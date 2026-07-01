НИКОДИМ (МИЛАШ)
НИКОДИМ (в миру Милаш Никола) - епископ Далматинско-Истрийский (Буковинско-Далматинская митрополия, ныне Сербская православная церковь), сербский канонист и церковный историк.
Из семьи купца. Обучался в Задарской, затем в Карловацкой духовных семинариях (окончил в 1866 году); посещал лекции на филосовском факультете Венского университета. Окончил Киевскую духовную академию (1871 год). Магистр богословия (1871 год). Преподаватель (с 1871 года), затем профессор церковного права в Задарской духовной семинарии. В 1872 году на богословском факультете Черновицкого университета получил степень доктора богословия.
В 1873 году в Задаре принял постриг в рясофор, рукоположен в иеродиаконы. В 1875 году пострижен в мантию с именем Никодим, рукоположен в иеромонахи, в 1880 году возведён в сан архимандрита. В 1886 году участвовал в реформировании Белградской духовной семинарии и был назначен её ректором. В 1887 году вернулся в Далмацию и продолжал научную и преподавательскую деятельность в Задарской семинарии. В 1890 году в Вене Никодим был рукоположен в епископы и назначен на Далматинско-Истрийскую кафедру (кафедральный г. Задар). Управлял епархией до ухода на покой в 1912 году. Последние годы жизни провёл в Дубровнике.
В 1930 году останки Никодима перенесены в г. Шибеник и погребены в храме Преображения Господня.
Никодиму принадлежат многочисленные сочинения, главным образом по церковному праву, а также по церковной истории. Главный его труд - «Правила Православной Церкви с толкованиями» (кн. 1-2, 1895-1896 годы). В толкованиях Никодима нашли отражение результаты его многочисленных исследований различных институтов и отраслей канонического права. Истолковывая канон, Никодим обычно представлял его историко-правовой контекст, в т. ч. указывал на обстоятельства, вызвавшие принятие канона. Сопоставляя близкие по содержанию каноны для выявления их точного смысла, Николим показывал особенности применения комментируемого канона в современных ему условиях, в частности в православных епархиях Австро-Венгрии. Толкования Никодима на некоторые каноны настолько обстоятельны, что представляют собой самостоятельные трактаты (напр., толкование на 12-е правило Трулльского собора является, по сути, большой историко-правовой статьёй о безбрачии епископата). В православной канонической литературе труд Николима до сих пор остаётся непревзойдённым по выверенности и взвешенности суждений, по адекватности в изложении содержания правил, по целостности и полноте охвата церковно-правового материала. Русский перевод этого сочинения был подготовлен с участием самого автора (издан в 1911-1912 годы).
Важными работами Никодима являются также: «Православное церковное право» (1890 год), переведённое на русский, немецкий, новогреческий, румынский и болгарские языки; «Православная Далмация» (1901 год), в которой содержится обзор церковных событий в Далмации с I века по 1849 год; и другие. Никодим - почетный член Московской и Санкт-Петербергской духовных академий, ряда научных обществ России, Австрии, Сербии, Греции, Румынии, Болгарии.
Сочинения:
Славенски апостоли Кирил и Методиjе и истина православља. Задар, 1881. Белгрец, 1985;
Православно црквено право. Задар, 1890;
Правила (ϰανονες) Православне цркве с тумачењима: В 2 књ. Нови Сад, 1895–1896;
Православна Далмациjа: Историjски преглед. Нови Сад, 1901;
Црквено казнено право. Мостар, 1911;
Дела. Београд; Шибеник, 2004–2005. [Књ. 1–7].