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НИККИ БУНГАКУ

НИККИ БУНГАКУ - жанр японской литературы, включающий произведения дневниково-мемуарного характера, описания путешествий, а также лирические повести, герои которых - реальные лица.

Пер­вым про­из­ве­де­ни­ем счи­та­ет­ся «Днев­ник пу­те­ше­ст­вия из То­са» («То­са ник­ки», 936 год, рус. пер. 1935 год) Ки­но Цу­раю­ки.

Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных средне-вековых никки бунгаку - от­ли­чаю­щие­ся изы­скан­но­стью сти­ля днев­ни­ки Ид­зу­ми Си­ки­бу , Му­ра­са­ки Си­ки­бу, Ба­сё, Ко­бая­си Ис­са и др.

В XIX-XX веках тра­ди­ция бы­ла про­дол­же­на в твор­че­ст­ве Ку­ни­ки­да Доп­по , На­гаи Ка­фу и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)