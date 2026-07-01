НИКОЛА I ПЕТРОВИЧ НЕГОШ

НИКОЛА I ПЕТРОВИЧ НЕГОШ (Никола I Пет­ро­вић Његош) - князь и ко­роль Чер­но­го­рии, дра­ма­тург.

Из ди­на­стии Не­го­шей, отец Никола I Петрович Негош - вое­во­да Мир­ко Пет­ро­вич Не­гош (1820-1897 годы), про­сла­вив­ший­ся по­бе­дой над турецкими вой­ска­ми в бит­ве при Гра­хо­во (1858 год), мать - Ана­ста­сия (Ста­на) Мар­ти­но­вич (1824-1895 годы), дядя - кн. Да­ни­ло Пет­ро­вич Не­гош. На­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Це­ти­нье, за­тем по­се­щал гим­на­зию в Трие­сте. С 1856 года учил­ся в ли­цее Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го в Па­ри­же , за­тем вер­нул­ся в Чер­но­го­рию.

В свя­зи с от­сут­ст­ви­ем на­след­ни­ков у кн. Да­ни­лы в августе 1860 года про­воз­гла­шён кня­зем Чер­но­го­рии. Про­во­дил актив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на при­зна­ние не­за­ви­си­мо­сти Чер­но­го­рии и при­сое­ди­не­ние к ней но­вых зе­мель. Под­дер­жал кре­сть­ян­ское вос­ста­ние в Бос­нии и Гер­це­го­ви­не 1861-1862 годы, Гер­це­го­вин­ско-бос­ний­ское вос­ста­ние 1875-1878 годы, а так­же со­про­тив­ле­ние австрийской ок­ку­па­ции в 1881-1882 годы. В на­чаль­ный пе­ри­од прав­ле­ния сто­рон­ник сбли­же­ния и воз­мож­но­го объ­е­ди­не­ния с Сер­би­ей, за­клю­чил с ней во­енный со­юз для ве­де­ния со­вме­ст­ных бое­вых дей­ст­вий про­тив Тур­ции в 1876 году.

Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (см. Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны ) со­юз­ник Российской им­пе­рии, в 1878 году до­бил­ся про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Чер­но­го­рии. В 1880-е годы со­пер­ни­чал за ли­дер­ст­во на Бал­ка­нах с сербским ко­ро­лём Ми­ла­ном Об­ре­но­ви­чем, за­тем с его пре­ем­ни­ком Алек­сан­дром Об­ре­но­ви­чем (1889-1903 годы).

Ук­ре­пил по­зи­ции Чер­но­го­рии в Ев­ро­пе с по­мо­щью ди­настических бра­ков сво­их до­че­рей: Зор­ку (1864-1890 годы) в 1883 году вы­дал за­муж за пре­тен­ден­та на сербский пре­стол Пет­ра Ка­ра­ге­ор­гие­ви­ча (см. Ка­ра­ге­ор­гие­ви­чи); Ми­ли­цу (1866-1951 годы) в 1889 году - за вел. кн. Пет­ра Ни­ко­лае­ви­ча (1864-1931 годы); Еле­ну (1873-1952 годы) в 1896 году - за бу­ду­ще­го итальянского ко­ро­ля Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла III; Ана­ста­сию (Ста­ну) (1867/1868-1935 годы) в 1907 году (по­сле раз­во­да с пер­вым му­жем) - за вел. кн. Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Млад­ше­го.

До­че­ри Николы I Петровича Негоша име­ли при российском дво­ре ис­клю­чительное влия­ние. Сам он не­од­но­крат­но по­се­щал Санкт-Пе­тер­бург, был на­зван Алек­сан­дром III «един­ст­вен­ным ис­крен­ним и вер­ным дру­гом Рос­сии», на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни (1878 год), из­бран почетным чле­ном Пе­тербургской АН (1889 год).

В 1880-1900-х годах Никола I Петрович Негош про­вёл ряд внутренних ре­форм в Чер­но­го­рии: упо­ря­до­чил сис­те­му государственного управ­ле­ния и за­ко­но­да­тель­ство, ввёл Гражданский ко­декс (1888 год) и Табель о ран­гах (1902 год). Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию сфе­ры об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры, строи­тель­ст­ву в Чер­но­го­рии но­вых до­рог. Никола I Петрович Негош ис­поль­зо­вал ав­то­ри­тар­ные ме­то­ды прав­ле­ния, свои­ми дей­ст­вия­ми не раз вы­зы­вал не­до­воль­ст­во на­се­ления (строи­тель­ст­во двор­ца в Це­ти­нье во вре­мя го­ло­да 1889 года, вве­де­ние та­бач­ной мо­но­по­лии в 1904 году). В 1905 году, опа­са­ясь ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний, да­ро­вал Чер­но­го­рии кон­сти­ту­цию. В 1910 годы в оз­на­ме­но­вание 50-ле­тия сво­его прав­ле­ния про­воз­гла­сил Чер­но­го­рию ко­ро­лев­ст­вом.

Всту­пил в ка­че­ст­ве со­юз­ни­ка Ан­тан­ты в Первую ми­ро­вую вой­ну. В 1916 году, по­сле по­ра­же­ния Чер­но­го­рии, вме­сте с семь­ёй вы­ехал в Ита­лию к до­че­ри Еле­не. В 1918 году не при­знал вхо­ж­де­ния Чер­но­го­рии в со­став Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев.

Умер на юге Фран­ции, был по­хо­ро­нен в г. Сан-Ре­мо (Ита­лия), в 1989 году его ос­тан­ки пе­ре­не­се­ны в г. Бар (Чер­но­го­рия).

Под­ра­жая сво­ему пред­ку Пет­ру II Пет­ро­ви­чу Не­го­шу (см. Не­гош П.), Никола I Петрович Негош ак­тив­но за­ни­мал­ся литературным твор­че­ст­вом. Наи­бо­лее из­вест­на его пье­са «Бал­кан­ская ца­ри­ца» (1885 год, рус. пер. 1894 год).

Сочинения:

Цjелокупна дjела. Це­тињ е, 1969. Кн. 1–6.