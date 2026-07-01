НИКОДИМ (МИЛАШ)

НИКОДИМ (в ми­ру Ми­лаш Ни­ко­ла) - е пис­коп Дал­ма­тин­ско-Ис­т­рий­ский (Бу­ко­вин­ско-Дал­ма­тин­ская ми­тро­по­лия, ны­не Сербская пра­во­слав­ная цер­ковь), сербский ка­но­нист и цер­ков­ный ис­то­рик.

Из се­мьи куп­ца. Обу­чал­ся в За­дар­ской, за­тем в Кар­ло­вац­кой ду­хов­ных се­ми­на­ри­ях (окон­чил в 1866 году); по­се­щал лек­ции на фи­лосовском факультете Вен­ско­го университета. Окон­чил Ки­ев­скую ду­хов­ную ака­де­мию (1871 год). Ма­гистр бо­го­сло­вия (1871 год). Пре­по­да­ва­тель (с 1871 года), за­тем профессор цер­ков­но­го пра­ва в За­дар­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии. В 1872 году на бо­го­слов­ском факультете Чер­но­виц­ко­го университета по­лу­чил сте­пень доктора бо­го­сло­вия.

В 1873 году в За­да­ре при­нял по­стриг в ря­со­фор, ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­диа­ко­ны. В 1875 году по­стри­жен в ман­тию с име­нем Ни­ко­дим, ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи, в 1880 году воз­ве­дён в сан ар­хи­ман­д­ри­та. В 1886 году уча­ст­во­вал в ре­фор­ми­ро­ва­нии Бел­град­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии и был на­зна­чен её рек­то­ром. В 1887 году вер­нул­ся в Дал­ма­цию и про­дол­жал на­учную и пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность в За­дар­ской се­ми­на­рии. В 1890 году в Ве­не Никодим был ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы и на­зна­чен на Дал­ма­тин­ско-Ис­т­рий­скую ка­фед­ру (ка­фед­раль­ный г. За­дар). Управ­лял епар­хи­ей до ухо­да на по­кой в 1912 году. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Дуб­ров­ни­ке .

В 1930 году ос­тан­ки Никодима пе­ре­не­се­ны в г. Ши­бе­ник и по­гре­бе­ны в хра­ме Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня.

Никодиму при­над­ле­жат мно­го­численные со­чи­не­ния, главным образом по цер­ков­но­му пра­ву, а так­же по цер­ков­ной ис­то­рии. Главный его труд - «Пра­ви­ла Пра­во­слав­ной Церк­ви с тол­ко­ва­ния­ми» (кн. 1-2, 1895-1896 годы). В тол­ко­ва­ни­ях Никодима на­шли от­ра­же­ние ре­зуль­та­ты его мно­го­численных ис­сле­до­ва­ний различных ин­сти­ту­тов и от­рас­лей ка­но­ни­че­ско­го пра­ва. Ис­тол­ко­вы­вая ка­нон, Никодим обыч­но пред­став­лял его ис­то­ри­ко-пра­во­вой кон­текст, в т. ч. ука­зы­вал на об­стоя­тель­ства, вы­звав­шие при­ня­тие ка­но­на. Со­по­с­тав­ляя близ­кие по со­дер­жа­нию ка­но­ны для вы­яв­ле­ния их точ­но­го смыс­ла, Николим по­ка­зы­вал осо­бен­но­сти при­ме­не­ния ком­мен­ти­руе­мо­го ка­но­на в со­вре­мен­ных ему ус­ло­ви­ях, в ча­ст­но­сти в пра­во­слав­ных епар­хи­ях Ав­ст­ро-Венг­рии . Тол­ко­ва­ния Никодима на не­ко­то­рые ка­но­ны на­столь­ко об­стоя­тель­ны, что пред­став­ля­ют со­бой са­мо­сто­ятельные трак­та­ты (напр., тол­ко­ва­ние на 12-е пра­ви­ло Трулль­ско­го со­бо­ра яв­ля­ет­ся, по су­ти, боль­шой ис­то­ри­ко-пра­во­вой стать­ёй о без­бра­чии епи­ско­па­та). В пра­во­слав­ной ка­но­нической литературе труд Николима до сих пор ос­та­ёт­ся не­пре­взой­дён­ным по вы­ве­рен­но­сти и взве­шен­но­сти су­ж­де­ний, по аде­к­ват­но­сти в из­ло­же­нии со­дер­жа­ния пра­вил, по це­ло­ст­но­сти и пол­но­те ох­ва­та цер­ков­но-пра­во­во­го ма­те­риа­ла. Русский пе­ре­вод это­го со­чи­не­ния был под­го­тов­лен с уча­сти­ем са­мо­го ав­то­ра (издан в 1911-1912 годы).

Важ­ны­ми ра­бо­та­ми Никодима яв­ля­ют­ся так­же: «Пра­во­слав­ное цер­ков­ное пра­во» (1890 год), пе­ре­ве­дён­ное на русский, немецкий, но­во­греческий, румынский и болгарские язы­ки; «Пра­во­слав­ная Дал­ма­ция» (1901 год), в ко­то­рой со­дер­жит­ся об­зор цер­ков­ных со­бы­тий в Дал­ма­ции с I века по 1849 год; и дру­гие. Никодим - почетный член Московской и Санкт-Пе­тербергской ду­хов­ных ака­де­мий, ря­да на­учных об­ществ Рос­сии, Ав­ст­рии, Сер­бии, Гре­ции, Ру­мы­нии, Бол­га­рии.

Сочинения:

Сла­вен­ски апо­сто­ли Ки­рил и Методиjе и ис­ти­на пра­во­сла­вља. За­дар, 1881. Бел­грец, 1985;

Пра­во­слав­но цркве­но пра­во. За­дар, 1890;

Пра­ви­ла (ϰανονες) Пра­во­слав­не цркве с ту­ма­чењи­ма: В 2 књ. Но­ви Сад, 1895–1896;

Пра­во­слав­на Далмациjа: Историjски пре­глед. Но­ви Сад, 1901;

Цркве­но каз­не­но пра­во. Мос­тар, 1911;

Де­ла. Бео­град; Ши­бе­ник, 2004–2005. [Књ. 1–7].