НИКОДИМ (РОТОВ)
НИКОДИМ (Ротов Борис Георгиевич) - митрополит Ленинградский и Новгородский.
Из семьи инженера. В 1947-1949 годы учился в Рязанском педагогическом институте.
Рукоположен в диаконы, пострижен в монашество (1947 год), рукоположен в иеромонахи (1949 год).
Служил в различных храмах Ярославской епархии, в 1952 году назначен клириком кафедрального Феодоровского собора в Ярославле. Окончил заочно Ленинградскую духовную семинарию (ЛДС, 1953 год) и Ленинградскую духовную академию (ЛДА, 1955 год).
В 1956 году направлен в Русскую духовную миссию в Иерусалиме; в 1957 году возведён в сан игумена, назначен начальником миссии и возведён в сан архимандрита. С 1959 года заведующий канцелярией Московской патриархии и заместитеть председателя Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС). В 1960 году назначен председателем ОВЦС (до 1972 года) и рукоположен в епископы с титулом Подольский, викарий Московской епархии. В 1960 году включён в состав Комиссии по межхристианским связям при Священном Синоде.
Председатель Издательского отдела Московской патриархии (1960-1963 годы), председатель редакционной коллегии сборника «Богословские труды» (1960-1967 годы). Осенью 1960 года переведён на Ярославскую и Ростовскую кафедру, в 1961 году назначен постоянным членом Синода, возведён в сан архиепископа. В 1963 году назначен председателем Комиссии по вопросам христианского единства; возведён в сан митрополита и назначен на Минскую и Белорусскую кафедру. В том же году назначен митрополитом Ленинградским и Ладожским, с 1967 году в связи с объединением Ленинградской и Новгородской епархий управлял обеими и носил титул митрополита Ленинградского и Новгородского.
После смерти патриарха Московского и всея Руси Алексия I на Поместном соборе 1971 года Никодим был одним из 3 кандидатов на патриарший престол. С 1974 года Никодим одновременно являлся патриаршим экзархом Западной Европы. Доктор богословия (1975 год), почетный доктор Софийской духовной академии (1975 год) и Варшавской христианской академии (1975 год), почетный член Московской и Ленинградской духовных академий, ряда зарубежных духовных академий и богословских факультетов.
В условиях жёсткого контроля советской государственной атеистической системы над РПЦ Никодим пытался использовать для блага Церкви международную, миротворческую и межцерковную деятельность: устанавливал контакты, обмен информацией с религиозными деятелями за рубежом. В начале 1960-х годов ему удалось предотвратить намеченное властями закрытие ленинградских духовных школ. Никодим способствовал углублению связей РПЦ с поместными православными церквами, возглавлял делегации РПЦ на всеправославных совещаниях 1961, 1963, 1964, 1968 годы.
Сыграл значительную роль в провозглашении автокефалии Православной церкви в Америке (1970 год) и автономии Японской православной церкви (1970 год). Поддерживал русское иночество на Афоне. Никодим инициировал двусторонние богословские диалоги РПЦ с евангелическими церквами, церквами англиканского исповедания и Римско-католической церковью. После вступления РПЦ во Всемирный совет церквей (ВСЦ) в 1961 году Никодим избран членом его Центрального комитета, с 1975 года один из президентов ВСЦ. В 1971-1978 годы президент, с 1978 года почетный президент Христианской мирной конференции.
Никодим был авторитетным знатоком богослужения: составлял акафисты и чинопоследования. Сторонник частичного использования руского языка за богослужением. Скончался во время официального визита в Ватикан.
Сочинения:
Иоанн XXIII, Папа Римский. [Б. м.], 1984;
История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Серпухов, 1997;
Митрополит Никодим (Ротов) – православный богослов в эпоху социализма: из богословского наследия. СПб., 2009.