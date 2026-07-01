НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ
НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ (Νιϰόδημος ὁ ‘Αγιορείτης; в миру Николай Каливруцис, Niϰόλαος Καλλιβρούτσης) - аскетический писатель, богослов, агиограф, гимнограф; православный святой.
Учился в Евангельской школе в г. Смирна (1765-1770 годы), где проявилась его удивительная память (запоминал текст после первого прочтения).
В 1775 году уехал на Афон, принял монашеский постриг с именем Никодим в монастыре Прп. Дионисия, жил уединённо в разных келлиях и скитах Святой горы.
Сторонник и защитник движения колливадов (монашеское движение, выступавшее за обновление церковной жизни на основе святоотеческих традиций).
В 1777 году по просьбе свт. Макария Коринфского (1731-1805 годы) подготовил к изданию духовные книги: «Добротолюбие», «Евергетин», «О постоянном причащении». Никодим Святогорец составил, перевёл на новогреческий язык, снабдил комментариями, предисловиями, святоотеч. толкованиями и написал 26 объёмных трудов.
Экзегетические и патристические издания: сочинения прп. Симеона Нового Богослова (1784 год), толкования на 7 Соборных апостольских посланий (1799 год), толкования Феофилакта Болгарского на 14 посланий ап. Павла (1799 год) и др.; аскетические и полемические: «Невидимая брань» (1785 год), «Духовные упражнения» (1786 год), «Исповедание веры» (1805 год) и др.; канонические: «Руководство к исповеди» (1784 год), «Пидалион» (собрание церковных канонов с комментариями; 1787-1790 годы); агиографические: «Синаксарист» (сборник житий святых; 1805-1807 годы), «Новый Мартиролог» (сборник житий греческих новомучеников; 1794 год); литургические: «Еортодромион» (толкования на каноны Господских и Богородичных праздников; 1806), «Новая Лествица» (изъяснения на степенны Октоиха; 1809 год).
Никодим Святогорец написал акафисты, каноны и службы святым (более 70). Как популяризатор православного богословия способствовал просвещению греков и сохранению православной веры в условиях турецкого ига.
Канонизирован 31 мая 1955 года Константинопольской православной церковью. В календарь РПЦ имя Никодима Святогорца внесено в 1956 году, но дата памяти была ошибочно указана по греческому новому стилю, что привело к изменению даты смерти в русских изданиях - 1(14) июля.
В 2005 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II установлен правильный день памяти - 14(27) июля. Мощи (глава) Никодима Святогорца хранятся в Великой Лавре (Афон). Известный гимнограф XX века. Герасим Микраяннанит составил службу Никодима Святогорца (церковнослав. пер.: Минея. Июль. Ч. 1. М., 1988 год. С. 17-40).
Сочинения:
‘Ομολογία πίστεως . Βιέννη , 1819;
Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена / Коммент., прим. Никодима Святогорца. К., 1882. М., 1993;
Невидимая брань: В 2 ч. / Пер. еп. Феофана. 5-е изд. М., 1912;
Νέον Μαρτυρολόγιον . ’Αθῆναι, 1976;
[Служба] Преподобнаго Симеона, Новаго Богослова // Минея. Март. М., 1984. Ч. 1. С. 308–331;
[Служба] Всех преподобных отцев, на Святей Горе Афонстей просиявших // Минея. Май. М., 1987. Ч. 3. С. 387–408;
Πηδάλιον. 12 εϰδ . Ζάϰυνθος , 1998;
Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых Тайн. М., 2006 (совм. с митр. Макарием Коринфским);
Евергетин / Пер., прим. Ф. Шульги. М., 2008. Т. 1;
Новый эклогион: Избранные жития святых. Псков, 2008.