затем, окончив гимназию в городе Валево, хотел поступать в военную академию, но не прошел комиссию по состоянию здоровья, и поступил в духовную семинарию в Белграде. Во время учебы заболел туберкулезом, после окончания семинарии стал сельским учителем и вернулся в родные края. За усердие, проявленное в учебе, получил государственную стипендию для обучения за границей. После обучения в Берне на старокатолическом факультете, в 1909 г. побывал в Оксфорде и защитил докторскую диссертацию в Женеве. В конце года заболел дизентерией и после долгой болезни принял монашеский постриг в монастыре Раковица. В 1910 г. его отправили для получения духовного образования в России в Санкт-Петербургской духовной академии. По возвращении в Сербию, стал преподавать в белградской семинарии, но больше его увлекали проповеди. Во время Первой мировой войны, сербское правительство его отправило в США и Великобританию для пропаганды идей югославянского единства и для оказания помощи воюющим сербам. В 1919 г. был поставлен на кафедру Жичского епископства, но в 1920 г. его отправили в Охрид . Его деятельность не ограничивалась делами епископства, Велимирович активно участвовал в международной религиозной жизни. Установил хорошие связи с болгарами и греками. Часто посещал Афонские монастыри, принял участие в возобновлении монашеской жизни Хиландара. Во время кризиса вокруг принятия Конкордата послал открытое письмо тогдашнему министру внутренних дел, выразив возмущение по поводу разгона полицией демонстрации, выступившей против заключения договора с Ватиканом.

Во время Второй мировой войны и эмиграция из Югославиии

После разгрома Югославии , в ноябре 1942 г. был арестован немцами и содержался вместе с патриархом Гавриилом (Дожичем) в монастыре Войловица. 14 сентября 1944 г. немцы отправили их в концентрационный лагерь Дахау, но в декабре они были отпущены. Никола Велимирович благословил четников и летичевцев на борьбу с коммунистами, а после гибели Д. Летича в аварии произнес поминальную речь во время его отпевания. Сразу после этого уехал в Австрию, где его задержали американцы. В 1945 г. во время его пребывания в Англии, было куплено здание, ставшее духовным центром для местных сербов. В 1946 г. приехал в США, где много путешествовал и проповедовал. Также активно занимался преподавательской деятельностью. Читал лекции в сербской семинарии при монастыре св. Саввы в Либертвилле, в академии св. Владимира. Смерть его застала в русской семинарии св. Тихона, откуда его тело перевезли в сербский монастырь св. Саввы похоронили у края алтаря церкви в присутствии сербских верующих 27 марта 1956 г.

12 мая 1991 г. его останки были перенесены из США в монастырь Лелич. 19 мая 2003 г. Архиерейский собор СПЦ включил его имя в список святителей. 24 мая состоялся обряд канонизации в Храме св. Саввы в Белграде.