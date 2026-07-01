НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ

НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ (Νιϰόδημος ὁ ‘Αγιορείτης; в ми­ру Ни­ко­лай Ка­лив­ру­цис, Niϰόλαος Καλλιβρούτσης) - ас­ке­тический пи­сатель, бо­го­слов, агио­граф, гим­но­граф ; пра­во­слав­ный свя­той.

Учил­ся в Еван­гель­ской шко­ле в г. Смир­на (1765-1770 годы), где про­яви­лась его уди­ви­тель­ная па­мять (за­по­ми­нал текст по­сле пер­во­го про­чте­ния).

В 1775 году уе­хал на Афон, при­нял мо­на­ше­ский по­стриг с име­нем Ни­ко­дим в монастыре Прп. Дио­ни­сия, жил уе­ди­нён­но в раз­ных келли­ях и ски­тах Святой го­ры.

Сто­рон­ник и за­щит­ник дви­же­ния кол­ли­ва­дов (мо­на­ше­ское дви­же­ние, вы­сту­пав­шее за об­нов­ле­ние цер­ков­ной жиз­ни на ос­но­ве свя­то­отеческих тра­ди­ций).

В 1777 году по прось­бе свт. Ма­ка­рия Ко­ринф­ско­го (1731-1805 годы) под­го­то­вил к из­да­нию ду­хов­ные кни­ги: «Доб­ро­то­лю­бие», «Евер­ге­тин», «О по­сто­ян­ном при­ча­ще­нии». Никодим Святогорец со­ста­вил, пе­ре­вёл на но­во­гре­ческий язык, снаб­дил ком­мен­та­рия­ми, пре­ди­сло­вия­ми, свя­то­отеч. тол­ко­ва­ния­ми и на­пи­сал 26 объ­ём­ных тру­дов.

Эк­зе­ге­тические и пат­ри­стические из­да­ния: со­чи­не­ния прп. Си­ме­о­на Но­во­го Бо­го­сло­ва (1784 год), тол­ко­ва­ния на 7 Со­бор­ных апо­столь­ских по­сла­ний (1799 год), тол­ко­ва­ния Фео­фи­лак­та Бол­гар­ско­го на 14 по­сла­ний ап. Пав­ла (1799 год) и др.; ас­ке­тические и по­ле­ми­че­ские: «Не­ви­ди­мая брань» (1785 год), «Ду­хов­ные уп­раж­не­ния» (1786 год), «Ис­по­ве­да­ние ве­ры» (1805 год) и др.; ка­но­ни­че­ские: «Ру­ко­во­дство к ис­по­ве­ди» (1784 год), «Пи­да­ли­он» (со­б­ра­ние цер­ков­ных ка­но­нов с ком­мен­та­рия­ми; 1787-1790 годы); агио­гра­фи­че­ские: «Си­нак­са­рист» (сборник жи­тий свя­тых; 1805-1807 годы), «Но­вый Мар­ти­ро­лог» (сборник жи­тий греческих но­во­му­че­ни­ков; 1794 год); ли­тур­ги­че­ские: «Еор­то­дро­ми­он» (тол­ко­ва­ния на ка­но­ны Гос­под­ских и Бо­го­ро­дич­ных празд­ни­ков; 1806), «Но­вая Ле­ст­ви­ца» (изъ­яс­не­ния на сте­пен­ны Ок­тои­ха ; 1809 год).

Никодим Святогорец на­пи­сал ака­фи­сты, ка­но­ны и служ­бы свя­тым (бо­лее 70). Как по­пу­ля­ри­за­тор пра­во­слав­но­го бо­го­сло­вия спо­соб­ст­во­вал про­све­ще­нию гре­ков и со­хра­не­нию пра­во­слав­ной ве­ры в ус­ло­ви­ях турецкого ига.

Ка­но­ни­зи­ро­ван 31 мая 1955 года Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной цер­ко­вью. В ка­лен­дарь РПЦ имя Никодима Святогорца вне­се­но в 1956 году, но да­та па­мя­ти бы­ла оши­боч­но ука­за­на по греческому но­во­му сти­лю, что при­ве­ло к из­ме­не­нию да­ты смер­ти в русских из­да­ни­ях - 1(14) ию­ля.

В 2005 году по бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия II ус­та­нов­лен пра­виль­ный день па­мя­ти - 14(27) ию­ля. Мо­щи (гла­ва) Никодима Святогорца хра­нят­ся в Ве­ли­кой Лав­ре (Афон). Из­вест­ный гим­но­граф XX века. Ге­ра­сим Ми­кра­ян­на­нит со­ста­вил служ­бу Никодима Святогорца (цер­ков­но­слав. пер.: Ми­нея. Июль. Ч. 1. М., 1988 год. С. 17-40).

Сочинения:

‘Ομολογία πίστεως . Βιέννη , 1819;

Тол­ко­вая Псал­тирь Ев­фи­мия Зи­га­бе­на / Ком­мент., прим. Ни­ко­ди­ма Свя­то­гор­ца. К., 1882. М., 1993;

Не­ви­ди­мая брань: В 2 ч. / Пер. еп. Фео­фа­на. 5-е изд. М., 1912;

Νέον Μαρτυρολόγιον . ’Αθῆναι, 1976;

[Служ­ба] Пре­по­доб­на­го Си­ме­о­на, Но­ва­го Бо­го­сло­ва // Ми­нея. Март. М., 1984. Ч. 1. С. 308–331;

[Служ­ба] Всех пре­по­доб­ных от­цев, на Свя­тей Го­ре Афон­стей про­си­яв­ших // Ми­нея. Май. М., 1987. Ч. 3. С. 387–408;

Πηδάλιον. 12 εϰδ . Ζάϰυνθος , 1998;

Кни­га ду­ше­по­лез­ней­шая о не­пре­стан­ном при­ча­ще­нии Свя­тых Хри­сто­вых Тайн. М., 2006 (совм. с митр. Ма­ка­ри­ем Ко­ринф­ским);

Евер­ге­тин / Пер., прим. Ф. Шуль­ги. М., 2008. Т. 1;

Но­вый эк­ло­ги­он: Из­бран­ные жи­тия свя­тых. Псков, 2008.