НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ

НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ - московское литературно-ху­дожественное объ­е­ди­не­ние (1921-1934 годы).

На­зва­ние - по фа­ми­лии ор­га­ни­за­то­ра и пред­се­да­те­ля объ­е­ди­не­ния Ев­док­сии Фё­до­ров­ны Ни­ки­ти­ной (уро­ж­дён­ная Плот­ни­ко­ва, по пер­во­му му­жу - Бо­гу­шев­ская, 1895-1973 годы), на квар­ти­ре ко­то­рой по суб­бо­там про­хо­ди­ли за­се­да­ния.

Пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми Никитинских субботников бы­ли литературный кру­жок Н.В. Бо­гу­шев­ско­го (1912-1914 годы), а за­тем са­лон, из­вест­ный как «Суб­бо­та у Е.Ф. Бо­гу­шев­ской» (1915-1918 годы).

На­зва­ние Никитинские субботники воз­ник­ло в за­ня­том бе­ло­гвар­дей­ца­ми Рос­то­ве-на-До­ну, где Ни­ки­ти­на, уже под фа­ми­ли­ей 2-го му­жа - А.М. Ни­ки­ти­на, со­би­ра­ла в 1919-1920 годы литературно-ху­дожественные ве­че­ра. Осе­нью 1920 года Ни­ки­ти­на вер­ну­лась в Мо­ск­ву , где в 1921 году бы­ло офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но объ­еди­не­ние.

В Никитинские субботники уча­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли раз­ных творческих на­прав­ле­ний: пи­са­те­ли - П.Г. Ан­то­коль­ский, И.Э. Ба­бель, А. Бе­лый, М.А. Бул­га­ков, В.В. Ве­ре­са­ев, В.М. Ин­бер , С.Д. Кржи­жа­нов­ский, Л.М. Ле­о­нов, Б.А. Пиль­няк, М.М. При­швин, И.Л. Сель­вин­ский, Н.Д. Те­ле­шов, К.А. Фе­дин, М.И. Цве­тае­ва, К.И. Чу­ков­ский; ар­ти­сты - М.М. Блю­мен­таль-Та­ма­ри­на, Е.Н. Го­го­ле­ва, В.И. Ка­ча­лов, И.М. Мо­ск­вин, А.А. Яб­лоч­ки­на; ху­дож­ни­ки - Ку­кры­ник­сы, Е.Е. Лан­се­ре, К.Ф. Юон и др.

По­сле уч­ре­ж­де­ния Сою­за пи­са­те­лей СССР объ­е­ди­не­ние пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние. В 1957 году Е.Ф. Ни­ки­ти­на пе­ре­да­ла в дар го­су­дар­ст­ву ар­хив Никитинских субботников; в 1962-1973 годы в её квар­ти­ре функ­цио­ни­ро­вал фи­ли­ал Ли­те­ра­тур­но­го му­зея и про­хо­ди­ли литературные ве­че­ра под названием «Никитенские субботники». При литературном объ­еди­не­нии в 1922-1931 годы су­ще­ст­во­ва­ло од­ноименное книж­ное из­да­тель­ство, вы­пус­кав­шее альмонах «Сви­ток» (№ 1-4, 19221-926), се­рии «Биб­лио­те­ка со­вре­мен­ных пи­са­те­лей для шко­лы и юно­ше­ст­ва», «Клас­си­ки в мар­кси­ст­ском ос­ве­ще­нии» и др.

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