НИКОДИМ (РОТОВ)

НИКОДИМ (Ро­тов Бо­рис Ге­ор­ги­е­вич)​ - м и­тро­по­лит Ле­нин­град­ский и Нов­го­род­ский.

Из се­мьи ин­же­не­ра. В 1947-1949 годы учил­ся в Ря­зан­ском пе­да­го­гическом институте.

Ру­ко­по­ло­жен в диаконы, по­стри­жен в мо­наше­ст­во (1947 год), ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи (1949 год).

Служил в различных хра­мах Яро­слав­ской епар­хии , в 1952 году на­зна­чен кли­ри­ком ка­фед­раль­но­го Фео­до­ров­ско­го со­бо­ра в Яро­слав­ле. Окон­чил за­оч­но Ле­нинградскую ду­хов­ную се­ми­на­рию (ЛДС, 1953 год) и Ле­нинградскую ду­хов­ную ака­де­мию (ЛДА, 1955 год).

В 1956 году на­прав­лен в Русскую ду­хов­ную мис­сию в Ие­ру­са­ли­ме; в 1957 году воз­ве­дён в сан игу­ме­на, на­зна­чен на­чаль­ни­ком мис­сии и воз­ве­дён в сан ар­хи­ман­д­ри­та. С 1959 года заведующий кан­це­ля­ри­ей Московской пат­ри­ар­хии и заместитеть председателя От­де­ла внеш­них цер­ков­ных сно­ше­ний (ОВЦС). В 1960 году на­зна­чен председателем ОВЦС (до 1972 года) и ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом По­доль­ский, ви­ка­рий Московской епар­хии. В 1960 году вклю­чён в со­став Ко­мис­сии по меж­хри­сти­ан­ским свя­зям при Свя­щен­ном Си­но­де.

Председатель Из­да­тель­ско­го от­де­ла Московской пат­ри­ар­хии (1960-1963 годы), председатель ре­дак­ци­он­ной кол­ле­гии сборника «Бо­го­слов­ские тру­ды» (1960-1967 годы). Осе­нью 1960 года пе­ре­ве­дён на Яро­слав­скую и Рос­тов­скую ка­фед­ру, в 1961 году на­зна­чен по­сто­ян­ным чле­ном Си­но­да, воз­ве­дён в сан ар­хи­епи­ско­па. В 1963 году на­зна­чен председателем Ко­мис­сии по во­про­сам хри­сти­ан­ско­го един­ст­ва; воз­ве­дён в сан ми­тро­по­ли­та и на­зна­чен на Мин­скую и Бе­ло­рус­скую ка­фед­ру. В том же го­ду на­зна­чен ми­тро­по­ли­том Ле­нин­град­ским и Ла­дож­ским, с 1967 году в свя­зи с объ­е­ди­не­ни­ем Ле­нин­град­ской и Нов­го­род­ской епар­хий управ­лял обеи­ми и но­сил ти­тул ми­тро­по­ли­та Ле­нин­град­ско­го и Нов­го­род­ско­го.

По­сле смер­ти пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия I на По­ме­ст­ном со­бо­ре 1971 года Никодим был од­ним из 3 кан­ди­да­тов на пат­ри­ар­ший пре­стол. С 1974 года Никодим од­но­вре­мен­но яв­лял­ся пат­ри­ар­шим эк­зар­хом Западной Ев­ро­пы. Доктор бо­го­сло­вия (1975 год), почетный доктор Со­фий­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1975 год) и Вар­шав­ской хри­сти­ан­ской ака­де­мии (1975 год), почетный член Московской и Ле­нинградской ду­хов­ных ака­де­мий, ря­да за­ру­беж­ных ду­хов­ных ака­де­мий и бо­го­слов­ских фа­куль­те­тов.

В ус­ло­ви­ях жё­ст­ко­го кон­тро­ля со­вет­ской государственной атеи­стической сис­те­мы над РПЦ Никодим пы­тал­ся ис­поль­зо­вать для бла­га Церк­ви ме­ж­ду­народную, ми­ро­творческую и меж­цер­ков­ную дея­тель­ность: ус­та­нав­ли­вал кон­так­ты, об­мен ин­фор­ма­ци­ей с ре­лигиозными дея­те­ля­ми за ру­бе­жом. В начале 1960-х годов ему уда­лось пре­дот­вра­тить на­ме­чен­ное вла­стя­ми за­кры­тие ле­нинградских ду­хов­ных школ. Никодим спо­соб­ст­во­вал уг­луб­ле­нию свя­зей РПЦ с по­ме­ст­ны­ми пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми, воз­глав­лял де­ле­га­ции РПЦ на все­пра­во­слав­ных со­ве­ща­ни­ях 1961, 1963, 1964, 1968 годы.

Сыг­рал зна­чительную роль в про­воз­гла­ше­нии ав­то­ке­фа­лии Пра­во­слав­ной церк­ви в Аме­ри­ке (1970 год) и ав­то­но­мии Японской пра­во­слав­ной церк­ви (1970 год). Под­дер­жи­вал русское ино­че­ст­во на Афо­не. Никодим ини­ции­ро­вал дву­сто­рон­ние бо­го­слов­ские диа­ло­ги РПЦ с еван­ге­лическими церк­ва­ми, церк­ва­ми анг­ли­кан­ско­го ис­по­ве­да­ния и Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью. По­сле всту­п­ле­ния РПЦ во Все­мир­ный со­вет церк­вей (ВСЦ) в 1961 году Никодим из­бран чле­ном его Центрального комитета, с 1975 года один из пре­зи­ден­тов ВСЦ. В 1971-1978 годы пре­зи­дент, с 1978 года почетный пре­зи­дент Хри­сти­ан­ской мир­ной кон­фе­рен­ции.

Никодим был ав­то­ри­тет­ным зна­то­ком бо­го­слу­же­ния: со­став­лял ака­фи­сты и чи­но­пос­ле­до­ва­ния. Сто­рон­ник час­тич­но­го ис­поль­зо­ва­ния руского языка за бо­го­слу­же­ни­ем. Скон­чал­ся во вре­мя официального ви­зи­та в Ва­ти­кан.

Сочинения:

Ио­анн XXIII, Па­па Рим­ский. [Б. м.], 1984;

Ис­то­рия Рус­ской Ду­хов­ной Мис­сии в Ие­ру­са­ли­ме. Сер­пу­хов, 1997;

Ми­тро­по­лит Ни­ко­дим (Ро­тов) – пра­во­слав­ный бо­го­слов в эпо­ху со­циа­лиз­ма: из бо­го­слов­ско­го на­сле­дия. СПб., 2009.