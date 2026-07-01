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НИККИ БУНГАКУ
НИККИ БУНГАКУ - жанр японской литературы, включающий произведения дневниково-мемуарного характера, описания путешествий, а также лирические повести, герои которых - реальные лица.
Первым произведением считается «Дневник путешествия из Тоса» («Тоса никки», 936 год, рус. пер. 1935 год) Кино Цураюки.
Среди наиболее известных средне-вековых никки бунгаку - отличающиеся изысканностью стиля дневники Идзуми Сикибу, Мурасаки Сикибу, Басё, Кобаяси Исса и др.
В XIX-XX веках традиция была продолжена в творчестве Куникида Доппо, Нагаи Кафу и др.
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