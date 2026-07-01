НИКИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ
НИКСТСКИЙ МОНАСТЫРЬ - мужской, во имя великомученика Никиты и преподобного Никиты Столпника, одна из древнейших обителей России. Расположен в пос. Никитская Слобода Ярославской обл., к северу от г. Переславль-Залесский, на возвышенном восточном берегу оз. Плещеево.
Основан близ древнего г. Клещин и Борисоглебского Надозерного монастыря (не сохр.) не позднее середины XII века, возможно, на месте одной из церквей, заложенных кн. Борисом Владимировичем (см. в статье Борис и Глеб) и епископом ростовским Иларионом в начале XI века.
В середине XII века, когда в монастырь пришёл прп. Никита Столпник (умер 1186 год), он назывался лаврой. Преподобный ископал себе пещеру (столпообразную яму). По преданию, в XIII веке близ Никитского монастыря от посоха прп. Никиты получил исцеление черниговский князь Михаил Всеволодович (в честь этого события сооружена часовня). Около 1425 года открыты мощи прп. Никиты, но из-за обвала остались под спудом.
В конце XV века здесь послушничал прп. Даниил, основатель Данилово-Троицкого монастыря. В 1510-1520-е годы по приказу великого князя московского Василия III Ивановича (после его паломничества в Переславль-Залесский в 1510 году) построен кирпичный Никитский собор (перестроен в 1560-е годы).
Расцвет монастыря начался при игумене Вассиане в 1550-1560-е годы, когда большие вклады в него делал царь Иван IV Васильевич Грозный, лично следивший за его перестройкой (рассматривался вопрос создания здесь второго опричного двора) и присутствовавший на освящении нового собора. Царица А.Р. Захарьина- Юрьева преподнесла собору собственноручно вышитые хоругви и пелену с изображением прп. Никиты.
В середине XVI века введён общежительный устав.
В Смутное время в 1611 гоуд после 2-недельной осады монастырь захвачен польско-литовскими отрядами Я.П. Сапеги, был сожжён и разорён. Восстановлен к середине XVII века. В 1688 году во время своих первых приездов в Переславль-Залесский в Никитском монатсрые жил царь Пётр I.
Монастырь был крупным землевладельцем; в 1754 году ему принадлежали 14 селений и 66 пустошей; более 2 тыс. крепостных. Ежегодно в обители совершались 6 крестных ходов (один из них в память избавления переславцев от холеры в 1848 году).
Монастырь закрыт в 1923 году. Здесь размещались различные учреждения и управление колхозом, в 1948-1953 годы - исправительно- трудовой лагерь, в 1953-1959 годы - воинская часть, с 1959 года - склады и жилые помещения совхоза Троицкая слобода. С 1956 года начата частичная реставрация. В 1984 году обрушился центральная барабан собора, что привело к разрушению части собора.
Монастырь возрождён в 1993 году. С 1999 года начаты полномасштабные реставрационые работы. 31 мая 2000 года обретены мощи прп. Никиты, ныне располагающиеся в Благовещенской церкви; рядом с ними железные вериги преподобного.
Имеющий в плане форму неправильного 7-гранника монастырь защищён крепостными стенами с 6 башнями (вторая половина XVI века; восстанавливались в 1643 году). В центре ансамбля расположен 5-главый 4-столпный собор Вмч. Никиты со стрельчатыми арками (1561-1564 годы; восстановлен в 1999-2004 годы; на фундаментах собора 1520-х годов, также лёгшего в основу южного придела Прп. Никиты Столпника; в 1564-1574 годы добавлен северный придел Всех Святых; росписи 1886 года), в XVII веке окружённый галереями. В XVIII веке позакомарное покрытие заменено на 4-скатное. К югу от собора - обширная трапезная (основание XVI веке, верхняя часть конца XVII века) с Благовещенской церковью (1561-1564 годы, перестроена в XVII веке), с пристроенными шатровой колокольней (1668 год) и приделом Свт. Николая Чудотворца (1768 год). В XVII-XVIII веках возведены служебные и монашеские корпуса, часовня (1755 год) над «столпом» (пещерой) прп. Никиты у юго-западного угла Никитского собора. Над восточными Святыми вратами (росписи 1990-х годов со сценами из жития прп. Никиты) возвышается 4-ярусная классицистическая колокольня (1818 год; во 2-м ярусе - церковь Архангела Гавриила). Иконы, лицевое шитьё XVI-XVIII веков из монастыря (как и пушки, отбитые в 1611 году у польско-литовских отрядов) частично находятся в собрании Переславль-Залесского государственого историко-архитурного и художественного музея-заповедника.
Близ Никитского монастыря, в центре старого городского кладбища, - ярусная часовня Св. кн. Михаила Черниговского с 8-конховым планом (1702 год). В 1 км от Никитского монастыря, на Студёном потоке, расположен источник прп. Никиты Столпника (по преданию, ископан самим преподобным; в 1555 гоуд здесь получил исцеление царевич Иван Иванович) с часовней (1996 год) и купальней.