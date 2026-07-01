НИКИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ

НИКСТСКИЙ МОНАСТЫРЬ - муж­ской, во имя ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ни­ки­ты и пре­по­доб­но­го Ни­ки­ты Столп­ни­ка, од­на из древ­ней­ших оби­те­лей Рос­сии. Рас­по­ло­жен в пос. Ни­кит­ская Сло­бо­да Яро­слав­ской обл., к се­ве­ру от г. Пе­ре­славль-За­лес­ский, на воз­вы­шен­ном восточном бе­ре­гу оз. Пле­щее­во .

Ос­но­ван близ древ­не­го г. Кле­щин и Бо­ри­сог­леб­ско­го На­до­зер­но­го монастыря (не сохр.) не позд­нее середины XII века, воз­мож­но, на мес­те од­ной из церк­вей, за­ло­жен­ных кн. Бо­ри­сом Вла­ди­ми­ро­ви­чем (см. в статье Бо­рис и Глеб) и епископом рос­тов­ским Ила­рио­ном в начале XI века.

В середине XII века, ко­гда в мо­на­стырь при­шёл прп. Ни­ки­та Столпник (умер 1186 год), он на­зы­вал­ся лав­рой. Пре­по­доб­ный ис­ко­пал се­бе пе­ще­ру (стол­по­об­раз­ную яму). По пре­да­нию, в XIII веке близ Никитского монастыря от по­со­ха прп. Ни­ки­ты по­лу­чил ис­це­ле­ние чер­ни­гов­ский князь Ми­ха­ил Все­во­ло­до­вич (в честь это­го со­бы­тия со­ору­же­на ча­сов­ня). Около 1425 года от­кры­ты мо­щи прп. Ни­ки­ты, но из-за об­ва­ла ос­та­лись под спу­дом.

В конце XV века здесь пос­луш­ни­чал прп. Да­ни­ил, ос­но­ва­тель Да­ни­ло­во-Тро­иц­ко­го мо­на­сты­ря. В 1510-1520-е годы по при­ка­зу великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча (по­сле его па­лом­ни­че­ст­ва в Пе­ре­славль-За­лес­ский в 1510 году) по­стро­ен кир­пич­ный Ни­кит­ский со­бор (пе­ре­стро­ен в 1560-е годы).

Рас­цвет мо­на­сты­ря на­чал­ся при игу­ме­не Вас­сиа­не в 1550-1560-е годы, ко­гда боль­шие вкла­ды в не­го де­лал царь Иван IV Ва­силь­е­вич Гроз­ный , лич­но сле­див­ший за его пе­ре­строй­кой (рас­смат­ри­вал­ся во­прос со­зда­ния здесь вто­ро­го оп­рич­но­го дво­ра) и при­сут­ст­во­вав­ший на ос­вя­ще­нии но­во­го со­бо­ра. Ца­ри­ца А.Р. За­харь­и­на- Юрь­е­ва пре­под­нес­ла со­бо­ру соб­ст­вен­но­руч­но вы­ши­тые хо­руг­ви и пе­ле­ну с изо­бра­же­ни­ем прп. Ни­ки­ты.

В середине XVI века вве­дён об­ще­жи­тель­ный ус­тав.

В Смут­ное вре­мя в 1611 гоуд по­сле 2-не­дель­ной оса­ды мо­на­стырь за­хва­чен поль­ско-ли­товскими от­ря­да­ми Я.П. Са­пе­ги, был со­жжён и ра­зо­рён. Вос­ста­нов­лен к середине XVII века. В 1688 году во вре­мя сво­их пер­вых при­ез­дов в Пе­ре­славль-За­лес­ский в Никитском монатсрые жил царь Пётр I.

Мо­на­стырь был круп­ным зем­ле­вла­дель­цем; в 1754 году ему при­над­ле­жа­ли 14 се­ле­ний и 66 пус­то­шей; бо­лее 2 тыс. кре­по­ст­ных. Еже­год­но в оби­те­ли со­вер­ша­лись 6 кре­ст­ных хо­дов (один из них в па­мять из­бав­ле­ния пе­реслав­цев от хо­ле­ры в 1848 году).

