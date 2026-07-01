Никоди́м

Никоди́м (Ротов, Борис Георгиевич) (15.10.1929, д. Фролово, Кораблинский р-н Рязанской обл. — 05.09.1978, Ватикан) — деятель Русской Православной церкви. Из семьи служащего. 19 августа 1947 принял монашеский постриг. С 1949 — иеромонах и настоятель храма. В 1955 окончил Ленинградскую духовную академию. В 1959 за сочинение «История Русской духовной миссии в Иерусалиме» удостоен степени кандидата богословия. В 1956–1958 — член русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1957 — игумен, архимандрит, начальник миссии. С 1959 — заведующий канцелярией Московской патриархии и заместитель митрополита Николая по Отделу внешних церковных сношений (ОВЦС). Под давлением властей Николай 21 июня 1960 был заменен Н. на посту председателя ОВЦС. По должности Н. — участник Всемирного совета мира и Советского комитета защиты мира. С 9 июля — епископ Подольский, викарий Московской епархии. С 23 ноября — епископ Ярославский и Ростовский. В 1960–1963 руководил издательским отделом Московской патриархии. С 16 марта 1961 — постоянный член Синода РПЦ, с 10 июня — архиепископ. С 3 августа 1963 — митрополит, председатель Комиссии Священного синода по вопросам христианского единства. Глава Минской и Белорусской кафедры. С 9 октября — митрополит Ленинградский и Ладожский (с 1967 — Ленинградский и Новгородский). 15 сентября 1963 встречался с папой Римским Павлом VI. Глава делегаций Московского патриархата на Всеправославных совещаниях 1961–1968. С 1969 — представитель Московского патриархата в Межправославной подготовительной комиссии Святого Всеправославного собора. В 1968 и 1975 — глава делегации Московского патриархата на IV и V ассамблеях Всемирного совета церквей, в 1975 избран его президентом. В апреле 1970 подписал соглашение с митрополитом Нью-­Йоркским Иринеем об условиях дарования автокефалии Американской митрополии. 30 мая 1972 освобожден от должности председателя ОВЦС по состоянию здоровья, оставшись председателем комиссии Священного синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. С 3 сентября 1974 — патриарший экзарх Западной Европы. Содействовал укреплению диалога с Католической церковью, принятию определения Синода 1969 о возможности в исключительных случаях причащения православными священниками католиков и старообрядцев, снятию «клятв» со старых обрядов Поместным собором 1971. Скончался на приеме у папы Римского Иоанна Павла I .

Соч. : Иоанн XXIII, Папа Римский. Wien, 1984; История русской духовной миссии в Иерусалиме. Серпухов, 1997; Митрополит Никодим (Ротов) — православный богослов в эпоху социализма. К 80‑летию со дня рождения: из богословского наследия Митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима за 1956–1967 гг. СПб., 2009.

Лит. : Ювеналий (Поярков), митрополит . Человек Церкви. М., 1998; Василий (Кривошеин), архиепископ . Две встречи: Митрополит Николай (Ярушевич). Митрополит Никодим (Ротов). СПб., 2003; Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский собор: факты, события и документы. М., 2004; Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. М., 2005; Августин (Никитин) . Церковь плененная. Митрополит Никодим (1929–1978) и его эпоха (в воспоминаниях современников). СПб., 2008; Выдрин И. В. Митрополит Никодим. Екатеринбург, 2009. А. В. Шубин .