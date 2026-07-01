НИКОЛА I ПЕТРОВИЧ НЕГОШ
НИКОЛА I ПЕТРОВИЧ НЕГОШ (Никола I Петровић Његош) - князь и король Черногории, драматург.
Из династии Негошей, отец Никола I Петрович Негош - воевода Мирко Петрович Негош (1820-1897 годы), прославившийся победой над турецкими войсками в битве при Грахово (1858 год), мать - Анастасия (Стана) Мартинович (1824-1895 годы), дядя - кн. Данило Петрович Негош. Начальное образование получил в Цетинье, затем посещал гимназию в Триесте. С 1856 года учился в лицее Людовика Великого в Париже, затем вернулся в Черногорию.
В связи с отсутствием наследников у кн. Данилы в августе 1860 года провозглашён князем Черногории. Проводил активную внешнюю политику, направленную на признание независимости Черногории и присоединение к ней новых земель. Поддержал крестьянское восстание в Боснии и Герцеговине 1861-1862 годы, Герцеговинско-боснийское восстание 1875-1878 годы, а также сопротивление австрийской оккупации в 1881-1882 годы. В начальный период правления сторонник сближения и возможного объединения с Сербией, заключил с ней военный союз для ведения совместных боевых действий против Турции в 1876 году.
Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов (см. Русско-турецкие войны) союзник Российской империи, в 1878 году добился провозглашения независимости Черногории. В 1880-е годы соперничал за лидерство на Балканах с сербским королём Миланом Обреновичем, затем с его преемником Александром Обреновичем (1889-1903 годы).
Укрепил позиции Черногории в Европе с помощью династических браков своих дочерей: Зорку (1864-1890 годы) в 1883 году выдал замуж за претендента на сербский престол Петра Карагеоргиевича (см. Карагеоргиевичи); Милицу (1866-1951 годы) в 1889 году - за вел. кн. Петра Николаевича (1864-1931 годы); Елену (1873-1952 годы) в 1896 году - за будущего итальянского короля Виктора Эммануила III; Анастасию (Стану) (1867/1868-1935 годы) в 1907 году (после развода с первым мужем) - за вел. кн. Николая Николаевича Младшего.
Дочери Николы I Петровича Негоша имели при российском дворе исключительное влияние. Сам он неоднократно посещал Санкт-Петербург, был назван Александром III «единственным искренним и верным другом России», награждён орденом Св. Георгия 2-й степени (1878 год), избран почетным членом Петербургской АН (1889 год).
В 1880-1900-х годах Никола I Петрович Негош провёл ряд внутренних реформ в Черногории: упорядочил систему государственного управления и законодательство, ввёл Гражданский кодекс (1888 год) и Табель о рангах (1902 год). Содействовал развитию сферы образования и культуры, строительству в Черногории новых дорог. Никола I Петрович Негош использовал авторитарные методы правления, своими действиями не раз вызывал недовольство населения (строительство дворца в Цетинье во время голода 1889 года, введение табачной монополии в 1904 году). В 1905 году, опасаясь революционных выступлений, даровал Черногории конституцию. В 1910 годы в ознаменование 50-летия своего правления провозгласил Черногорию королевством.
Вступил в качестве союзника Антанты в Первую мировую войну. В 1916 году, после поражения Черногории, вместе с семьёй выехал в Италию к дочери Елене. В 1918 году не признал вхождения Черногории в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев.
Умер на юге Франции, был похоронен в г. Сан-Ремо (Италия), в 1989 году его останки перенесены в г. Бар (Черногория).
Подражая своему предку Петру II Петровичу Негошу (см. Негош П.), Никола I Петрович Негош активно занимался литературным творчеством. Наиболее известна его пьеса «Балканская царица» (1885 год, рус. пер. 1894 год).
Сочинения:
Цjелокупна дjела. Цетињ е, 1969. Кн. 1–6.