Мо­на­стырь за­крыт в 1923 году. Здесь раз­ме­ща­лись различные уч­ре­ж­де­ния и управ­ле­ние кол­хо­зом, в 1948-1953 годы - ис­пра­ви­тель­но- тру­до­вой ла­герь, в 1953-1959 годы - во­ин­ская часть, с 1959 года - скла­ды и жи­лые по­ме­ще­ния сов­хо­за Тро­иц­кая сло­бо­да. С 1956 года на­ча­та час­тич­ная рес­тав­ра­ция. В 1984 году об­ру­шил­ся центральная ба­ра­бан со­бо­ра, что при­ве­ло к раз­ру­ше­нию час­ти со­бо­ра.

Мо­на­стырь воз­ро­ж­дён в 1993 году. С 1999 года на­ча­ты пол­но­мас­штаб­ные рес­тав­рационые ра­бо­ты. 31 мая 2000 года об­ре­те­ны мо­щи прп. Ни­ки­ты, ны­не рас­по­ла­гаю­щие­ся в Бла­го­ве­щен­ской церкви; ря­дом с ни­ми же­лез­ные ве­ри­ги пре­по­доб­но­го.

Имею­щий в пла­не фор­му не­пра­виль­но­го 7-гран­ни­ка мо­на­стырь за­щи­щён кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми с 6 баш­ня­ми (вторая половина XVI века; вос­ста­нав­ли­ва­лись в 1643 году). В цен­тре ан­самб­ля рас­по­ло­жен 5-гла­вый 4-столп­ный со­бор Вмч. Ни­ки­ты со стрель­ча­ты­ми ар­ка­ми (1561-1564 годы; вос­ста­нов­лен в 1999-2004 годы; на фун­да­мен­тах со­бо­ра 1520-х годов, так­же лёг­ше­го в ос­но­ву южного при­де­ла Прп. Ни­ки­ты Столп­ни­ка; в 1564-1574 годы до­бав­лен северный при­дел Всех Свя­тых; рос­пи­си 1886 года), в XVII веке ок­ру­жён­ный га­ле­рея­ми. В XVIII веке по­за­ко­мар­ное по­кры­тие за­ме­не­но на 4-скат­ное. К югу от со­бо­ра - об­шир­ная тра­пез­ная (ос­но­ва­ние XVI веке, верх­няя часть конца XVII века) с Бла­гове­щен­ской церковью (1561-1564 годы, пе­ре­строе­на в XVII веке), с при­стро­ен­ны­ми шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (1668 год) и при­де­лом Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1768 год). В XVII-XVIII веках воз­ве­де­ны слу­жеб­ные и мо­на­ше­ские кор­пу­са, ча­сов­ня (1755 год) над «стол­пом» (пе­ще­рой) прп. Ни­ки­ты у юго-западного уг­ла Ни­кит­ско­го со­бо­ра. Над восточными Свя­ты­ми вра­та­ми (рос­пи­си 1990-х годов со сце­на­ми из жи­тия прп. Ни­ки­ты) воз­вы­ша­ет­ся 4-ярус­ная клас­си­ци­стическая ко­ло­коль­ня (1818 год; во 2-м яру­се - церковь Ар­хан­ге­ла Гав­рии­ла ). Ико­ны, ли­це­вое ши­тьё XVI-XVIII веков из мо­на­сты­ря (как и пуш­ки, от­би­тые в 1611 году у поль­ско-ли­товских от­ря­дов) час­тич­но на­хо­дят­ся в со­б­ра­нии Пе­ре­славль-За­лес­ско­го государственого ис­то­ри­ко-ар­хитурного и ху­дожественного му­зея-за­по­вед­ни­ка.

Близ Никитского монастыря, в цен­тре ста­ро­го городского клад­би­ща, - ярус­ная ча­сов­ня Св. кн. Ми­хаи­ла Чер­ни­гов­ско­го с 8-кон­хо­вым пла­ном (1702 год). В 1 км от Никитского монастыря, на Сту­дё­ном по­то­ке, рас­по­ло­жен ис­точ­ник прп. Ни­ки­ты Столп­ни­ка (по пре­да­нию, ис­ко­пан са­мим пре­по­доб­ным; в 1555 гоуд здесь по­лу­чил ис­це­ле­ние ца­ре­вич Иван Ива­но­вич) с ча­сов­ней (1996 год) и ку­паль­ней.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)