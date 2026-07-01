НИКЛОТ
НИКЛОТ - князь ободритов (бодричей) с 1131 года.
По сообщению Гельмольда (I, 49), относящемуся к событиям между 1129 и 1131 годов, Никлота - «старшего в бодрицкой земле» - заточил в темницу в Шлезвиге его соперник Кнуд Лавард.
После смерти Кнуда Никлот разделил его владения с Прибиславом (с 1125 года князь вагров), подчинив себе земли ободритов.
В 1147 году боролся против войск крестоносцев, стремившихся захватить новые территории к востоку от р. Эльба (см. Крестовые походы в Восточной Европе): в июне уничтожил часть их флота в Любеке, затем организовал оборону крепости Добин, предпринял ряд успешных вылазок против осаждавших её дат. войск.
Несмотря на обещание, данное Генриху Льву в 1147 году, отказался принять христианство. Проводил линию на подчинение ободритам племён полабских славян, расширил свои владения от Вагрии до р. Одер.
Во внешней политике стремился поддерживать дружественные отношения с гольштейнским графом Адольфом II (умер 1164 год). В 1151 году организовал вместе с ним поход против хижан и черезпенян (см. в ст. Лютичи), отказавшихся платить дань ободритам. В конце 1150-х годов заключён Генрихом Львом в крепость Люнебург, но освобождён после вооружённого выступления сыновей.
В 1160 году возглавил борьбу против войск Генриха Льва и датского короля Вальдемара I, предпринявших новый поход против ободритов. Избрал тактику истощения противника, разрушил важнейшие крепости на подвластной ему территории (Добин, Мекленбург, Зверин, Илово) и сосредоточил силы в крепости Верле (располагалась северо-западнее соврменного германского г. Гюстров, земля Мекленбург-Передняя Померания), из которой совершал вылазки. Погиб во время одной из них.
Исторические источники:
Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Danmarkshistorien / Udg. af K. Friis-Jensen. Kbh., 2005. Bd 1–2;
Гельмольд. Славянская хроника // Славянские хроники. М., 2011.