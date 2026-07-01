НИККО

НИККО - го­род в Япо­нии , пре­фек­ту­ра Тоти­ги.

Население 87,5 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти о. Хон­сю, в го­рах Асио, на р. Дайя (бас­сейн р. То­не), в 115 км к се­ве­ру от То­кио. По тер­ри­то­рии Никко (около 1,45 тыс. км2 в административных гра­ни­цах; северной и западной час­ти от­но­сят­ся к Национальному пар­ку Ник­ко) - тре­тий го­род стра­ны по­сле Та­кая­мы и Ха­ма­ма­цу. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Авиа­пере­воз­ки осу­щест­вля­ют­ся че­рез меж­ду­народные аэро­пор­ты То­кио.

По­се­ле­ние на мес­те современного го­ро­да об­ра­зо­ва­лось во второй половине VIII века во­круг свя­ти­ли­ща Фу­та­ра­сан. В XVII веке бла­го­да­ря ос­но­ва­нию хра­мо­во­го ком­плек­са То­сё­гу Никко стал од­ним из круп­ней­ших ре­лигиозных цен­тров. В пе­ри­од Мэйд­зи исин на­чал раз­ви­вать­ся как ку­рорт. В 1890 году железной дорогой свя­зан с г. Уцу­но­мия. Ста­тус го­ро­да с 1954 года. В 2006 году тер­ри­то­рия Никко зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лась за счёт вклю­че­ния в его со­став близ­ле­жа­щих по­се­ле­ний (в т. ч. г. Имаи­ти).

Главная дос­то­при­ме­ча­тель­ность Никко - по­свя­щён­ный па­мя­ти сё­гу­на То­ку­га­ва Иэ­я­су хра­мо­вый ком­плекс То­сё­гу, со­ору­же­ния ко­то­ро­го от­ли­ча­ет по­ли­хро­мия и пыш­ная резь­ба в «ки­тай­ском сти­ле» (1617 год; б. ч. по­стро­ек от­но­сит­ся к 1634-1636 годам; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1654 году). В нём со­че­та­ют­ся буд­дий­ские и син­тои­ст­ские со­ору­же­ния, в т. ч. мав­зо­лей То­ку­га­ва Иэ­я­су в фор­ме 1-ярус­ной круг­лой в пла­не брон­зо­вой па­го­ды (1683 году), главное свя­ти­ли­ще (в ин­терь­е­ре - рос­пи­си Ка­но Танъю и Ка­но Ясу­но­бу, жи­во­пис­цев шко­лы Ка­но), Син­кю­са (ко­нюш­ня свя­щен­ной ло­ша­ди; ук­ра­ше­на рель­е­фом с пер­вым в ис­то­рии изо­бра­же­ни­ем мо­ти­ва трёх обезь­ян: од­на за­кры­ла се­бе ла­па­ми уши, дру­гая - рот, тре­тья - гла­за), ка­мен­ные вра­та-то­рии, хра­ни­ли­ща, свя­щен­ная библиотека, де­ревянная во­ро­та Ёмэй­мон (рез­ные изо­бра­же­ния дра­ко­нов, фе­ник­сов и др. фан­та­стических жи­вот­ных, рыб, птиц, ге­ро­ев китайской ми­фо­ло­гии и ис­то­рии), 5-ярус­ная па­го­да (высота 35 м; сго­ре­ла в 1815 году, вос­ста­нов­ле­на в 1817 году; 1-й ярус ук­ра­шен изо­бра­же­ния­ми 12 зо­диа­каль­ных со­звез­дий) и др. На тер­ри­то­рии ком­плек­са - лес из крип­то­ме­рий, вы­са­жен­ных в XVII веке.

Сре­ди других зна­чи­мых ар­хитектурных объек­тов - син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще Фу­та­ра­сан (767 год; боль­шин­ст­во со­ору­же­ний по­строе­но или пе­ре­строе­но в XVII веке) со свя­щен­ным мос­том Син­кё (1636 год; в 1904 году вос­ста­нов­лен по­сле на­вод­не­ния 1902 года), буд­дий­ский монастырь Рин­нод­зи (VIII век; по­строй­ки пре­имущественно XVII века) с главным за­лом Сам­бу­цу­до [«Зал трёх Будд»; в ин­терь­е­ре - 3 де­ревянные ста­туи: фи­гу­ры Ты­ся­че­ру­кой Кан­нон (высота 8,5 м), Буд­ды Ами­ды Нё­рай и Бо­тон-Кан­нон с го­ло­вой ло­ша­ди, вос­се­даю­щие на по­ста­мен­тах в ви­де ле­пе­ст­ков ло­то­са] и с ком­плек­сом Тай­юин (мав­зо­ле­ем сё­гу­на То­ку­га­ва Иэми­цу, 1653 год). То­сё­гу, Фу­та­ра­сан и Рин­нод­зи вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Со­хра­ни­лось мно­же­ст­во др. син­тои­ст­ских и буд­дий­ских свя­ти­лищ и хра­мов, па­мят­ни­ков. Де­ревянное зда­ние железнодорожной стан­ции (1890 год). Ме­мо­ри­аль­ный парк «Им­пе­ра­тор­ская вил­ла Та­мод­за­ва» (1899 год). Бо­та­нический сад (1902 год, пе­ре­не­сён на современное ме­сто в 1911 году) То­кий­ско­го университета. От­де­ле­ние Национальной НИИ ак­ва­куль­ту­ры. Му­зеи: ес­те­ст­во­зна­ния, ху­дож­ни­ка Ко­су­ги Хоа­на (1997 год).

Никко - туристический центр ме­ж­ду­народного зна­че­ния (основные ви­ды: ре­лигиозный, куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, эко­ло­гический и спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный). В пре­де­лах Национального пар­ка Ник­ко (1934 год) на­хо­дят­ся оз. Тюд­зенд­зи, мно­го­численные во­до­па­ды (в т. ч. Ке­гон вы­со­той около 100 м) и тер­маль­ные ис­точ­ни­ки. Баль­нео­ло­гический и кли­ма­тический ку­рорт.

Кли­мат мор­ской влаж­ный мус­сон­ный, с мяг­кой зи­мой (средняя температура ян­ва­ря около 2 °C) и очень тё­п­лым ле­том (средняя температура ав­гу­ста около 24 °C). Осад­ков около 1400 мм в год. На­ря­ду с кли­ма­том ос­но­ву ку­рорт­ных ре­сур­сов Никко со­став­ля­ют тер­маль­ные (с температурой до 65 °C) гид­ро­кар­бо­нат­но-суль­фат­но-каль­циевые во­ды ми­неральных ис­точ­ни­ков. Их ис­поль­зу­ют для ванн и др. про­це­дур гл. обр. при за­бо­ле­ва­ни­ях ор­га­нов дви­же­ния и опо­ры, ко­жи.

В го­ро­де - объ­ек­ты ту­ри­стической ин­фраструк­ту­ры. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности; про­изводство мед­ной фоль­ги (ком­па­ния «Furukawa Electric Co.»; в Никко на­хо­дит­ся её ис­сле­до­вательский центр), алю­ми­ние­во­го про­ка­та («Furukawa-Sky Alu­mi­num Corp.»), строй­ма­те­риа­лов. Функ­цио­ни­ру­ет ряд не­боль­ших ГЭС. Тра­диционное ре­мес­лен­ное из­го­тов­ле­ние де­ре­вян­ных, в т. ч. ла­ки­ро­ван­ных, из­де­лий. В пре­де­лах го­ро­да на зем­лях сельско-хозяйственные на­зна­че­ния вы­ра­щи­ва­ют ово­щи и яго­ды.

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