НИКЛОТ

НИКЛОТ - к нязь обод­ри­тов (бод­ри­чей) с 1131 года.

По со­об­ще­нию Гель­моль­да (I, 49), от­но­ся­ще­му­ся к со­бы­ти­ям меж­ду 1129 и 1131 годов, Никлота - «стар­ше­го в бод­риц­кой зем­ле» - за­то­чил в тем­ни­цу в Шлез­ви­ге его со­пер­ник Кнуд Ла­вард.

Пос­ле смер­ти Кну­да Никлот раз­де­лил его вла­де­ния с При­би­сла­вом (с 1125 года князь ваг­ров), под­чи­нив се­бе зем­ли обо­дри­тов.

В 1147 году бо­рол­ся про­тив войск кре­сто­нос­цев, стре­мив­ших­ся за­хва­тить но­вые тер­ри­то­рии к вос­то­ку от р. Эль­ба (см. Кре­сто­вые по­хо­ды в Вос­точ­ной Ев­ро­пе): в ию­не унич­то­жил часть их фло­та в Лю­бе­ке, за­тем ор­га­ни­зо­вал обо­ро­ну кре­по­сти До­бин, пред­при­нял ряд ус­пеш­ных вы­ла­зок про­тив оса­ж­дав­ших её дат. войск.

Не­смот­ря на обе­ща­ние, дан­ное Ген­ри­ху Льву в 1147 году, от­ка­зал­ся при­нять хри­сти­ан­ст­во. Про­во­дил ли­нию на под­чи­не­ние обод­ри­там пле­мён по­лаб­ских сла­вян, рас­ши­рил свои вла­де­ния от Ваг­рии до р. Одер.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке стре­мил­ся под­дер­жи­вать дру­же­ст­вен­ные от­но­ше­ния с голь­штейн­ским гра­фом Адоль­фом II (умер 1164 год). В 1151 году ор­га­ни­зо­вал вме­сте с ним по­ход про­тив хи­жан и че­рез­пе­нян (см. в ст. Лю­ти­чи), от­ка­зав­ших­ся пла­тить дань обод­ри­там. В конце 1150-х годов за­клю­чён Ген­ри­хом Львом в кре­пость Лю­не­бург, но ос­во­бо­ж­дён по­сле воо­ру­жён­но­го вы­сту­п­ле­ния сы­но­вей.

В 1160 году воз­гла­вил борь­бу про­тив войск Ген­ри­ха Льва и датского ко­ро­ля Валь­де­ма­ра I , пред­при­няв­ших но­вый по­ход про­тив обод­ри­тов. Из­брал так­ти­ку ис­то­ще­ния про­тив­ни­ка, раз­ру­шил важ­ней­шие кре­по­сти на под­вла­ст­ной ему тер­ри­то­рии (До­бин, Мек­лен­бург, Зве­рин, Ило­во) и со­сре­до­то­чил си­лы в кре­по­сти Вер­ле (рас­по­ла­га­лась се­ве­ро-за­пад­нее соврменного германского г. Гю­ст­ров, зем­ля Мек­лен­бург-Пе­ред­няя По­ме­ра­ния), из ко­то­рой со­вер­шал вы­лаз­ки. По­гиб во вре­мя од­ной из них.

Исторические источники:

Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Danmarkshistorien / Udg. af K. Friis-Jensen. Kbh., 2005. Bd 1–2;

Гель­мольд. Сла­вян­ская хро­ни­ка // Сла­вян­ские хро­ни­ки. М., 2011.