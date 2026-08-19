НИКИЙ

НИКИЙ - древнегреческий живописец.

Уче­ник Ан­ти­до­та, уче­ни­ка Ев­фра­но­ра. Ра­бо­тал в Афи­нах.

Пли­ний Стар­ший со­об­ща­ет о Никийе в раз­де­ле, по­свя­щён­ном жи­во­пис­цам пер­во­го ран­га, од­на­ко уп­ре­ка­ет Никийя в чрез­мер­ной яр­ко­сти кра­сок и в этом от­но­ше­нии ста­вит его ни­же Афи­нио­на из Ма­ро­неи.

Про­из­ве­де­ния Никийя не со­хра­ни­лись, хо­тя не­ко­то­рые из­вест­ны по римским ко­пи­ям. Пли­ний, Плу­тарх и Эли­ан со­об­ща­ют о кар­ти­не «Не­кио­ман­тия», или «Не­кия», пред­став­ляв­шей эпи­зод из «Одис­сеи», в ко­то­ром ге­рой по­эмы вы­зы­ва­ет ду­ши из Аи­да. Упо­ми­на­ют­ся так­же кар­ти­ны Никийи «Ио и Ар­гус» (ве­ро­ят­но, вос­про­из­ве­де­на в до­ме Ли­вии на Па­ла­тинском хол­ме в Ри­ме), «Пер­сей и Ан­дро­ме­да», «Одис­сей и Кал­лип­со» (по­вто­ре­ны в пом­пей­ских рос­пи­сях) и факт со­труд­ни­че­ст­ва Никийи с Прак­си­те­лем, чьи ста­туи он рас­пи­сы­вал.

Его кар­ти­ны це­ни­лись за утон­чён­ную гра­цию жен­ских об­ра­зов и за ил­лю­зор­ную объ­ём­ность фи­гур, дос­тиг­ну­тую с по­мо­щью све­то­те­ни. Никийя, на­ря­ду с Ев­фра­но­ром, из­вес­тен как ав­тор трак­та­тов о жи­во­пи­си.