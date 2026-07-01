НИККО
НИККО - город в Японии, префектура Тотиги.
Население 87,5 тыс. человек (2012 год). Расположен в центральной части о. Хонсю, в горах Асио, на р. Дайя (бассейн р. Тоне), в 115 км к северу от Токио. По территории Никко (около 1,45 тыс. км2 в административных границах; северной и западной части относятся к Национальному парку Никко) - третий город страны после Такаямы и Хамамацу. Узел автомобильных и железных дорог. Авиаперевозки осуществляются через международные аэропорты Токио.
Поселение на месте современного города образовалось во второй половине VIII века вокруг святилища Футарасан. В XVII веке благодаря основанию храмового комплекса Тосёгу Никко стал одним из крупнейших религиозных центров. В период Мэйдзи исин начал развиваться как курорт. В 1890 году железной дорогой связан с г. Уцуномия. Статус города с 1954 года. В 2006 году территория Никко значительно увеличилась за счёт включения в его состав близлежащих поселений (в т. ч. г. Имаити).
Главная достопримечательность Никко - посвящённый памяти сёгуна Токугава Иэясу храмовый комплекс Тосёгу, сооружения которого отличает полихромия и пышная резьба в «китайском стиле» (1617 год; б. ч. построек относится к 1634-1636 годам; реконструирован в 1654 году). В нём сочетаются буддийские и синтоистские сооружения, в т. ч. мавзолей Токугава Иэясу в форме 1-ярусной круглой в плане бронзовой пагоды (1683 году), главное святилище (в интерьере - росписи Кано Танъю и Кано Ясунобу, живописцев школы Кано), Синкюса (конюшня священной лошади; украшена рельефом с первым в истории изображением мотива трёх обезьян: одна закрыла себе лапами уши, другая - рот, третья - глаза), каменные врата-тории, хранилища, священная библиотека, деревянная ворота Ёмэймон (резные изображения драконов, фениксов и др. фантастических животных, рыб, птиц, героев китайской мифологии и истории), 5-ярусная пагода (высота 35 м; сгорела в 1815 году, восстановлена в 1817 году; 1-й ярус украшен изображениями 12 зодиакальных созвездий) и др. На территории комплекса - лес из криптомерий, высаженных в XVII веке.
Среди других значимых архитектурных объектов - синтоистское святилище Футарасан (767 год; большинство сооружений построено или перестроено в XVII веке) со священным мостом Синкё (1636 год; в 1904 году восстановлен после наводнения 1902 года), буддийский монастырь Риннодзи (VIII век; постройки преимущественно XVII века) с главным залом Самбуцудо [«Зал трёх Будд»; в интерьере - 3 деревянные статуи: фигуры Тысячерукой Каннон (высота 8,5 м), Будды Амиды Нёрай и Ботон-Каннон с головой лошади, восседающие на постаментах в виде лепестков лотоса] и с комплексом Тайюин (мавзолеем сёгуна Токугава Иэмицу, 1653 год). Тосёгу, Футарасан и Риннодзи включены в список Всемирного наследия. Сохранилось множество др. синтоистских и буддийских святилищ и храмов, памятников. Деревянное здание железнодорожной станции (1890 год). Мемориальный парк «Императорская вилла Тамодзава» (1899 год). Ботанический сад (1902 год, перенесён на современное место в 1911 году) Токийского университета. Отделение Национальной НИИ аквакультуры. Музеи: естествознания, художника Косуги Хоана (1997 год).
Никко - туристический центр международного значения (основные виды: религиозный, культурно-познавательный, экологический и спортивно-оздоровительный). В пределах Национального парка Никко (1934 год) находятся оз. Тюдзендзи, многочисленные водопады (в т. ч. Кегон высотой около 100 м) и термальные источники. Бальнеологический и климатический курорт.
Климат морской влажный муссонный, с мягкой зимой (средняя температура января около 2 °C) и очень тёплым летом (средняя температура августа около 24 °C). Осадков около 1400 мм в год. Наряду с климатом основу курортных ресурсов Никко составляют термальные (с температурой до 65 °C) гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые воды минеральных источников. Их используют для ванн и др. процедур гл. обр. при заболеваниях органов движения и опоры, кожи.
В городе - объекты туристической инфраструктуры. Предприятия пищевой промышленности; производство медной фольги (компания «Furukawa Electric Co.»; в Никко находится её исследовательский центр), алюминиевого проката («Furukawa-Sky Aluminum Corp.»), стройматериалов. Функционирует ряд небольших ГЭС. Традиционное ремесленное изготовление деревянных, в т. ч. лакированных, изделий. В пределах города на землях сельско-хозяйственные назначения выращивают овощи и ягоды.