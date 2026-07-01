НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ
НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ - московское литературно-художественное объединение (1921-1934 годы).
Название - по фамилии организатора и председателя объединения Евдоксии Фёдоровны Никитиной (урождённая Плотникова, по первому мужу - Богушевская, 1895-1973 годы), на квартире которой по субботам проходили заседания.
Предшественниками Никитинских субботников были литературный кружок Н.В. Богушевского (1912-1914 годы), а затем салон, известный как «Суббота у Е.Ф. Богушевской» (1915-1918 годы).
Название Никитинские субботники возникло в занятом белогвардейцами Ростове-на-Дону, где Никитина, уже под фамилией 2-го мужа - А.М. Никитина, собирала в 1919-1920 годы литературно-художественные вечера. Осенью 1920 года Никитина вернулась в Москву, где в 1921 году было официально зарегистрировано объединение.
В Никитинские субботники участвовали представители разных творческих направлений: писатели - П.Г. Антокольский, И.Э. Бабель, А. Белый, М.А. Булгаков, В.В. Вересаев, В.М. Инбер, С.Д. Кржижановский, Л.М. Леонов, Б.А. Пильняк, М.М. Пришвин, И.Л. Сельвинский, Н.Д. Телешов, К.А. Федин, М.И. Цветаева, К.И. Чуковский; артисты - М.М. Блюменталь-Тамарина, Е.Н. Гоголева, В.И. Качалов, И.М. Москвин, А.А. Яблочкина; художники - Кукрыниксы, Е.Е. Лансере, К.Ф. Юон и др.
После учреждения Союза писателей СССР объединение прекратило своё существование. В 1957 году Е.Ф. Никитина передала в дар государству архив Никитинских субботников; в 1962-1973 годы в её квартире функционировал филиал Литературного музея и проходили литературные вечера под названием «Никитенские субботники». При литературном объединении в 1922-1931 годы существовало одноименное книжное издательство, выпускавшее альмонах «Свиток» (№ 1-4, 19221-926), серии «Библиотека современных писателей для школы и юношества», «Классики в марксистском освещении» и др.